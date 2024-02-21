القاهرة: وقّع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر عقد تمويل قرض متوسط الأجل بقيمة 400 مليون جنيه مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" ،ذراع التأجير التمويلي التابع لبنك أبو ظبي الإسلامي - مصر. يهدف هذا القرض إلى دعم نشاط التأجير التمويلي للشركة، ويأتي ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع نطاق وصوله إلى أوسع قاعدة من العملاء في مختلف الشرائح الاقتصادية. ويسعى البنك بهذه الخطوة إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم التطور الاقتصادي.

صرح عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، قائلا: "تُعدّ شراكة بنك الإمارات دبي الوطني-مصر مع شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" خطوة هامة لدعم وتشجيع الاستثمارات في مصر كما يساهم هذا التعاون المثمر في تعزيز القطاع المالي والاقتصادي بشكل عام. بالإضافة إلى أن هذا التمويل سيسهم بشكل فعال في توسيع نطاق أعمال الشركة وزيادة حجم التمويل لعملائنا."

وأكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلا: "يسهم هذا التمويل بشكل فعّال في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون بين البنك وشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" التي تقدم خدماتها بكفاءة استثنائية، بالإضافة إلى إدارتها المحترفة في مجال التأجير التمويلي وهذا التعاون يأتي تماشيًا مع توجهات البنك المستمرة لزيادة تنوع محفظة القروض و اضافة عملاء جدد في قطاعات مختلفة."

كما صرح محمد أميري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance"، قائلا: "تسعى شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance” إلى تعزيز الشراكات في مجال التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم بهدف توفير حلول مالية متقدمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتتجلى أهمية التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني - مصر في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتدعم قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات الاقتصادية."

وأضاف رامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل "ADIFinance" بأن هذا التوجه يعكس الفهم العميق لأهمية الشراكات القوية في استقرار وتنمية الاقتصاد المصري.

والجدير بالذكر أنه تم إتمام هذا التمويل بنجاح تحت إشراف كل من؛ تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، بالتعاون مع عمرو رفعت، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى، ورشا الهجرسي، رئيس قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى طارق عثمان، مدير العلاقات بقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية من جانب بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ورامي فاروق، رئيس قطاعي العمليات والخزانة، وآلاء محمد، مدير الخزانة من جانب شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل ADIFinance، والذين ساهموا في تيسير العملية وتحقيق نتائج إيجابية للشركة المستفيدة من التمويل.

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