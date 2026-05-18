رأس الخيمة : تعتزم شركة "شايام ميدل إيست ريسورسز ش.م.ح"، التابعة لمجموعة شايام ستيل الهندية، إنشاء منشأة جديدة لمعالجة وتصنيع المعادن غير الحديدية في منطقة الغيل الصناعية التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).

وباستثمار يبلغ 40 مليون درهم، يمثّل هذا المشروع خطوة مهمة في استراتيجية التوسع العالمي للمجموعة، ويعزّز حضورها الإقليمي مع الاستفادة من المنظومة الصناعية المتنامية في إمارة رأس الخيمة.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال مراسم أُقيمت في مركز كومباس للأعمال، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة شايام ستيل، شري بوروشوتام بيريوالا، ومدير إدارة المبيعات في راكز، مصطفى شاكر.

تمتد المنشأة على مساحة تقارب 21,000 متر مربع، وسيتم تطويرها على مرحلتين. ومن المتوقع أن تبدأ الوحدة الأولى عملياتها خلال الربع الأول من عام 2027، تليها الوحدة الثانية في الربع التالي. وستتخصص المنشأة في معالجة وتصنيع المعادن غير الحديدية، بما في ذلك الرصاص والألمنيوم والنحاس، إلى جانب إنتاج السبائك من السبائك غير الحديدية، بطاقة إنتاجية متوقعة تتراوح بين 1,500 و2,000 طن شهرياً. ومن المتوقع أن توفر حوالي 150 فرصة عمل عند التشغيل الكامل.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال شري بوروشوتام بيريوالا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شايام ستيل: "جاء قرارنا بتأسيس عملياتنا في رأس الخيمة مدفوعاً ببيئة تشغيلية تنافسية من حيث التكلفة، وسياسات استثمارية جاذبة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربطها بالأسواق العالمية. وقد وفّرت راكز تجربة تأسيس سلسة مدعومة بإجراءات فعّالة، وأراضٍ صناعية جاهزة، ومنظومة متكاملة تمكّننا من التوسع بثقة. ويمثّل هذا الاستثمار محطة مهمة في تعزيز حضورنا في الشرق الأوسط والتوسع نحو أسواق دولية جديدة."

من جانبه، قال رامي جلاب، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يعزّز تأسيس مجموعة شايام ستيل في رأس الخيمة مكانة الإمارة كمركز متنامٍ للصناعات المتقدمة والأنشطة الصناعية. ويواصل الطلب على المواد الصناعية ومعالجة المعادن نموه بالتوازي مع توسع قطاعات البناء والبنية التحتية والتصنيع في المنطقة، مما يخلق فرصاً واعدة للعمليات الصناعية المتخصصة. وفي راكز، نواصل تركيزنا على تمكين المستثمرين من الانتقال بسلاسة من مرحلة التأسيس إلى الإنتاج من خلال بنية تحتية جاهزة، ودعم سريع الاستجابة، وبيئة أعمال مصمّمة للنمو والتوسع. ويسعدنا دعم مجموعة شايام ستيل في توسيع حضورها الإقليمي وإضافة قدرات صناعية جديدة إلى الإمارة."

وتواصل راكز دعم المستثمرين الصناعيين من خلال منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين الحلول المرنة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وخدمات الدعم الشاملة، بما يمكّن الشركات من التأسيس والتشغيل والتوسع بكفاءة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

