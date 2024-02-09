أبرز النتائج المالية للمجموعة لعام 2023

سجلت الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق حيث بلغت 8.5 مليار درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم.

تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

إطلاق 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي.

طلب قوي من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث يشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66٪ (16 مليار درهم) من مبيعات الشركة في دولة الإمارات.

حققت شركة الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات بنسبة 40٪ مدفوعاً بعمليات الاستحواذ الأخيرة، والإدارة الفاعلة للأصول، وأدائها التشغيلي القوي. استمرار تنفيذ استراتيجية التوسع الدولي من خلال الاستحواذ على شركة لندن سكوير للتطوير العقاري البريطانية، والاستثمار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا، والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي الأوروبية.

تتمتع الدار بمكانة جيدة تخولها لتحقيق المزيد من التوسع، مدفوعةً بمكانة قوية في الأسواق المحلية مع مركز سيولة قوي يبلغ 2.9 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى 7.5 مليار درهم تسهيلات مصرفية غير مسحوبة.

الدار تعلن عن استثمارها 5 مليارات درهم في أصول "التطوير والاحتفاظ" عبر القطاعات الأساسية، و1 مليار درهم في الأصول اللوجستية بهدف تعزيز تدفقات الدخل المتكرر بشكل كبير وزيادة رأس المال على المدى البعيد.

تمثل توزيعات الأرباح الموصى بها البالغة 0,17 درهم للسهم الواحد إجمالي دفعات قدرها 1.3 مليار درهم في عام 2023. ويؤكد معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9% في توزيعات الأرباح على مدى 10 سنوات سجل الدار القوي في تقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

الإيرادات الأرباح الإجمالية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأرباح الصافية الربع الرابع 2023 4.4 مليار درهم + 40% على أساس سنوي 1.6 مليار درهم + 29% على أساس سنوي 1.6 مليار درهم + 42% على أساس سنوي 1.4 مليار درهم + 39% على أساس سنوي السنة المالية 2023 14.2 مليار درهم + 26% على أساس سنوي 5.6 مليار درهم + 24% على أساس سنوي 5.1 مليار درهم + 39% على أساس سنوي 4.4 مليار درهم + 40% على أساس سنوي

معالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية

“تساهم الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. ونجحت الدار من خلال منصة أعمالها الفريدة في تسريع وتيرة نموها التحولي في عام 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة وشهدت تحسناً كبيراً في أداء محفظة الدخل المتكرر.

ومن خلال الاستفادة من التوجهات العامة والتحول إلى تحقيق اقتصاد مستدام وخالٍ من الانبعاثات الكربونية، نتطلع إلى تعزيز دورنا المحوري في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة بنمو قطاعها العقاري خلال السنوات القادمة".

طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

“تواصل الدار ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع العقارات، مدفوعةً بمساعيها الدؤوبة لتوسيع نطاق حضورها بشكل كبير. فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمالنا نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في عام 2023 بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50%، وتضاعف صافي الأرباح ليسجل 4.4 مليار درهم.

وقد حققنا هذا الأداء المتميز خلال فترة زمنية قصيرة وعبر مختلف أعمالنا الأساسية، مما ساهم في تنويع وتوسيع نطاق أعمالنا عبر مختلف القطاعات والمناطق، وعزز مرونتنا على المدى الطويل. وستساهم قوة ومرونة منصة الدار واتساع نطاق أعمالها في تمكينها من اغتنام الفرص الجديدة لمواصلة دفع عجلة النمو المستدام على المدى الطويل وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين".

الدار للتطوير

تتكون هذه الوحدة الأساسية من ثلاثة أقسام رئيسية هي: قسم التطوير العقاري والمبيعات، وهو مسؤول عن تطوير وبيع مخزون الدار المتنوع والاستراتيجي من الأراضي والتي تتوزع في أبرز المناطق الاستثمارية عبر دولة الإمارات؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع، الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع في المجموعة؛ والأعمال الدولية، المسؤولة عن الإشراف على تطوير العقارات والمبيعات لكل من سوديك في مصر ولندن سكوير في المملكة المتحدة.

الدار للتطوير مليون درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 % التغيير السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 % التغيير الإيرادات 2,440 1,784 37% 8,261 6,964 19% الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 612 175 251% 2,470 1,521 62% مبيعات المجموعة 8,536 5,175 65% 27,931 14,414 94% المبيعات في دولة الإمارات 7,241 3,790 91% 24,281 10,989 121%

ارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنسبة 37٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار درهم.

في الربع الرابع 2023 بنسبة 37٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار درهم. وصلت قيمة مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 65٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق. وبلغت مبيعات المجموعة للعام بأكمله مستوى قياسياً قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94٪ على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة.

في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 65٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق. وبلغت مبيعات المجموعة للعام بأكمله مستوى قياسياً قدره 27.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 94٪ على أساس سنوي مدفوعة بالطلب القوي من جانب المشترين الدوليين والمقيمين على المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً في دولة الإمارات، فضلاً عن الدخول الاستراتيجي لشركة الدار إلى دبي ورأس الخيمة والمملكة المتحدة. حققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 36.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

مستوىً قياسياً بلغ 36.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في الإمارات، ومصر، والمملكة المتحدة خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة. بلغت القيمة التراكمية لخدمات إدارة المشاريع 81.9 مليار درهم، مع 32 مليار درهم قيد الإنشاء حالياً. وفي عام 2023، بلغت قيمة العقود الجديدة 30 مليار درهم، تم تأمين 26 مليار درهم منها في الربع الرابع 2023، وكانت مدفوعة بشكل أساسي بمشاريع الإسكان الحكومية والبنية التحتية وتحسين الطرق، بالإضافة إلى المدارس الحكومية الجديدة.

الإمارات العربية المتحدة

ارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 91% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.2 مليار درهم، في حين ارتفعت نسبة مبيعات العام بأكمله في الدولة بنسبة 121% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 24.3 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب القوي على كلٍ من المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي، بالإضافة إلى العروض الناجحة التي تم إطلاقها لأول مرة في دبي ورأس الخيمة.

خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 91% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7.2 مليار درهم، في حين ارتفعت نسبة مبيعات العام بأكمله في الدولة بنسبة 121% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي قدره 24.3 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب القوي على كلٍ من المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي، بالإضافة إلى العروض الناجحة التي تم إطلاقها لأول مرة في دبي ورأس الخيمة. وصلت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليار درهم (ما يعادل 66% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات) على مدار العام، ويؤكد ذلك على تنامي مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والاستقرار على المدى الطويل. وبلغت نسبة المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين 28% و38% على التوالي من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات.

إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليار درهم (ما يعادل 66% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات) على مدار العام، ويؤكد ذلك على تنامي مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والاستقرار على المدى الطويل. وبلغت نسبة المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين 28% و38% على التوالي من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات. بلغت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات 29.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 141% على أساس سنوي بمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً. وبلغت التحصيلات النقدية للربع الرابع 1.7 مليار درهم، في حين بلغت التحصيلات النقدية للعام بأكمله 6.2 مليار درهم.

على المستوى الدولي

ساهمت سوديك بمبلغ 616 مليون درهم (5.2 مليار جنيه مصري) في إيرادات الدار للتطوير و152 مليون درهم (1.3 مليار جنيه مصري) في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للعام بأكمله 1.2 مليار درهم (10 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 227 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري). [1]

بمبلغ 616 مليون درهم (5.2 مليار جنيه مصري) في إيرادات الدار للتطوير و152 مليون درهم (1.3 مليار جنيه مصري) في أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الرابع من عام 2023. وبلغت إيرادات الشركة للعام بأكمله 1.2 مليار درهم (10 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 227 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري). وصلت مبيعات سوديك في الربع الرابع من عام 2023 إلى 1.3 مليار درهم (10.7 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت مبيعاتها عن العام بأكمله 3.6 مليار درهم (30.5 مليار جنيه مصري)1. وبلغت الإيرادات المتراكمة للشركة 5.9 مليار درهم (49.7 مليار جنيه مصري) في نهاية عام 2023، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 36 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين.

في الربع الرابع من عام 2023 إلى 1.3 مليار درهم (10.7 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت مبيعاتها عن العام بأكمله 3.6 مليار درهم (30.5 مليار جنيه مصري)1. للشركة 5.9 مليار درهم (49.7 مليار جنيه مصري) في نهاية عام 2023، بمتوسط مدة تحصيل قدرها 36 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين. تواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 221 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري).

رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 221 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري). أبرز الإنجازات

وسعت الدار مخزونها الاستراتيجي من الأراضي عبر الاستحواذ على جزيرة الفاهد، وهي قطعة أرض رئيسية تقع بين جزيرتي ياس والسعديات.

أطلقت الدار عدداً من المشاريع الجديدة في أبوظبي بما في ذلك المدينة المستدامة (جزيرة ياس)، ومشروع منارة ليفينج، وريمان ليفينج، وفَي الريمان 2، وذا سورس، وذا سورس 2، بالإضافة إلى مشروع الكاسر، وغاردينيا باي في أبوظبي.

أبرمت الدار شراكة مع دبي القابضة لتطوير ثلاث مجمّعات سكنية في دبي، تم إطلاق أولها وهو مشروع "جنان من الدار" خلال عام واحد من تاريخ توقيع المشروع المشترك.

أبرمت الدار شراكةً مع هيئة أبوظبي للإسكان لتطوير مشروع "بلغيلم"، وهو حي سكني متكامل ومستدام في شمال شرق جزيرة ياس بقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم.

أطلقت الدار وحداتٍ سكنية فاخرة تحمل علامة "نوبو ريزيدنسز" في جزيرة السعديات في أبوظبي، كما أبرمت شراكة مع شركة "نيكي بيتش" لتطوير مشروع سكني فاخر على شاطئ البحر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

أعلنت الدار عن أول توسع دولي لها خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال استحواذها على شركة التطوير العقاري لندن سكوير، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

منحت الدار خلال عام 2023 ما يصل إلى 49 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 22 مليار درهم لسلسلة من المشاريع في جميع أنحاء أبوظبي، والتي تتنوع بين البنية التحتية والسكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.

الدار للاستثمار[2]

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 37 مليار درهم من الأصول المدارة؛ وهي: قسم العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية لشركة الدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية؛ والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تزيد عن 4,200 غرفة فندقية ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة؛ والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 31 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة. والدار للعقارات، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

الدار للاستثمار[3] مليون درهم إماراتي الربع الرابع 2023 الربع الرابع 2022 التغيير% السنة المالية 2023 السنة المالية 2022 التغيير% الإيرادات 1,754 1,320 33% 5,759 4,120 40% الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 635 443 43% 2,251 1,608 40%

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 43% لتصل إلى 635 مليون درهم، وبنسبة 40% عن العام بأكمله لتبلغ 2.3 مليار درهم، مدفوعةً بالأداء التشغيلي القوي في جميع قطاعات الأعمال والأداء المتفوق الناتج عن عمليات الاستحواذ في عام 2022، واستثمار رأس مال إضافي في عام 2023 .

لشركة الدار للاستثمار في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 43% لتصل إلى 635 مليون درهم، وبنسبة 40% عن العام بأكمله لتبلغ 2.3 مليار درهم، مدفوعةً بالأداء التشغيلي القوي في جميع قطاعات الأعمال والأداء المتفوق الناتج عن عمليات الاستحواذ في عام 2022، واستثمار رأس مال إضافي في عام 2023 ساهمت جهود التوسع المستمرة التي تبذلها الدار إلى زيادة الأصول الخاضعة للإدارة من 32 مليار درهم في العام السابق إلى 37 مليار درهم في 2023، وعززت تلك الجهود تنوع محفظة الشركة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية. ويشمل ذلك عمليات الاستحواذ التي تمت لدعم وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية، والدار للعقارات، والدار للتعليم، فضلاً عن المشاركة في استثمارات بديلة، بما في ذلك الائتمان العقاري الخاص والاستثمارات المباشرة في الأصول اللوجستية ومرافق التخزين الذاتي.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لمحفظة العقارات الاستثمارية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 343 مليون درهم. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عن العام بأكمله بنسبة 25% لتصل إلى 1.5 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات الإشغال عبر المحفظة، فضلاً عن المساهمات الهامة لعمليات الاستحواذ في عام 2022 والتي تواصل تأثيرها الإيجابي على الأرباح. كما ارتفع معدل الإشغال عبر المحفظة إلى 93% نتيجةً للنهج الاستباقي في إدارة الأصول.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات السكنية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 91 مليون درهم، مع تحقيق معدل إشغال بلغ 94% على خلفية الطلب الكبير على العقارات السكنية عالية الجودة التابعة لشركة الدار. بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا النوع من العقارات عن العام بأكمله بنسبة 14% لتصل إلى 449 مليون درهم، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي للمحفظة ورسوم لمرة واحدة ناتجة عن إنهاء عقد الإيجار المبكر لاتفاقية إيجار مجمع سكني.

في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 91 مليون درهم، مع تحقيق معدل إشغال بلغ 94% على خلفية الطلب الكبير على العقارات السكنية عالية الجودة التابعة لشركة الدار. بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا النوع من العقارات عن العام بأكمله بنسبة 14% لتصل إلى 449 مليون درهم، وكان هذا الارتفاع مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي للمحفظة ورسوم لمرة واحدة ناتجة عن إنهاء عقد الإيجار المبكر لاتفاقية إيجار مجمع سكني. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأصول التجزئة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 97 مليون درهم، مع زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي خلال العام بأكمله لتصل إلى 443 مليون درهم، ومعدل إشغال قوي للمحفظة بلغ 91%. وقد حققت المحفظة أداءً قوياً، على الرغم من أعمال إعادة التطوير الجارية في "الجيمي مول" و"الحمرا مول". ويواصل "ياس مول" جذب العلامات التجارية المرموقة والزوار، مما أدى إلى تحقيق معدل إشغال قوي قدره 97%، وزيادة بنسبة 22% في معدلات مبيعات المستأجرين، وزيادة بنسبة 30% في عدد الزوار. وتسعى الدار إلى تكرار هذا النجاح عبر تنفيذ خطط إعادة تطوير "الجيمي مول" و "الحمرا مول".

في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 97 مليون درهم، مع زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي خلال العام بأكمله لتصل إلى 443 مليون درهم، ومعدل إشغال قوي للمحفظة بلغ 91%. وقد حققت المحفظة أداءً قوياً، على الرغم من أعمال إعادة التطوير الجارية في "الجيمي مول" و"الحمرا مول". ويواصل "ياس مول" جذب العلامات التجارية المرموقة والزوار، مما أدى إلى تحقيق معدل إشغال قوي قدره 97%، وزيادة بنسبة 22% في معدلات مبيعات المستأجرين، وزيادة بنسبة 30% في عدد الزوار. وتسعى الدار إلى تكرار هذا النجاح عبر تنفيذ خطط إعادة تطوير "الجيمي مول" و "الحمرا مول". ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 147 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 582 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى إضافة الأبراج التجارية في سوق أبوظبي العالمي إلى المحفظة في عام 2022، فضلاً عن الطلب القوي من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، مما أدى إلى معدل إشغال بنسبة 95% عبر المحفظة. وبلغت نسبة الإشغال عبر الأبراج المكتبية الأربعة 96%، بينما شهد مبنى HQ والأبراج الدولية نسبة إشغال بلغت 93% و99% على التوالي. وفي الوقت نفسه، سيتم افتتاح برج الماريه في الربع الأول من عام 2024 بمعدل طلب تأجير مسبق بنسبة 65%.

في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 51% على أساس سنوي لتصل إلى 147 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 582 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسي إلى إضافة الأبراج التجارية في سوق أبوظبي العالمي إلى المحفظة في عام 2022، فضلاً عن الطلب القوي من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية، مما أدى إلى معدل إشغال بنسبة 95% عبر المحفظة. وبلغت نسبة الإشغال عبر الأبراج المكتبية الأربعة 96%، بينما شهد مبنى والأبراج الدولية نسبة إشغال بلغت 93% و99% على التوالي. وفي الوقت نفسه، سيتم افتتاح برج الماريه في الربع الأول من عام 2024 بمعدل طلب تأجير مسبق بنسبة 65%. ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 15 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 52 مليون درهم، مع معدل إشغال بلغ 93%.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الضيافة في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 159 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 84% على أساس سنوي إلى 383 مليون درهم، ويعزى هذا النمو إلى التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع متوسط المعدلات اليومية عبر المحفظة. وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 70% مع ارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 23% على أساس سنوي.

في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 159 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 84% على أساس سنوي إلى 383 مليون درهم، ويعزى هذا النمو إلى التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع متوسط المعدلات اليومية عبر المحفظة. وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 70% مع ارتفاع متوسط الأسعار اليومية بنسبة 23% على أساس سنوي. ارتفعت أرباح الدار للتعليم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 195 مليون درهم. وتُعزى هذه الزيادة إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 25% في معدلات التحاق الطلاب ليرتفع إجمالي عدد الطلاب الجدد الملتحقين بمدارسها إلى نحو 14,000 طالب، مدفوعاً بافتتاح مدارس جديدة. ويصل إجمالي عدد الطلاب، ضمن المدارس التي تديرهها الدار للتعليم، إلى أكثر من 38,000 طالب. وتشرف الدار للتعليم حالياً على 31 مدرسة؛ منها 11 مدرسة مُدارة ومملوكة من قبلها، و20 مدرسة تشرف عليها.

قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام بأكمله بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 195 مليون درهم. وتُعزى هذه الزيادة إلى تحقيق زيادة سنوية بنسبة 25% في معدلات التحاق الطلاب ليرتفع إجمالي عدد الطلاب الجدد الملتحقين بمدارسها إلى نحو 14,000 طالب، مدفوعاً بافتتاح مدارس جديدة. ويصل إجمالي عدد الطلاب، ضمن المدارس التي تديرهها الدار للتعليم، إلى أكثر من 38,000 طالب. وتشرف الدار للتعليم حالياً على 31 مدرسة؛ منها 11 مدرسة مُدارة ومملوكة من قبلها، و20 مدرسة تشرف عليها. ارتفعت أرباح الدار للعقارات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 150% على أساس سنوي لتصل إلى 85 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 117% خلال العام بأكمله لتصل إلى 199 مليون درهم مدفوعةَ بمساهمات عمليات الاستحواذ الجديدة التي أدت إلى زيادة كبيرة في خدمات إدارة العقارات والمرافق. وقد شهدت وحدة الأعمال هذه تحولاً كبيراً من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية، مما أدى إلى مضاعفة حجم محفظتها بشكلٍ فعّال، وترسيخ مكانتها كأكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

أبرز الإنجازات

● أعلنت الدار عن استثمارها 5 مليارات درهم في أصول "التطوير والاحتفاظ" عبر القطاعات التجارية والتجزئة والضيافة، و1 مليار درهم في توسيع محفظتها من الأصول اللوجستية.

● رفعت الشركة قيمة برنامجها الاستثماري في شركة الدار للتعليم بقيمة 350 مليون درهم، لتصل بذلك القيمة الإجمالية لاستثمارها في وحدة الأعمال هذه إلى 1.35 مليار درهم. وشمل ذلك الاستحواذ على مدرسة "كينت كولج دبي" ومدرسة "فيرجينيا الدولية الخاصة"، بالإضافة إلى تأسيس أربع مدارس مرتقبة هي: أكاديمية الياسمينة البريطانية الجديدة، وأكاديمية نويا البريطانية، ومدرسة كرانلي البحرين- وجميعها من المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2024/2025- بالإضافة إلى مدرسة جديدة في "السعديات لاغونز" من المقرر افتتاحها في العام الدراسي 2025/2026.

● وسعت محفظة الدار للعقارات من خلال الاندماج الاستراتيجي مع مجموعة التزام لإدارة الأصول والاستحواذ على شركتي "أبوظبي الأول العقارية" و"بساتين" لتنسيق الحدائق.

● استثمرت الدار في أسواق الائتمان العقاري الخاص في أوروبا عبر إبرام شراكة مع شركتي "أريس مانجمنت" و"مبادلة".

● أبرمت الدار شراكة مع مجموعة كارلايل للاستثمار في الأصول اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا ومحفظة تضم مرافق للتخزين الذاتي في أوروبا.

الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

بصفتها أحد المطورين العقاريين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. تشمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يلي:

جمعت شركة الدار 500 مليون دولار عبر إصدار أول صكوك خضراء كجزءٍ من برنامج تمويل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي يتماشى مع إطار التمويل الأخضر لشركة الدار. كما حصلت الشركة على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 2,5 مليار درهم كجزء من برنامج تمويل ديون أوسع بقيمة 4,8 مليار درهم.

خلال عام 2023، أعادت الدار ضخ ما يزيد عن 10.5 مليار درهم في الاقتصاد المحلي ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، وذلك من خلال منح عقود للمقاولين والموردين المحليين.

حققت الدار 47 نقطة على مؤشر داو جونز للاستدامة، لتحافظ على مرتبة الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، وضمن الربع الأعلى ترتيباً بين 299 شركة عقارية عالمية تم تقييمها. كما حافظت على درجة "منخفضة المخاطر" عند 15.9 على مقياس تقييم المخاطر من شركة "ساستيناليتيكس". وواصلت الدار الاحتفاظ بتصنيفها عند " BBB " ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال".

" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال". خلال مؤتمر الأطراف COP28 ، أعلنت الدار عن مشروعها المشترك مع "تدوير" و"بوليغرين" لإطلاق "إيكولوب" كأول نموذج دائري من نوعه سيعمل على القضاء على نفايات المكبات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة "الدار" وتحويلها إلى موارد قيّمة. كما عقدت الشركة شراكة مع شركة "يلو دوور إنرجي" لتوفير طاقة نظيفة عبر 45 من الأصول الأساسية التابعة لشركة الدار.

، أعلنت الدار عن مشروعها المشترك مع "تدوير" و"بوليغرين" لإطلاق "إيكولوب" كأول نموذج دائري من نوعه سيعمل على القضاء على نفايات المكبات الناجمة عن الأصول المملوكة والمدارة في محفظة "الدار" وتحويلها إلى موارد قيّمة. كما عقدت الشركة شراكة مع شركة "يلو دوور إنرجي" لتوفير طاقة نظيفة عبر 45 من الأصول الأساسية التابعة لشركة الدار. أكملت الدار تقييم اعتماد معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED ) ضمن محفظتها الحالية، وتخطط لرفع تصنيف أكثر من 20 من أصولها إلى الفئتين الذهبية والبلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي بحلول النصف الثاني من عام 2024. ووقعت اتفاقية مع شركة جونسون كونترولز لإطلاق أول مشروع من نوع "التبريد كخدمة" في أبوظبي.

حققت الدار تقدماً كبيراً نحو التزامها بتوفير فرص عمل لـ 1000 مواطن إماراتي بحلول عام 2026، حيث أنجزت نسبة 66% من هذا الالتزام. وقامت الشركة بتوظيف 349 مواطناً إماراتياً في عام 2023 من خلال برنامج نافس، ليصل بذلك عدد الموظفين الإماراتيين الذين وظفتهم الشركة إلى 661 منذ الإعلان عن البرنامج في سبتمبر 2021. ويشكل مواطنو دولة الإمارات الآن 42% من القوى العاملة في المجموعة.

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-انتهى-