مهندس زين لمعى:(مورايا) مشروع متكامل يحاكى ويعكس تاريخ إيدج ستون

زين لمعى: وجود المشروع على أرض الواقع خطوه فارقه لصالح إيدج ستون

أعلنت شركة إيدج ستون مصر للتطوير العقارى إحدى الشركات الرائده بالسوق العقارى عن الإنتهاء من تنفيذ ٤٠% من الإنشاءات بمشروعها (مورايا ) بالعاصمه الإداريه الجديده وذلك بقيمه بيعيه متوقعه ٣مليار جنيه.

أوضح مهندس زين لمعى رئيس مجلس الإداره ان مشروع ( مورايا ) هو باكورة أعمال الشركه بالعاصمه الإداريه بمنطقة(R8) قطعه رقم (L10) وهو كمبوند سكنى على مساحة ٢٥ فدان ويشتمل على ١٠٤٨ وحده سكنيه وأى فيلا بمساحة تبدأ من ١٥٠الى ٣١٤ متر كاملة التشطيب وبالتكييفات فهي بذلك تساعد على سرعة التسكين وتشغيل المشروع وتوفير الجهد والوقت للعميل كما يشتمل (مورايا) على مول تجارى وتبلغ المساحه البنائيه (بمورايا)٢٠% مبانى و٨٠% لاند سكيب ولاجون حيث ٩٠%من وحدات المشروع بإطلاله مباشره على اللاجون واللاند سكيب ويحتوي( مورايا) على خدمات فندقيه وcluphouse وkids area وtransportation وgym فيو مفتوح على اللاجون واللاند سكيب.

وأضاف مهندس زين ان الشركة انهت نحو ٤٠%من إنشاءات ( مورايا) مما يعكس مدى الجديه والالتزام وبث الثقه لدى العملاء فوجود المشروع على أرض الواقع أكبر ضمانه على مصداقية الشركه فالشركه بدأت أعمال الإنشاءات بموقع المشروع بكامل أوراقها القانونيه رخصة المشروع والقرار الوزاري وقرار الترخيص وتلك خطوه فارقه تدعم مركز الشركه.

وقال رئيس مجلس الإداره انه تم التعاقد مع المكتب الإستشارى(ECP) للإشراف على تنفيذ الإنشاءات.

وتوفر الشركه لعملائها أنظمة سداد مرنه تبدأ ب١٠%مقدم وتقسيط حتى ٨سنوات وتسليم فى غضون ٣سنوات من تاريخ التعاقد.

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