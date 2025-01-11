اعلنت سلسلة صيدليات العزبي، الاسم الرائد في مجال الرعاية الصحية منذ عام 1975، بكل فخر عن وصولها إلى 400 فرع تغطي جميع محافظات الجمهورية ،واحتفالاً بهذا الإنجاز التاريخي، نظّمت العزبي احتفالية استثنائية بإعادة افتتاح فرعها الأول في منطقة مصر الجديدة، ليكون رمزًا للالتزام والتطور المستمر على مدار ما يقرب من خمسين عامًا في مجال الرعاية الصحية.

واحتفاءًا بهذه المناسبة، صرّح عمار عقلان، الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي ان عام 2024 قد مثل نقطة تحول في مسيرتنا حيث اننا ركزنا على تحسين عملياتنا، وتطوير تجربة ضيوفنا، وتعزيز مكانتنا كوجهة موثوقة للرعاية الصحية ،كما ان الوصول إلى 400 فرع ليس مجرد إنجاز رقمي، بل يعكس رحلة طويلة من العمل الجاد والثقة المتبادلة مع ضيوفنا الكرام.

وأضاف عقلان ان عام 2024 كان عامًا مليئًا بالخطوات الاستراتيجية الطموحة التي عززت مكانة العزبي في مجال الرعاية الصحية، وكرّست العزبي التزامها بتقديم خدمات صحية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وأشار عقلان انه مع احتفالنا بهذه اللحظة التاريخية، نتوجه بخالص الشكر لضيوفنا الأعزاء على ثقتهم الغالية، ولشركائنا على دعمهم المستمر، ولفريق العمل المتميز الذي كان حجر الأساس في تحقيق هذا الإنجاز. نعدكم بمواصلة مسيرتنا نحو تقديم خدمات صحية شاملة ومؤثرة تلبي تطلعات كل بيت مصري، ليبقى العزبي دائمًا شريككم الأول في العناية بالصحة والعافية.

وخلال العقد الاخير لعبت صيدليات العزبي دورًا رائدًا في دعم خطط الدولة المصرية للتنمية المستدامة، لا سيما في مجال الرعاية الصحية التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى صيدليات العزبي إلى تقديم خدمات صحية متميزة تواكب تطورات النظام الصحي في مصر، كما تساهم بفعالية في الحملات التوعوية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين. من خلال هذه الجهود، تلتزم صيدليات العزبي بضمان صحة أفضل لجميع أفراد المجتمع، وتساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع الوعي حول الوقاية والعلاج بما يتماشى مع رؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة.

تتطلع صيدليات العزبي في العام الجديد ٢٠٢٥ إلى تعزيز خدماتها ومبادراتها الصحية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع واحتياجاته. وتسعى الصيدليات للاستمرار في مسيرتها الناجحة والمضي قدمًا لتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع الصحي. مؤكدةً التزامها بتقديم خدمات متميزة تساهم في تحسين صحة المجتمع والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

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