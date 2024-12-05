أعلن صندوق العمل (تمكين) عن دعم أكثر من 40 موظفاً بحرينياً في شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) وذلك ضمن برنامج "زيادة الأجور" الذي يهدف إلى دعم التطور الوظيفي للكوادر البحرينية العاملة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى استفادة عدد من الموظفين من برامج الدعم الأخرى كالبرنامج الوطني للتوظيف وبرنامج توظيف القيادات وبرنامج دعم التدريب.

ويأتي دعم تمكين لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية للتوظيف ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص ودعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) قائلاً: "يسعدنا أن نسهم في تطور الكفاءات الوطنية العاملة بالشركة من خلال برامج الدعم المختلفة كبرنامجي زيادة الأجور وبرنامج توظيف القيادات مما يتماشى مع أهدافنا الرامية إلى جعل البحرينيين خيارا أمثل للتوظيف. سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف التوسعية للشركة وتقديم خدمات نوعية متقدمة، بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية." وأضاف قائلا: " تعتبر شركة (أماكن)، شركة رائدة في تقديم خدمات مواقف السيارات، والتي ساهمت في دعم القطاع الخدماتي والسياحي بشكل ملحوظ في المملكة. نطمح سويا لتحقيق المزيد من الخطط التنموية للشركة وللموظفين البحرينيين العاملين في هذا القطاع في المستقبل."

ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، السيد طارق علي الجودر بدعم تمكين قائلاً: "حرصنا طوال سنوات عملنا على توفير فرص وظيفية نوعية بالمؤسسة، وذلك بالاستفادة من البرنامج الوطني للتوظيف الذي ساهم في زيادة نسبة البحرنة بالمؤسسة، التي وصلت هذا العام ما يقارب 73%. وأضاف قائلا: "نحرص على تطوير مهارات موظفينا عبر توفير التدريب اللازم لهم، الأمر الذي سيسهم في إبراز شخصيات قيادية قادرة على تطوير خدمات الشركة بشكل يتناسب مع خططنا التوسعية خلال الفترة القادمة."

تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) عام 1981 كشركة مساهمة عامة بحرينية، متخصصة في إدارة مواقف السيارات حيث تُعد (أماكن) المزود الرائد لحلول مواقف السيارات في المملكة، وتقدم خدمات ومنتجات تنقل سلسة وخدمات إدارية مبتكرة بهدف تسهيل تجربة العملاء.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت (أماكن) بوابة جديدة للاشتراكات ودفع رسوم العضوية الشهرية بهدف توفير خيارات دفع مرنة.

تواصل الشركة التوسع في مشاريعها، فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة الانشائية لعدة مشاريع حيث نجحت أماكن في رفع المجموع الإجمالي للمواقف الى 8504 موقفاً في محفظتها وذلك ضمن مشاريع توسع الشركة المستمرة.

الجدير بالذكر بأن صندوق العمل (تمكين) قد طرح حزمة من البرامج الهادفة لدعم التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب برامج دعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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