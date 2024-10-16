دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مراكز بيانات إيجنكس من داماك"، الرائدة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتابعة لمجموعة داماك، عن توسيع قاعدة استثماراتها في أوروبا من خلال استحواذها على قطعة أرض في العاصمة الإسبانية مدريد، عبر شركة إدارة الأسهم الخاصة العقارية "أكتيفيوم إي جي"، لإنشاء مركز بيانات متطور يلبي الطلب المتنامي على الخدمات الرقمية في إسبانيا.

من المقرر أن تبدأ العمليات التشغيلية للمركز الذي تبلغ مساحته 22 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تبلغ 40 ميجاواط في العام 2026، وهو ما يعكس التزام مجموعة داماك بتوسيع نطاق حضورها في إسبانيا وترسيخ مكانتها كمشغل رائد لمراكز البيانات حول العالم. وتعد مدينة مدريد أحد الأسواق الرئيسية لمراكز البيانات خارج كتلة المدن الأوروبية الرئيسية المعروفة باسم (FLAPD) والتي تضم: فرانكفورت، ولندن، وأمستردام، وباريس، ودبلن، حيث تتمتع بحضور قوي في مراكز البيانات مع آفاق نمو واعدة، كما يسلط هذا الاستثمار الضوء على الطلب المتنامي على البنى التحتية الرقمية عالية الجودة.

وستتخذ "إيجنكس" من منطقة "فيكالفارو" مقراً لمركزها الجديد، وهي المنطقة التي لا تبعد عن مطار مدريد الدولي سوى 10 كم، ونحو 5 كم عن "إسبانيكس" التي تعد واحدة من أهم نقاط تبادل الإنترنت في إسبانيا وجنوب أوروبا، وهو ما سيوفر عند اكتمال المشروع مستوىً متميزاً من الاتصال خلال عامين فقط، كما سيرفع المركز الجديد من القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في مدينة مدريد، الأمر الذي سيُمكّن الشركات العملاقة والأعمال التجارية المختلفة من توسيع المناطق التي تغطيها خدماتها، وسيتيح الفرصة أمام الشركات للاستفادة من قدرات الحوسبة المتطورة ذات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي، ليكون هذا المشروع مركزاً للابتكار والنمو الرقمي.

بهذه المناسبة، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: "في الوقت الذي نخطط فيه لدخول سوق مراكز البيانات في إسبانيا عبر استثمار 400 مليون يورو في أول مركز بيانات لنا هناك، وبطاقة استيعابية تبلغ 40 ميجاواط في العاصمة مدريد، فإننا نستهدف كذلك رفع حجم استثمارنا إلى مليار يورو لبناء عدة مراكز بيانات في جميع أنحاء إسبانيا. يتمتع هذا البلد بالعديد من المزايا التي تشمل القدرات المتطورة في الاتصال، والموقع الاستراتيجي، والالتزام العميق بتبني حلول الطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعل منها نقطة انطلاق لتوسيع نطاق أعمالنا في البنى التحتية المتقدمة. وتزامناً مع التوسع الذي تشهده أعمالنا على المستوى العالمي، فإننا سنتيح حزمةً من الخدمات والمزايا المتطورة، التي تشمل الحلول الأكثر تطوراً والتي تلبي احتياجات الشركات العملاقة وعملائنا من الشركات خلال فترة زمنية قصيرة. وإلى جانب هذا المشروع، فإننا سنعمل على استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مدنٍ ومناطق استراتيجية أخرى في إسبانيا مثل برشلونة وسرقسطة وغيرها".

وسيمهد استثمار إيجنكس في إسبانيا الطريق أمامها للتوسع أكثر في سوق مراكز البيانات في عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تشهد طلباً متنامياً على مراكز البيانات، فإلى جانب تلبية الطلب المتزايد على البنى التحتية الرقمية، فإن مركز البيانات الجديد سيسهم في بلوغ إسبانيا أهدافها في مجال الاستدامة، حيث تُنتج الدولة 60% من إجمالي الطاقة المستهلكة فيها من مصادر متجددة، فيما سيجري تصميم مركز البيانات الجديد لتقليل البصمة الكربونية، وذلك بما يدعم توجه المشاريع التنموية التي تراعي المعايير البيئية. ويعكس هذا المشروع رؤية مجموعة داماك التي تتمحور حول توفير حلول بيانات ذات كفاءة عالية وقابلة للتطوير ومتماشية مع المعايير البيئية، ضمن محفظة أعمالها التي تشهد نمواً مضطرداً حول العالم.

من جهته، قال تارون تياغي، نائب رئيس أول للأعمال الدولية في مجموعة داماك: "تتمتع مراكز بياناتنا المنتشرة في مناطق واسعة حول العالم، بآفاق نموٍ واعدة ستُمكّن إسبانيا من تعزيز مستوى تنافسيتها، وذلك عبر توفيرها بنية تحتية متقدمة للشركات ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وخلق فرص العمل. ويعد الموقع الذي سيقام عليه مركز البيانات الجديد، أحد المواقع الأكثر تميزاً في مدريد بفضل توفر الطاقة من محطتين مستقلتين، الأمر الذي يضمن لنا تحقيق توسعٍ كبير في سوق يشهد الكثير من التحديات المرتبطة بالعرض والطلب".

ويأتي توسع مراكز بيانات إيجنكس في إسبانيا وأوروبا استكمالاً للنمو الكبير الذي شهدته أنشطة مراكز البيانات التابعة لمجموعة داماك في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، حيث كشفت المجموعة مؤخراً عن إنشاء عدد من المراكز الجديدة في كل من تايلاند وإندونيسيا، والتي سترسخ من خلالها حضورها بمنطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. كما تستهدف المجموعة إنشاء قاعدة عملاء طويلة الأمد من خلال توفير حلول مراكز بيانات مستدامة ومتطورة وذات قدرة استيعابية عالية في أحد أكثر الأسواق العالمية أهميةً.

نبذة عن "مراكز بيانات إيجنكس من داماك"

إيجنكس هي شركة عالمية مملوكة بالكامل من قبل مجموعة داماك، ومتخصصة في تطوير البنية التحتية الرقمية. تنتهج الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، نهجاً واضحاً قائماً على الابتكار وتلبية الطلب الجديد والمتنامي على الجيل الجديد من مراكز البيانات في مختلف أنحاء العالم، كما تقوم بشكل استباقي ببناء مراكز بيانات وإبرام الشراكات أوالاستحواذ على شركات محلية، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية في البلدان التي تنشط فيها.

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