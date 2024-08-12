أبوظبي– أعلنت الواحة كابيتال ش.م.ع، شركة إدارة الاستثمارات الرائدة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز (ADX: WAHA)، عن نجاحها في إعادة تمويل تسهيلها الائتماني المتجدد بدعم من أربعة بنوك بارزة على المستويين المحلي والإقليمي. التسهيل الجديد هو تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، بفترة سداد تمتد لثلاث سنوات، مع إمكانية زيادة قيمته إلى500 مليون دولار أمريكي وتمديد أجل استحقاقه لمدة تصل إلى عامين إضافيين.

حظي هذا التسهيل المشترك باهتمام كبير مما مكَّن شركة الواحة كابيتال من الحصول عليه بشروط تمويلية أفضل، الأمر الذي يعكس الثقة العالية التي يوليها المقرضون في مستقبل الشركة وآفاق أعمالها الواعدة، ويؤكد كذلك علاقاتها الراسخة مع البنوك الشريكة. وشملت مجموعة المقرضين كلاً من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الخليج الدولي.

وفي هذه المناسبة، صرّح محمد حسين النويس، مدير الإدارة لشركة الواحة كابيتال، قائلاً: "بفضل الأسس المالية المتينة للشركة وسجل أدائها القوي ومرونتها العالية تمكنّا من إعادة تمويل هذا التسهيل الائتماني بشروط أفضل، مما يعكس قوة وكفاءة استراتيجية أعمالنا. يتيح التسهيل الجديد للواحة كابيتال القدرة على الاستثمار في فرص النمو الناشئة خلال السنوات المقبلة، حيث يمنحنا توفُّر السيولة اللازمة مرونة كافية للاستفادة من أي فرص بسرعة عند ظهورها مستقبلاً. وأود أن أعبر عن امتناني لشركائنا في القطاع المصرفي على دعمهم المستمر وثقتهم في مستقبل الشركة ورؤيتها الطموحة".

أظهرت شركة الواحة كابيتال خلال النصف الأول من عام 2024 مرونة عالية وحققت نمواً قوياً، حيث سجلت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بقيمة 205 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 21٪ على أساس سنوي. وساهم الأداء القوي لمختلف وحدات أعمال الشركة في النصف الأول، بما في ذلك نمو الدخل من الرسوم والمكاسب السوقية المحققة، في تعزيز وضعها المالي وقدرتها على الاستفادة من الفرص المستقبلية وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين.

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