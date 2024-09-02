دبي، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمات ترتيب أمانة الحفظ وخدمات ترتيب إدارة الأصول، وهي أحدث إضافة لباقة المنتجات الابتكارية التي تقدمها الشركة. وتأتي هذه الخدمات من أجل تقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات العملاء الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، وصناديق الاستثمار الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الحصول على خدمات ترتيب أمانة الحفظ.

وتهدف إي اف چي هيرميس، من خلال هذه الخدمات الجديدة، إلى تعزيز قدرة العملاء على دخول مجموعة متنوعة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، حيث تغطى هذه الخدمات أكثر من 40 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وجنوب شرق آسيا وأوروبا وشمال أمريكا. وتلعب إي اف چي هيرميس، دورًا محوريًا في تسهيل خدمات أمانة الحفظ من خلال تقديم أسعار تنافسية للغاية دون فرض حد أدنى للاستثمار أو رسوم إضافية، وهي أحد التحديات الرئيسية للعديد من المستثمرين وتقديم باقة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات كل عميل.

ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس تتولى إدارة عملية "اعرف عميلك" (KYC)، والفحص النافي للجهالة، مما يتيح للعملاء تجاوز العقبات التقليدية التي تواجههم في الوصول إلى خدمات أمانة الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق، وتجاوز تحديات عملية الاستثمار في كثير من الأحيان، وذلك من خلال اتفاقية واحدة. وباعتبارها شركة الوساطة في الأوراق المالية الرائدة في الشرق الأوسط، تقدم إي اف چي هيرميس باقة متكاملة من الخدمات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء من إجراءات التنفيذ وأمانة الحفظ، وبالتالي تعزيز قدرة العملاء على تحقيق النجاح وتنمية استثماراتهم.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بشركة إي اف چي هيرميس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، أن الشركة تعكف على تعزيز الابتكار وتزويد العملاء بحلول تلبي احتياجاتهم دائمة التغير. وأشار إلى أن تقديم خدمات أمانة الحفظ وإدارة الأصول تعكس التزام إي اف چي هيرميس بالتوسع في باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وذلك عبر مواجهة التحديات أمام الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وكبرى المؤسسات، والمستثمرين المتخصصين. وأكد والي أن الشركة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين في الوصول إلى أكثر من 40 سوقًا حول العالم والتعامل مع خدمات أمانة الحفظ، وهو ما سيتيح للعملاء التداول في العديد من الأسواق العالمية بكل سهولة وكفاءة. وأضاف والي أن هذه الخدمات تؤكد على التزام الشركة بضمان حصول العملاء على الدعم اللازم والأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم المالية في مختلف الأسواق. وأكد والي على ثقة الإدارة في أن هذه الخدمات سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية بقطاع الخدمات المالية، وسوف تمنح العملاء ميزة تنافسية كبيرة، فضلًا عن ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة باعتبارها الشريك الموثوق للمستثمرين الراغبين في الاستثمار العالمية.

ومن المقرر أن تساهم الخدمات الجديدة في تلبية احتياجات عملاء إي اف چي هيرميس الحاليين حيث تتيح لهم فتح آفاق جديدة لتوسيع استثماراتهم فضلًا عن تيسير عمليات الاستثمار الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، سوف تساهم الخدمات الجديدة المقدمة في استقطاب المزيد من العملاء الجدد، وتوفر لهم مستوى غير مسبوق من خدمات أمانة الحفظ، بما في ذلك الوصول إلى مجموعة واسعة من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. علاوة على ذلك، تغطي الخدمات مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم وأدوات الدخل الثابت وسندات الخزانة، مما يمنح العملاء القدرة والثقة الكاملة في إدارة استثماراتهم عبر الأسواق المتنوعة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية، ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر، وشركة بداية للتمويل العقاري، وشركة كاف للتأمين وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات التجارية الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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