القاهرة : أعلنت شركة بلتون القابضة- إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا- عن توقيع شركتها التابعة "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم"، اتفاقية تأجير تمويلي وتخصيم مع مجموعة شركات مدكور بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه.

تهدف هذه الاتفاقية الي بيع وإعادة تأجير أصول وحدات إدارية لمجموعة مدكور في مشروع "زيزينيا" بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 300 مليون جنيه، وتخصيم بقيمة 100 مليون جنيه، لتمويل احتياجات رأس المال العامل لمجموعة مدكور؛ وذلك لدعم نمو مشاريعها في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الاتفاقية دليلًا على التزام "بلتون" بدعم الشركات لتلبية احتياجاتهم للتوسع والنمو سواء على صعيد الدعم النقدي أو تقديم الاستشارات المستمرة.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال أمير الغنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:"تمثل الاتفاقية الموقعة مع مجموعة شركات مدكور دليلًا على نجاح رؤيتنا في توفير الحلول التمويلية المناسبة للشركات بمختلف الأنشطة الاقتصادية لتنفيذ خطتها للتوسع والنمو بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يعزز من مكانة الشركة بنشاط التأجير التمويلي والتخصيم،".

ومن جانبه عقب دكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور قائلا: "نحن سعداء بالتعاون مع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم. إنها خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة شركات مدكور، حيث تعزز وضعنا المالي وتمكننا من متابعة خطط النمو الجديدة في الأسواق المختلفة."

تعد شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، أسرع الشركات نموًا في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم، بعدما نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية متقدمة وتوقيع عدد كبير من الصفقات مع شركات كبرى عاملة في قطاعات متعددة منها الرعاية الصحية، والتعليم، والعقارات، والتصنيع، والمقاولات، والقطاع الصناعي، والنقل واللوجيستيات، كما تعد أكبر شركة للتأجير التمويلي في مصر من حيث رأس المال المدفوع، والذي يبلغ مليار جنيه.

عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

عن مجموعة شركات مدكور

مجموعة شركات مدكور من الشركات الرائدة في السوق المصري، وتبسط سيطرتها على مجالات الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية وخدمات المرافق والحلول التكنولوجية المبتكرة. وتضم المجموعة تحت مظلتها شركات متخصصة تُقدم خدمات شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة ومنها: مدكور للمشروعات التي تتخصص في توفير حلول هندسية لمشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية. مدكور للمرافق تتخصص في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء والمياة للمشاريع العملاقة، وكذلك توزيع وبيع الكهرباء والمياة في العديد من المدن الجديدة والمشاريع الصناعية والزراعية الضخمة. مدكور للصناعات تنتج اللوحات الكهربائية والصناعات الحديدية وتطوير أنظمة التحكم والمراقبة SCADA. مدكور للحلول المبتكرة تركز على تمكين عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا من الازدهار في العصر الرقمي من خلال توفير حلول وخدمات التحول الرقمي الشاملة. أكاديمية مدكور تعمل على تعزيز ثقافة التعلم المؤسسي والتطوير المهني للموظفين والخريجين وطلاب الجامعات. تُقدم مجموعة شركات مدكور خدماتها من خلال عدد من الفروع في مصر والسعودية وعمان وليبيا وغينيا الاستوائية، وتسعى جاهدة لخدمة عملائها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.madkour.com.eg

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