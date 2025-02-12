الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة "عِلم"، رائدة الحلول الرقمية، عن توقيع مذكرة الشروط الأولية لرفع ملكيتها في شركة "حلول الوطن الذكية" إلى 40%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الحلول الرقمية بين الشركتين ودعم جهود التحول الرقمي في المملكة.

تأسست شركة "حلول الوطن" عام 2016، وهي متخصصة في عمليات ربط الأنظمة وحلول التكنولوجيا والاستشارات. وتقدم الشركة خدماتها لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك عدد من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى الجهات الحكومية، والقطاع الخاص.

يأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية "عِلم" لدعم الشركات التقنية المحلية وتمكينها لتحقيق نمو مستدام، عبر تعزيز التعاون التقني وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. ومن خلال هذا التوسع، تسعى "عِلم" إلى تكامل منصاتها الرقمية لتقديم حلول مبتكرة للعملاء، بما يسهم في تقديم حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وفي إطار خططها التوسعية، نجحت "حلول الوطن" في تأمين مشاريع استراتيجية مع وزارة الصحة، ووزارة الاستثمار، وهيئة بوابة الدرعية، وغيرها من الجهات. كما قامت الشركة بإطلاق استراتيجية جديدة تركز على توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها وتطبيقات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتكامل مع أنظمة SAP، إضافةً إلى استكشاف أسواق جديدة، مما يسهم في دعم التوسع المستقبلي.

وأكَّد ماجد بن سعد العريفي، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق في "عِلم": " أن هذا الاستثمار يعكس التزام "عِلم" بتوسيع قدراتها الرقمية وتعزيز مكانتها من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق، بما يتواكب مع استراتيجية "عِلم" للنمو، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار في قطاع التقنية

وعلَّق الرئيس التنفيذي لشركة حلول الوطن الذكية عبد المجيد الموسى نحن في "حلول الوطن الذكية" نرحب بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة عِلم، والتي تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا نحو التوسع في قطاع الحلول الرقمية. إن هذا الاستثمار يعكس الثقة الكبيرة في قدرات حلول الوطن الذكية وإمكاناتها في تقديم حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات العملاء في مختلف القطاعات. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات مع شريكنا الاستراتيجي عِلم، وخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا.

تعكس هذه الخطوة النهج الذي تتبناه "عِلم" في تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر دعم الشركات التقنية التي تساهم في تطوير الحلول الرقمية في المملكة. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية، تواصل "عِلم" توسيع نطاق تأثيرها في قطاع التقنية، مستفيدةً من تكامل حلولها الرقمية لدعم الابتكار وتعزيز النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

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