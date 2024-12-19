دبي، الإمارات العربية المتحدة: سلطت صفقة بيع فيلا فاخرة بقيمة 120 مليون درهم إماراتي في مجمع إيميرالد هيلز السكني بدبي الضوء على استراتيجية استثمارية تحقق عوائد استثنائية للأفراد ذوي الثروات العالية.

وحققت صفقة البيع ربحاً قدره 40 مليون درهم إماراتي للمستثمر الذي استعان بشركة "فام العقارية" للعثور على قطعة الأرض المثالية وتصميم وإدارة بناء الفيلا المذهلة التي تبلغ مساحتها 25,000 قدم مربع، وتأمين مشترٍ على الخريطة.

وتقول الشركة ان هذه الصيغة يمكن أن تساعد الأثرياء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسوق العقارات الفاخرة في دبي، مع وجود فرصتين رئيسيتين أخريين متاحتين حالياً في مجمع إيميرالد هيلز.

وتم إدراج قطعة أرض مماثلة مقابل 35 مليون درهم إماراتي، مع تقدير تكلفة البناء لفيلا فاخرة مماثلة مما يجعل إجمالي الاستثمار المطلوب 70 مليون درهم إماراتي. ونظراً للبيع الأخير بقيمة 120 مليون درهم إماراتي، وهو أعلى سعر حتى الآن في المجمع، فإن هامش الربح الأدنى هو 40 مليون درهم إماراتي.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة فامالعقارية: "بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تسريع العملية، فإن في فيلا أخرى في مجمع إميرالد هيلز قيد الإنشاء بالفعل. وسعر شراء قطعة الأرض والبناء المكتمل جزئياً هو 40 مليون درهم إماراتي.

وأضاف: "مع التكاليف المتبقية لإكمال الفيلا البالغة 30 مليون درهم إماراتي، فإن إجمالي الاستثمار هو أيضاً 70 مليون درهم إماراتي. والميزة هي أن المستثمر يمكن أن يحصل على نفس الربح 40 مليون درهم إماراتي مع وقت بناء أقل بنسبة 50٪.

إن مثل هذه الفرص هي التي تجعل دبي جذابة للغاية للمستثمرين الأثرياء من جميع أنحاء العالم، وستضمن التطور المستمر ونمو سوق الفخامة الفائقة هنا".

ويقع مجمع إميرالد هيلز في دبي هيلز إستيت التي برزت كواحدة من فرص الاستثمار النهائية في المدينة.

ويوفر هذا المشروع إطلالات رائعة على ملعب جولف دبي هيلز وأفق وسط مدينة دبي، ويلبي الطلب المتزايد على الفلل الفاخرة المصممة حسب الطلب في سوق محدود العرض.

ويجذب المجمع بتميزه ومكانته المشترين من أصحاب الثروات العالية الراغبين في دفع مبلغ إضافي مقابل المنازل المصممة حسب الطلب. وهذا يضمن أن العقارات هناك لا تحتفظ بقيمتها فحسب، بل تتجاوز توقعات السوق باستمرار.

-انتهى-

#بياناتشركات