· حجم هذه الصفقات في العام القادم يعزز نمو الصادرات والتبادل التجاري بين مصر والإمارات

· الريادة في عملية التطوير والإنتاج بمقدار 630 طن خلال الموسم الأول ستغطي احتياجات الأسواق المحلية والخليجية والعالمية

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة الكومي للاستزراع والتفريخ السمكي التي تعد واحدة من شركات الكومي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر الرائدة في إنشاء المزارع السمكية واستزراع الجمبرى الفنمى في جمهورية مصر العربية عن بدء تنفيذ إحدى مشروعاتها الضخمة في منطقة المغرة بمدينة العلمين في الصحراء الغربية، حيث تعتبر تلك المنطقة من البيئات الفريدة من نوعها لاستزراع وإنتاج الجمبري الفنمى بكميات تغطي السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية على حدٍ سواء.

ويضم هذا المشروع الكبير والاستراتيجي 450 حوض موزعة على مساحة تبلغ 610 فدان، حيث تم الانتهاء من عملية الاستزراع بشكل كامل في 15 يوليو 2022.

وصممت واحة الكومي للجمبري كمزرعة سمكية متكاملة تنتج الجمبري بنظم استزراع مختلفة وبصورة منخفضة وعالية الكثافة بما في ذلك مفرخ لإنتاج صغار الجمبري وأسماك لحاجة المزرعة والمزارع الأخرى في المنطقة وخارجها، كما يضم صالة فرز وتعبئة ومصنعا مؤهلاً للحصول على شهادات التصدير للخارج مزوداً بالثلاجات لتجهيز المنتج في صور تسويقية متطورة، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الثلج ومصنعاً حديثاً لإنتاج صناديق الفوم المستخدمة في نقل الأسماك. وهناك أيضاً قسم خاص للتطوير والتدريب يصلح ليكون

أكاديمية تعليمية لتأهيل وتدريب العاملين في المجال على أفضل طرق الاستزراع السمكي الحديثة، ومركزاً لإعداد الدراسات الاكاديمية ورسائل الدرجات العلمية ومصنع لتحويل مخلفات تصنيع الأسماك والجمبري إلى مواد علفية ومواد تستخدم في الصناعة وبحيرة كبيرة لتجميع مياه صرف أحواض الأسماك يتم تهيئتها لتصبح بحيرة صيد حر وحولها منتزه طبيعي يتناغم مع مكونات البيئة الطبيعية للموقع ويستخدم للسياحة القصيرة وسياحة اليوم الواحد.

من جانبه قال السيد حاتم الكومي الرئيس التنفيذي شركة الكومي للاستزراع السمكي:" يأتي إطلاق هذا المشروع الحيوي والأكبر من نوعه على صعيد مصر في مجال التفريخ والاستزراع السمكي ليعزز من استراتيجيتنا الإنتاجية للجمبري الفنمى ويدعم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، والسوق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة التي نتوقع أن تصل حجم صادرتنا إليها إلى 40 ألف طن خلال عام 2023."

وأضاف قائلاً "إننا نرى بأن زيادة الصادرات من منتجات شركتنا إلى الإمارات سيساهم بقوة في رفع مستوى الأعمال التجارية الناجحة بين البلدين الشقيقين، ولما لها أيضاً من أهمية في تحقيق شراكات اقتصادية مفيدة وطويلة الأمد بين مصر والإمارات".

ويؤكد رجل الاعمال المهندس حاتم الكومي على قيامه بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في دعمه وتنفيذ المشروعات التي تساعد بنهوض بلدنا الحبيبة مصر والوصول بها الى أعلى المراتب الاقتصادية والتجارية ليس على مستوى الشرق الأوسط فحسب فقط، بل على مستوى العالم.

وستكون شركة الكومي للاستزراع السمكي قادرة على إنتاج 630 طن خلال الموسم الأول من الجمبري الفنمى مع تقديم الخبرة الاستشارية للمشروعات المماثلة في المنطقة، جنباً إلى جنب مع التحكم في نوعية وحجم المنتج حسب نسبة الطلب على الصعيدين المحلي والعالمي. وحققت الشركة انجازاً لافتاً وذلك بملء 200 حوض في فترة قياسية امتدت ما بين شهر فبراير وحتى شهر يونيو 2022.

ونتيجة للمشاريع العملاقة التي تقوم بها مجموعة شركات الكومي والتي تتبعها شركة الكومي للاستزراع السمكي، نال هذا النجاح ثقة العديد من الجهات الهامة بجمهورية مصر العربية مثل (الريف المصري) وذلك بتخصيص أراضي المشروع ، وكذلك عقد شراكة يتمثل في حق التشغيل والإدارة للمشروع ( المزرعة النموذجية ) .

واخيرا يبرهن هذا المشروع الاستثنائي بأن مستقبل الاستثمار في مصر مستقبل واعد مليء بالازدهار والتوسع في مجالات كثيرة والتي يعد من أهمها وعلى رأسها الاستزراع السمكي الذي يمثل قطاعاً هاماً في نمو الاقتصاد المصري.

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