دبي، الإمارات العربية المتحدة: استمتع سوق العقارات في دبي بشهر مزدحم آخر، حيث سجل إجمالي 13,502 عملية بيع عقارية بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار درهم إماراتي في نوفمبر.

وأظهر تحديث للسوق أصدرته اليوم شركة "إف إي إم العقارية" أن مبيعات الشقق بلغت قيمتها 19.9 مليار درهم إماراتي، وارتفعت بنسبة 31.2٪ في الحجم إلى 10,857 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما شهد شهر نوفمبر أيضاً بيع 1,903 فيلا بقيمة 10.2 مليار درهم إماراتي، بالإضافة إلى بيع 387 قطعة أراضي بقيمة 8.1 مليار درهم إماراتي، على الرغم من انخفاض الأحجام بنسبة 35.8% و39.6% على التوالي مقارنة بنفس الشهر في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، بلغ عدد معاملات العقارات التجارية 354 معاملة بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 5% في الحجم مقارنة بشهر نوفمبر 2023.

وبينما كان شهر نوفمبر الأكثر اعتدالاً منذ أبريل في هذا العام القياسي من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات والحجم، إلا أن إجمالي عدد المعاملات كان لا يزال مرتفعاً بنسبة 10.5% عن نوفمبر الماضي.

كما واصل متوسط ​​سعر العقار لكل قدم مربع ارتفاعه المطرد، حيث ارتفع بنسبة 8.8% إلى 1,497 درهم إماراتي مقارنة بـ 1,373 درهم إماراتي في نوفمبر الماضي، بعد النمو الشهري السابق من 923 درهم إماراتي في عام 2020، و1,115 درهم إماراتي في عام 2021، و1,310 درهم إماراتي في عام 2022.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "

يستمر الأداء العام للسوق في إظهار قوة استثنائية في ما كان بالفعل عاماً رائعاً لقطاع العقارات في دبي".

وأضاف: "تعكس أحجام المبيعات باستمرار اتجاهاً واضحاً وثابتاً للطلب القوي والمستدام مدفوعا بثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية".

وارتفعت مبيعات العقارات في دبي لشهر نوفمبر من حيث الحجم على مدى السنوات الخمس الماضية من 3800 معاملة (7.4 مليار درهم إماراتي) في عام 2020 إلى 7000 معاملة (17.9 مليار درهم إماراتي) في عام 2021، و11.100 معاملة (31 مليار درهم إماراتي) في عام 2022، و12200 معاملة (42.4 مليار درهم إماراتي) في عام 2023.

أما أغلى العقارات الفردية المباعة في نوفمبر فكانت شقة فاخرة في سيكس سينسز ريزيدنسز نخلة جميرا والتي بيعت بمبلغ 130 مليون درهم إماراتي.

وكانت المناطق الخمس الأفضل أداءً في نوفمبر هي:

قرية جميرا الدائرية – 1.528 معاملة بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي.

دبي مارينا – 838 صفقة بقيمة 3.1 مليار درهم

الخليج التجاري – 809 صفقة بقيمة 2.7 مليار درهم

مثلث قرية جميرا – 717 صفقة بقيمة 596.6 مليون درهم

وادي الصفا 5 – 672 ​​صفقة بقيمة 569.9 مليون درهم

وكان المشروع الأكثر مبيعاً على الخارطة من حيث القيمة في نوفمبر هو فيدا ريزيدنسز كلوب بوينت، حيث بيعت 227 شقة بقيمة 536.4 مليون درهم. وكان مشروع الفلل الأكثر مبيعاً على الخارطة هو جرينريدج، حيث بيعت 113 وحدة بقيمة 374.8 مليون درهم.

وتصدرت مايا 3 دبي السكنية مبيعات الشقق الجاهزة بـحوالي 103 صفقات بقيمة 52.7 مليون درهم، بينما تصدرت المرحلة الأولى من ماج آي فيس 1 مبيعات الفلل الجاهزة، حيث بيعت 14 فيلا بقيمة 44.1 مليون درهم.

وإجمالاً، تفوقت المبيعات الأولى من المطورين على عمليات إعادة البيع في السوق الثانوية بنسبة 56% مقابل 44% من حيث الحجم، و52% مقابل 48% من حيث القيمة.

وبينما شكلت العقارات التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم إماراتي بنسبة 8% من إجمالي المبيعات، جاء ما نسبته 32% في نطاق كل من أقل من مليون درهم إماراتي و 1 إلى 2 مليون درهم إماراتي، و17% بين 2 إلى 3 ملايين درهم إماراتي، و12% بين 3 إلى 5 ملايين درهم إماراتي.

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