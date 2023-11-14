أعلنت تمارا، منصة التسوّق والمدفوعات الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن حصولها على تمويل إضافي بنظام الدين تصل قيمته إلى 250 مليون دولار، وبذلك ترتفع القيمة الإجمالية للتمويلات التي حصلت عليه تمارا إلى ما يقارب من 400 مليون دولار. ويتألف هذا التمويل من دين إضافي ممتاز تصل قيمته إلى 200 مليون دولار ويرفع التمويل الذي يقوده بنك جولدمان ساكس، قيمة الديون الممتازة للمنصّة إلى 350 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى شريحة تمويلية بنظام الميزانين تبلغ 50 مليون دولار بدعم مؤسسة "شروق بارتنرز".

ويساعد هذا التمويل الجديد الطلب القوي والمستمر على خدمة المنصّة الرئيسية "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، كما سيمكن تمارا من ضخ مزيد من الاستثمارات في تطوير منتجات وحلول جديدة.

وفي هذه المناسبة، قال ستيفان مارسينياك، المدير المالي لدى "تمارا": "نحن سعداء بالإعلان عن هذا التمويل الرئيسي، والذي يُعد شاهداً على أدائنا التشغيلي المتميّز بل ودليلاً على قوّة توقعات مسيرة نمونا المستقبلية. وفي خضم التحديات والظروف غير المواتية التي تلقي بظلالها على المناخ الاقتصادي في المنطقة، فنحن مسرورون بثقة بنك جولدمان ساكس ومؤسسة شروق بارتنرز تثميناً لدورهما الكبير في تأمين هذا التمويل، الذي بلا شك سيمكننا من المضي قدماً نحو تطوير خدمتنا الأساسية ’الشراء الآن والدفع لاحقاً’ وكذلك الاستثمار في إيجاد منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، وهو الأمر الذي سيعزز مكانتنا كشركة رائدة في القطاع".

وأضاف راجيف شاه، رئيس قسم التمويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جولدمان ساكس": “يسرنا في جولدمان ساكس أن ندعم تمارا من خلال تمويل إضافي بالدين في هذا القطاع الناشئ وتزويد الشركة الملائة اللازمة لتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها، مما يمنح الشركة الدعم المناسب للتوسع".

وقال ناثان كوون، مدير شركة "شروق بارتنرز": “نريد دعم نظام التنقية المالية المحلي في السعودية، وتأتي شراكتنا مع تمارا لتحفيز نموها وتعزيز من خيارات منتجاتها وخدماتها المقدمة لعملائها. نحن متحمسون بأن نكون نكون جزءا من التقدم الملحوظ في المنطقة».

تُعد تمارا منصّة رائدة في ابتكارات المدفوعات والتسوق في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتتمثّل مهمتها في تمكين الأفراد من خوض حياتهم اليومية بسلاسة إلى جانب إحداث تطوير جذري في خدمات التسوّق والدفع والخدمات المصرفية. وقد تأسست تمارا على يد رائد الأعمال عبدالمجيد الصيخان وشركائه تركي بن زرعه وعبد المحسن البابطين. ويعمل لدى تمارا الآن أكثر من 500 موظف، حيث تزاول أنشطتها انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في الرياض، كما تمتلك مكاتب في الإمارات ومصر وألمانيا وفيتنام.

نجحت تمارا في جذب أكثر من 9 ملايين عميل وما يزيد على 26 ألف تاجر، بما في ذلك علامات تجارية إقليمية وعالميّة عديدة مثل "شي إن" و"إيكيا" و"جرير" و"نون" و"إتش آند إم" و"فارفتش" بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وتحظى المنصّة بدعم "سنابل للاستثمار"، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومنصّة Checkout.com وCoatue و"شروق بارتنرز" و"إنديفور كاتاليست" وغيرها من الشركات الأخرى.

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