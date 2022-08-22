الشركة السعودية الرائدة في مجال خدمات النفط ستؤسس منشأة لإنتاج أشرطة الحماية من التآكل ومركزاً لصناعات وخدمات النفط والغاز.

الاتفاقية تمثل دليلاً على جاذبية سبارك للمستثمرين كمنظومة صناعية رائدة في قلب سوق الطاقة.

استثمار شركة مبارك عبد الله السويكت وأولاده لخدمات النفط والغاز في سبارك يساهم في تقدم المنظومة الصناعية المتكاملة لسبارك، وتعزيز توطين التصنيع وإنتاج الطاقة النظيفة.

المملكة العربية السعودية: أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المنظومة الصناعية الرائدة التي تضع الاستدامة في قلب أعمالها، اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة مبارك عبد الله السويكت وأولاده لخدمات النفط والغاز لاستثمار 40 مليون ريال في سبارك.

تم توقيع الاتفاقية من قبل سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لسبارك، ومبارك عبد الله السويكت، رئيس شركة شركة مبارك السويكت وأولاده لخدمات النفط والغاز.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة مبارك عبد الله السويكت وأولاده بتأسيس منشأة لإنتاج أشرطة الحماية من التآكل المصنوعة من مادة البولي أيزوبوتيلين الصديقة للبيئة، ومركز لصناعات وخدمات النفط والغاز.

ستساهم الاتفاقية في تقدم المنظومة الصناعية المتكاملة لسبارك بما يتماشى مع هدفها المتمثل في توطين التصنيع بالتزامن مع توفير الفرص الوظيفية الواعدة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم سبارك بتمكين تصنيع منتجات وتقنيات صديقة للبيئة في إطار تبنيها لأعلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وبهذه المناسبة، قال سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لسبارك: "يسرنا أن نرحب بمزود خدمات النفط والغاز الوطني الرائد في سبارك. تساهم شراكاتنا مع المستثمرين البارزين في صناعاتهم بتعزيز قوة منظومتنا الصناعية المتكاملة ذات المستوى العالمي وتلبية طموحات المستثمرين في الوقت نفسه. نحن نسعى من خلال توطين التصنيع إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للمملكة والعالم".

ومن جانبه، قال مبارك عبد الله السويكت، رئيس شركة مبارك السويكت وأولاده لخدمات النفط والغاز: "يأتي توقيع الاتفاقية مع سبارك بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق التميز وأعلى مستويات الكفاءة في مجال النفط والغاز من خلال تقديم خدمات عالية الجودة. سيوفر لنا الاستثمار في سبارك منظومة أعمال مستدامة تسهل تنفيذ العمليات وتتيح لنا المساهمة في توطين التصنيع في المملكة".

ستمتد المنشأة على مساحة 40 ألف متر مربع في سبارك باستثمار يصل إلى 40 مليون ريال سعودي على مدى 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مبارك السويكت وأولاده لخدمات النفط والغاز هي شركة تابعة لشركة السويكت للتجارة والمقاولات. وتقدم الشركة خدمات في مجال تشييد البنية التحتية، والنفط والغاز، والمشاريع الزراعية، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى خدمات السفر والسياحة وتصنيع المواد الغذائية والتجارة.

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