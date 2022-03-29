أمازون تتعاون مع منشآت لتمكين المؤسسات من الوصول لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة

المملكة العربية السعودية، الرياض - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية "منشآت" مذكرة تفاهم مع شركة أمازون لتمكين الشركات المحلية من بيع منتجاتها لملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة على متجر أمازون السعودية. وكجزء من مذكرة التفاهم، ستقوم أمازون بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات اللوجستية والأدوات والبرامج التي تقدمها أمازون للبائعين.

تم الإعلان عن هذه الشراكة بحضور معالي محافظ منشآت المهندس صالح إبراهيم الرشيد ونائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد رونالدو مشحور على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال GEC، الذي يعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس.

وستمكن هذه الاتفاقية أكثر من 200 ألف منشأة تجارة تجزئة مرخصة في المملكة من الاستفادة من هذه المبادرة التي تهدف إلى ضم 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة لمتجر Amazon.sa بحلول 2025 وتزويدهم بإرشادات البيع عبر الإنترنت ودعم النمو.

ولتحقيق ذلك، ستقدم أمازون مواداً تدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنضمة من خلال منشآت، مع التركيز على مشاركة الخبرات وتوفير التدريب حول كيفية البيع للعملاء من خلال متجر أمازون. كما سيتم عرض هؤلاء البائعين على صفحة مخصصة وسيتلقون دعماً مستمراً من أمازون عبر قنوات دعم البائعين لتعزيز وصولهم لملايين العملاء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس صالح إبراهيم الرشيد، محافظ منشآت: "تعد مذكرة التفاهم مع أمازون مواصلة للنجاح المتزايد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، وهذه الشراكة ستمنح 40 ألفًا منهم فرصاً ومصادر جديدة للدخل. وتعد هذه المذكرة مثالاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص مما يمهد الطريق لنجاح الأعمال، وخلق البيئة المناسبة لرواد الأعمال لمستقبل أكثر ازدهاراً".

من جانبه قال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يسعدنا أن نتعاون مع منشآت لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة على النمو والنجاح. في أمازون، يعتبر البائعون من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستقلين جزءاً أساسياً من ثقافتنا التي تتمحور حول العملاء، ونحن ملتزمون تماماً بمساعدتهم في الوصول إلى المزيد من العملاء ومتابعة طموحاتهم الريادية. اليوم، هناك الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تستخدم متجر أمازون لبيع منتجاتها في المملكة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من نجاحهم".

يذكر أن أكثر من 50٪ من مبيعات أمازون حول العالم تأتي من قبل البائعين الصغار والمتوسطين.

وقد نما عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 بـ48% إلى 663 ألفاً في عام الربع الثالث من العام 2021. وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪ إلى 35٪ بحلول عام 2030.

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