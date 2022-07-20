· ساهمت الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة في الحد من هدر الطعام بنسبة 20% في جميع مواقع عملها

· كذلك وفرت أكثر من 400 طن متري من الطعام المهدور منذ بدئها العمل في العام 2021

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 20 يوليو 2022: في إطار مبادرة "نحو غد أفضل 2025"، التزمت سوديكسو (Sodexo) الشرق الأوسط، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة، منذ أغسطس 2021 بالعمل على خفض إنتاج النفايات، والحد من انبعاث أكثر من 400 طن متري من الكربون عبر 31 موقعًا في جميع أرجاء الشرق الأوسط. وقد تم إنجاز ذلك من خلال اعتماد برنامج وايست واتش (WasteWatch)، وهو برنامج متقدم يهدف إلى الحد من هدر الطعام عملت سوديسكو على تطويره وتولت شركة لين باث (Leanpath) تشغيلها.

وقد تم إطلاق برنامج وايست واتش في الربع الثالث من العام 2021 في قطاعات الطاقة والموارد والدفاع والرعاية الصحية والشركات والتعليم في المنطقة، فكان بالتالي سببًا في خفض إنتاج النفايات بنسبة 20%، وذلك بما يتماشى مع مساعي سوديكسو للحد من هدر الطعام بنسبة 50% في إطار مبادرة "نحو غدٍ أفضل 2025". هذا وتمكن البرنامج من توفير أكثر من 57,459 كجم من الطعام المهدور بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كذلك كان للشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة الفضل في الحد من انبعاث 400 طن متري من الكربون - أي ما يعادل استهلاك 285 منزلًا للكهرباء في عام واحد.

وفي تعليق لكولم أوماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط، قال: "تشكّل أفضل الممارسات المستدامة جزءًا من هوية سوديكسو. ونظرًا لأن هدر الطعام هو أحد أكثر القضايا مدعاةً للقلق في المنطقة وفي العالم، فإننا فخورون للغاية بفريق عملنا وبتفانيهم في الحد من هدر الطعام في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط ككل. نحن على ثقة من أنه، وبدعم من برنامج وايست واتش، سنحدث تأثيرًا أكبر في العام المقبل، وذلك في إطار خططنا الرامية لتوسيع نطاق عملنا ليشمل نحو 80 موقعًا في أنحاء المنطقة؛ وبالتالي، تعزيز المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة كجزء من رؤية الإمارات 2030."

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز دبي المتميز لضبط الكربون، فإن ما يقرب من 38% من المواد الغذائية المنتجة في الإمارات ينتهي بها المطاف في النفايات يوميًا. لذلك، يعمل برنامج وايست واتش حاليًا في الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان عبر 31 موقعًا بريًا وبحريًا في جميع أنحاء المنطقة على توفير حل مستدام لأزمة هدر الطعام من خلال جمع البيانات حول حالات هدر الطعام ورصد حالات الهدر في الوقت الفعلي. هذا وتعزز منصة الذكاء الاصطناعي أهداف الشركة الرامية للحد من هدر الطعام، وذلك عبر استخدام البيانات الذكية لتحديد مستهدفات الحد من الهدر ومشاركة التغييرات التشغيلية والسلوكية المطلوبة للقضاء على الهدر. كذلك يشارك البرنامج المبتكر أيضًا مرئيات متعمقة في الوقت الفعلي حول التأثير المالي والبيئي الناجم عن هدر الطعام. هذا ويمكن للمؤسسات تضمين التغييرات والأهداف الموصى بها في العمليات التشغيلية بسهولة، وذلك بغية الحد من الهدر الكلي للطعام، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.

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نبذة عن سوديسكو:

تأسّست شركة سوديكسو في مرسيليا في العام 1966 على يد بيار بيلون، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة والتي تعدّ العامل الأساسي في تحسين الأداء الفردي والمؤسسي. تعمل شركة سوديكسو في 56 دولة وتقدّم خدماتها إلى 100 مليون مستهلك يومياً من خلال مجموعة فريدة من الخدمات والمزايا والمكافآت التي تقدّمها في موقع العميل، فضلاً عن الخدمات الفردية والمنزلية. تتمتّع سوديكسو بخبرة تمتدّ على أكثر من 50 عاماً وتتجلّى في عروضها المتكاملة التي تشمل خدمات الطعام، والاستقبال، والصيانة، والتنظيف، وإدارة المرافق والمعدات. كذلك، تقدّم الشركة إلى العملاء شتى الخدمات بدءاً من البرامج والخدمات التي من شأنها تعزيز مشاركة الموظفين في العمل، والحلول الكفيلة بتسهيل وتحسين تنقلاتهم وإدارة نفقاتهم، وصولاً إلى خدمات المساعدة المنزلية، ومراكز رعاية الأطفال وخدمات حراسة المباني. ويقوم نجاح شركة سوديكسو وأداؤها الرفيع على استقلاليتها ونموذج أعمالها المستدام وقدرتها المتواصلة على تنمية وإشراك موظّفيها البالغ عددهم 412,000 موظف في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ إدراج شركة سوديكسو في مؤشرات كاك 20 (20 Next CAC)، وَكاك 40 ( CAC40ESG)، وَGood 4 FTSE ومؤشر داو جونز للاستدامة.

للمزيد من المعلومات حول محفظتنا العالمية، تفضلوا بزيارة www.sodexo.com.

نبذة عن سوديسكو في الشرق الأوسط:

يقع المقر الرئيسي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط في واحة دبي للسيليكون، ومنذ العام 1974، تقدّم الشركة خدمات تحسّن جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. يعمل 10,000 موظف في 400 موقع تابع لشركة سوديكسو في كافة أنحاء الشرق الأوسط، ويقدّمون خدماتهم إلى 100,000 مستهلك يوميًا. وعلى مدار 45 عاماً،

نمت فرقنا لتقديم خدمات تتراوح بين خدمات الطعام والاستقبال والتنظيف وإدارة أعمال التشييد وصيانة الأصول والأمن وصيانة الأرضيات لعملائنا في المكاتب والمدارس والمستشفيات والقواعد العسكرية والمواقع النائية.

أبرز الإحصاءات المتعلّقة بالشركة:

بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة للسنة المالية ,2021 17.4 مليار يورو

لدى الشركة 412,000 موظف (حتى 31 أغسطس 2021)

سوديكسو هي الشركة الأولى في فرنسا التي توظّف أكبر عدد من الأفراد عالمياً والتي تعود للقطاع الخاص

وتتمتع سوديكسو بحضور يغطي 55 دولة (حتى فبراير 2022)

يستفيد 100 مليون مستهلك من خدمات الشركة يومياً

9.9 مليار يورو من القيمة السوقية (حتى 30 يونيو 2022)