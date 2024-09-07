دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاصة الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 40% من أعمال البناء في مشروع واحة الشاطئ، المجتمع الحيوي متعدد الاستخدامات في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق حيوية ونشاطاً في الإمارة. ومن المقرر تسليم المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وقد وصلت نسبة الأعمال الهيكيليّة في مشروع واحة الشاطئ إلى 96%، كما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الطابوق، والهندسة الكهربائيّة والميكانيكية 50% و19% توالياً، فيما تمّ تجهيز 14% من أعمال التكسية الداخلية، و16% من أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، مع زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 1,318.

ويتكون مشروع "واحة الشاطئ" من 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم موزعّة على مبنيين. ويتميز هذا المجمع السكني الحديث منخفض الارتفاع بوجود مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حمام السباحة الكبير الذي يحاكي شاطئ البحر، وصالات رياضية مجهزة بالكامل، وحدائق طبيعية ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية تضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة لضمان الراحة لجميع المقيمين.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير في شركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا أن نشهد التقدم الملحوظ في مشروع واحة الشاطئ، وهو ما يمثّل شهادة على العمل الجاد من جانبنا بالتعاون مع أصحاب المصلحة. يتميّز المشروع بموقع مثالي ويوفر مرافق راحة عالمية المستوى، ليُسهم بذلك في الارتقاء بمستوى الحياة العصرية للمستثمرين والمقيمين. إن جودة البناء وتقدمه بوتيرة سريعة يؤكّد الأداء المثالي للمقاول والموردين، وحرصهم على كافة التفاصيل والتزامهم بمعايير مراقبة الجودة الصارمة، والتي تضمن تخطي التوقعات باستمرار مع الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروع".

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات على شارع حصة بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتتمتع بموقع استراتيجياً يضمن سهولة الوصول إليها. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمرافق الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية. وتشمل قائمة المناطق الرئيسة المهمة القريبة منها حلبة دبي أوتودروم ونادي إلس ونادي دبي للبولو والفروسية واستاد دبي الدولي وأكاديمية كرة القدم بدبي والحديقة الرياضية "سبورتس بارك" وأكاديمية آي سي سي للكريكيت وحديقة دبي المعجزة، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

-انتهى-

#بياناتشركات