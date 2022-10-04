فينتورا مول هو أول مركز تسوق مجتمعي لداماك العقارية

سيضم المركز 36 متجراً للبيع بالتجزئة بما في ذلك 10 منافذ للمأكولات والمشروبات ومتجر سبينيس رئيسي

تواصل داماك تقديم إضافات قيّمة لمجتمعاتها السكنية الحالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت داماك العقارية أن أعمال البناء في مشروع فينتورا مول، أول مركز تسوق مجتمعي للشركة في دبي، قد أُنجزت بنسبة 40%، على أن يصبح المشروع جاهزاً بالكامل بحلول عام 2023.

في هذا الصدد، تم الانتهاء من أعمال الهيكل الرئيسي لهذا المركز الواقع في مجتمع داماك هيلز، في حين يجري العمل على إنجاز الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة في الردهة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى المتعلقة بتركيب الواجهة الخارجية.

وبمجرد اكتمال فينتورا مول، سيتمكن السكان من الاستمتاع بتجربة تسوق متنوعة من خلال 36 متجراً للبيع بالتجزئة، والتي تشمل 10 منافذ للأطعمة والمشروبات ومتجر "سوبر ماركت" سبينس، وهو ثاني متاجر علامة سبينس في داماك هيلز، وسيمتد على مساحة 28,600 قدم مربعة. كما سيضم فينتورا مول مراكز صحية وترفيهية بما في ذلك مركز طبي متكامل، بالإضافة إلى منتجع صحي ونادي رياضي.

وفي هذه المناسبة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "نحرص دوماً على تعزيز وسائل الراحة للسكان المقيمين في مجتمعاتنا السكنية المتنامية، لذا نسعى بشكلٍ مستمر إلى إضافة المزيد من خيارات التسوق والترفيه وغيرها من المرافق الخدمية. في الوقت الذي تواصل فيه داماك تطوير المزيد من المشاريع الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل أبراج "صفا ون" و"صفا تو" التي تحمل توقيع دار المجوهرات السويسرية الفاخرة دي جريسوغونو بإطلالات مباشرة على قناة دبي المائية".

ويأتي الإعلان عن التقدم الذي أحرزته داماك في الأعمال الإنشائية لفينتورا مول بعد بضعة أسابيع فقط من إطلاقها لمشروع "جيمس استايتس" وهو أول مشروع في العالم يضم فلل فائقة الفخامة ويحمل توقيع أكثر من علامة تجارية فاخرة في داماك هيلز، حيث تتولى دار المجوهرات السويسرية الفاخرة دي جريسوغونو التصميم الخارجي للفلل، في حين تحمل التصاميم الداخلية توقيع دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي.

يشار إلى أن مجتمع داماك هيلز، الواقع على طريق أم سقيم وشارع حصة، يعد أول مشروع رئيسي لشركة داماك، ويعيش فيه قرابة 10 آلاف شخص. يوفر داماك هيلز للسكان مجموعة واسعة من المرافق الخدمية والترفيهية، بما في ذلك حديقة التزلج وبحيرات الصيد وإسطبلات الخيول والحديقة المخصصة للحيوانات الأليفة والمرافق الرياضية وحلبة للتزلج على الجليد، وغيرها الكثير.

وكانت داماك العقارية قد طبقت أعلى المعايير للارتقاء بمستويات المعيشة في المشروع، ولإتاحة الفرصة أمام المقيمين للاختيار من بين مجموعة واسعة من المرافق الترفيهة، بما في ذلك ملعب ترمب الدولي للغولف و"ماليبو باي" الذي يعد أول مسبح شاطئي داخل مجتمع سكني في الإمارات، كما يضم المشروع أيضاً مدرسة جبل علي ومجموعة مختارة من دور الحضانة ومتجر كارفور وفندق راديسون. كما توفر "لومز" ذراع إدارة المرافق التابعة لداماك العقارية، العشرات من الأنشطة والفعاليات على مدار العام، ليتسنى للسكان الالتقاء بجيرانهم، وخلق أجواء اجتماعية تنشر السعادة بين جميع السكان.

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