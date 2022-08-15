تماشيا مع رؤية الحكومة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، واستكمالا لخطة الشركة التوسعية وتنويع واجهاتها الاستثمارية، أعلنت مصر إيطاليا العقارية إتمام الاستحواذ على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي على مساحة 400 فدان، وتقع عند الكيلو 199 طريق اسكندرية مطروح بخليج رأس الحكمة والتي تتميز بأجمل وأنقى الشواطئ على مستوى العالم، لتصل بذلك محفظة أراضي الشركة إلى 7.1 مليون متر مربع.

وقال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة:" تتطلع مصر إيطاليا العقارية دائمًا إلى تطوير محفظتها العقارية وتوسيع نطاقها من خلال تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة، كما تحرص على التواجد في أكثر المناطق تميزا والاعلى طلبا في السوق، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء المستهدفين، ومن هذا المنطلق، تستعد الشركة لتدشين أولى مشروعاتها في منطقة الساحل الشمالي قريبا، والذي سيكون واجهة ريادية في تلك المنطقة بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 20 عاما".

وتابع:" كعادتها في كل مشروعاتها.. تخطط الشركة للتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية للتصميم والتخطيط، لوضع مخطط متكامل للمشروع يُراعي فيه معايير التنمية المستدامة وعناصر البناء الذكي ويحقق الاستفادة القصوى من المكونات الجمالية والطبيعة الخلابة في المنطقة، بهدف توفير منتج عقاري يلبي طموحات العملاء ويحقق أعلي قدر من الرفاهية والراحة والمتعة.".

ومن جانبه أوضح محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصر إيطاليا العقارية، "أن استثمارات المشروع تصل إلي 23 مليار جنيه، حيث أن المشروع سيقام على مصاطب بارتفاعات متدرجة تتيح لأكبر عدد من الوحدات رؤية مفتوحة على البحر والاستمتاع بمياهه الفيروزية. سيضم أيضًا مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية وفندقي ومناطق ترفيهية وتجارية تجمعهم تشكيلات مائية ومسطحات خضراء منتشرة في أرجاء المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع عام 2027."

ومن الجدير بالذكر أن مصر إيطاليا العقارية من أوائل الشركات التي توجهت باستثماراتها نحو العاصمة الإدارية الجديدة بمشروعي البوسكو وفينشي فور إعلان القيادة السياسية عن المشروع، لتكون أول مطور عقاري من القطاع الخاص يسلم مشروعاته في العاصمة. وبذلك تعد شركة مصر إيطاليا العقارية واحدة من أكبر ثلاث شركات للتطوير العقاري في منطقة شرق القاهرة، حيث حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 4.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مقارنة بنحو 2.65 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة نمو 58%.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذه عن مصر إيطاليا العقارية:

شركة مصر إيطاليا العقارية هي إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة في مصر، والمطور ل25 مشروع سكني وسياحي وتجاري وفنادق سياحية في مختلف أنحاء مصر. تشمل المشاريع السكنية البوسكو وفينشي في العاصمة الإدارية الجديدة ولانوفا فيستا والبسكو سيتي في القاهرة الجديدة؛ بالإضافة إلى المشاريع التجارية الرائدة جاردن 8 وفينشي ستريت والمجمع الإداري "كايرو بيزنس بارك" المقرر أن يصبح مركزا للابتكار والثقافة في القاهرة الجديدة. بالإضافة الى المشاريع الساحلية مثل كاي سخنة.