دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشيًا مع التزاماتها الرامية إلى إرساء مستقبل مستدام وخال من الانبعاثات الكربونية، كشفت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات عن إطلاق سيارة سي 40 ريتشارج الجديدة الكهربائية بالكامل التي تتمتع بجميع مزايا السيارات الرياضية ولكن بتصميم أكثر أناقة.

تعتمد فولفو سي 40 ريتشارج، الطراز الكهربائي الجديد بالكامل من فولفو، القاعدة التقنية (CMA) التي تمثل جيلًا جديدًا من أنظمة الهندسة المعيارية. وبعد أن طرحت شركة فولفو مؤخرًا XC40 ريتشارج تقدم الآن سي 40 ريتشارج وستعمل على تطوير المزيد من الطرازات الكهربائية في السنوات القادمة، حيث تتطلع لأن تصبح 50% من مبيعاتها العالمية من السيارات الكهربائية بالكامل إلى جانب سياراتها الهجينة بحلول العام 2025، وجميع مبيعاتها من السيارات الكهربائية بالكامل بحلول العام 2030.

تنتمي سي 40 ريتشارج لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات بسقف مائل بشكل ملحوظ من الخلف، وبتصميم أمامي جديد وواجهة بخطوط مختلفة تتضمن مصابيح أمامية مزودة بتقنية بكسل، بالإضافة إلى أنها تأتي بمجموعة من الألوان. وفي الداخل، توفر سيارة سي 40 ريتشارج مساحة جلوس واسعة ومريحة، وتتميز بتصميم داخلي خال من الجلد لإظهار مساعي فولفو للاستدامة.

تتضمن سيارة سي 40 ريتشارج محركين كهربائيين يستمدان طاقتيهما من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 78 كيلوواط في الساعة، يمكن شحن حتى 80 % منها في غضون 40 دقيقة1. وتستطيع السيارة أن تقطع مسافة 420 كم قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، ومن المتوقع أن ترتفع هذه المسافة عند تحديث البرامج.

تقدم سيارة سي 40 ريتشارج نظام معلومات وترفيه قائم على نظام Android الذي طورته فولفو بالاشتراك مع جوجل، وتقدم من خلاله خدمات تمكن مالكيها من الوصول لجميع خدمات جوجل مثل خرائط جوجل ومساعد جوجل ومتجر جوجل، وتمنح البيانات غير المحدودة إمكانية اتصال فائقة حيث تحصل سي 40 ريتشارج على تحديثات متواصلة للبرامج لا سلكيًا.

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لمحة عن المشروعات التجارية - فولفو

تعد الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، وهي جزء من شركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1985. وتمثل الشركة الحاصلة على أيزو 9001: 2008 العلامة التجارية لسيارات فولفو المشهورة عالميًا والمعروفة بإبداعاتها في السلامة والأداء البيئي والتصميم الاسكندنافي من خلال شبكة المبيعات وقسم ما بعد البيع في دبي وأبو ظبي.

تقدم الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو مجموعة كاملة من حلول التنقل المتميزة في القطاع تشمل سيارات السيدان (S60 وS90)، ومركبات الدفع الرباعي (XC40 وXC60 وXC90). وتعتبر رائدة في المنطقة بتبني أفضل ممارسات فولفو العالمية وقد قدمت أول معرض فولفو لتجربة البيع بالتجزئة في المنطقة وخدمة فولفو الشخصية - والتي تقدم نهجًا محوره الإنسان في المبيعات والخدمة.

لمزيد من المعلومات حول الفطيم للمشروعات التجارية - فولفو، يرجى الاتصال على الرقم 8008823، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ae-https://www.volvocars.com/ar

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعد الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن الفطيم

تأسست مجموعة الفطيم في الثلاثينيات من القرن الماضي كشركة تجارية، وتعد اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية الخاصة تنوعًا وتقدمًا، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تعمل الشركة في خمسة أقسام تشغيلية من السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة والصحة، وتوظف أكثر من 35000 موظف في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتشارك مع أكثر من 200 من العلامات التجارية الأكثر إعجابًا وابتكارًا في العالم.

إن ريادة الأعمال في الفطيم والتركيز على العملاء يسهم في نمو المؤسسة وتوسعها والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل المجتمعات التي نعمل فيها.

تواصل الفطيم، من خلال تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، بإثراء حياة وتطلعات عملائها يوميًا.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة: www.alfuttaim.com.

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شادي فكري

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