مشروع Summer بالساحل الشمالي يتجاوز مستهدف العام ويحقق 16 مليار جنيه مبيعات

القاهرة- أعلنت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري عن تحقيق مبيعات بقيمة 25.5 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2024، من إجمالي مبيعات سنوية مستهدفة تبلغ 30 مليار جنيها، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة تتجاوز الـ400%، وذلك من خلال مشاريعها المتنوعة، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة الجديدة وثقة العملاء القوية في علامتها التجارية ورغبتهم في الاستثمار في مشاريعها المتميزة بما في ذلك مشروعيها الرائدين At-East بالمستقبل سيتي وSummer بالساحل الشمالي، بما يعزز من مكانة الأهلي صبور كأحد أهم مطوري العقارات في مصر.

وحقق مشروع At-East بالمستقبل سيتي مبيعات استثنائية بقيمة 7.8 مليار جنيه في المرحلة الأولى من إجمالي 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام بأكمله، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 35 مليار جنيه، وتجاوزت طلبات الشراء عدد الوحدات المتاحة للمرحلة الأولى، ويعزز هذا الإنجاز من ريادة الأهلي صبور في المستقبل سيتي ، حيث تمتلك الشركة أكبر مساحة أراضي تصل إلى 1000 فدان مقام عليها 7 مشاريع في المدينة، بالإضافة إلى إرثها القوي في تحقيق النجاح من خلال 6 مشاريع سابقة بما في ذلك Rare، The Ridge، Alaire، Woodwalks، Green Square، L’avenir. يُعتبر تطوير المشروع على آخر قطعة أرض في المرحلة الأولى من المستقبل سيتي ميزة كبيرة، حيث يعني ذلك أنه عند تسليم الوحدات، ستكون جميع المرافق والخدمات في المنطقة قد تم إنشاؤها وتطويرها بالفعل. بذلك، سيتمكن السكان من الاستمتاع بخدمات متنوعة، ليس فقط داخل المشروع، بل في المرحلة الأولى من المدينة بأكملها.

وباستثمارات أكثر من 100 مليار جنيه، تجاوز مشروع Summer بالساحل الشمالي مستهدفات بيع الشركة البالغة 15 مليار جنيه خلال العام وحقق المشروع 16 مليار جنيه مبيعات فور إطلاق المرحلة الأولى فقط، حيث يمثل Summer وجهة مميزة في الساحل الشمالي على مساحة 864 فدانا وهو الأكبر بين مشاريع الأهلي صبور بالمنطقة بعد أمواج وجايا، ويجسد Summer استراتيجية الشركة الجديدة في تطوير مجتمعات سكنية استثنائية تدعم مفاهيم الابتكار والرفاهية ليواصل اسم الأهلي صبور قيادة السوق العقاري وتطويره.

وتعليقًا على هذه النتائج الاستثنائية عبر المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور عن سعادته قائلا: "فخور بتحقيق مبيعات استثنائية للشركة في فترة قياسية، والتي وصلنا إلى تحقيقها نتيجة للجهود الرامية التي يبذلها فريق العمل لدينا. وتعمل شركة الأهلي صبور في الوقت الحالي في ضوء استراتيجية طموحة ترتكز على التطوير المستمر لكافة مشاريعنا ولرؤيتنا بشكل عام وذلك لنحافظ على مكانتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري المصري، ولنستمر في تقديم حلولاً عقارية تتوافق مع متطلبات عملائنا من جميع الأجيال."

ويذكر ان At-East هو مشروع سكني متكامل يمتد على مساحة 181 فدانًا، يقدم مزيجًا فريدًا من الرقي و الرفاهية لسكانه، ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك فيلات ، توين هاوس، تاون هوس ، دوبلكس، وتتميز جميع الوحدات بتصميمات عصرية وتوفر إطلالات خلابة على المساحات الخضراء الواسعة والمسطحات المائية، ويقدم At-East لسكانه مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المتكاملة التي تضمن لهم حياة مريحة، تشمل مسار للركض، منطقة للأطفال، مساحة عمل مشتركة، مسجد، حديقة مركزية، نادي، منطقة تجارية. بالإضافة الى ان المشروع يتمتع بموقع مميز، على مقربة من الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطريق الدائري الأوسطي، ويقع أمام الجامعة الكندية وأمام القرية الأولمبية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى بعد 3 دقائق فقط من طريق السويس، بما يضمن سهولة الوصول إلى جميع المرافق والخدمات الحيوية.

ويقع مشروع Summer في قلب الساحل الشمالي، على بعد 246 كيلومترًا من طريق الإسكندرية - مطروح، ويقدم وحدات متنوعة من فيلات، توين هاوس، تاون هاوس، دوبلكس، شاليهات و كبائن، ويتيح إطلالات خلابة على شواطئ البحر المتوسط ويجسد تصميم المشروع مفهوم "شريان الحياةSerpentine – Braids of Life " الفريد الذي يدمج بين مساحات مائية متنوعة ترمز إلى تداخل الطبيعة مع الحياة العصرية بشكل سلس. واستعانت الأهلي صبور بشركة WATG العالمية لعمل المخطط العام للمشروع بالتعاون مع مهندسين معماريين من شركة YBA وشركة معمارMIMAR للهندسة والتصميم، ليكون Summer وجهة مثالية لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى الكبار، حيث يُتيح مزيج فريد من المرافق التجارية، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، وبحيرات سباحة تشكل 85% من المشروع كما يوفر مساحات واسعة لممارسة الرياضة والاسترخاء.

نبذة عن شركة الأهلي صبّورللتطوير العقاري

شركة الأهلي صبور هي شركة مصرية رائدة في مجال التطويرالعقاري، تأسست عام 1994 بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري.على مدار ما يقرب من 30 عامًا، تمكنت الشركة من إحداث طفرة في سوق التطوير العقاري من خلال تطوير حلول مبتكرة للمباني والمشروعات العقارية المتنوعة بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء والمجتمعات ومواكبة تطلعات الأجيال القادمة.

تتمتع الشركة بمحفظة أراضي تصل مساحتها الإجمالية إلى 4,000 فدان موزعة على 65 مشروعاً عقاريًا في مواقع متميزة في كافة أنحاء الجمهورية بداية من شرق القاهرة وحتى غربها، وامتدت المشاريع لتصل إلى البحر الأحمروالساحل الشمالي بجانب التواجد في السوق العربي، وتتضمن مشروعات سكنية وتجارية وسياحية وإدارية وأندية رياضية واجتماعية، مما يجعلها وجهة مفضلة للسكن تضم حوالي 40,000 أسرة. كما توسعت الشركة لتغطي مختلف القطاعات المستهدفة في سوق التطوير العقاري المصري وأسست 19 شركة تابعة تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات تحت إدارة مجموعة الأهلي صبور تماشيًا مع رؤيتها الاستراتيجية للتطور المستمر.

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