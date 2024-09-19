دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة نبني للتطوير العقاري، إحدى الشركات العقارية الرائدة في دبي والتي تفخر بالتزامها المعايير العالمية للتميز، عن الانتهاء من بناء مشروع أفينيو ريزيدنس 4 (Avenue Residence 4) الفاخر. حيث يقع المجمع السكني المكون من 13 طابقاً في منطقة الفرجان الحيوية في دبي، ويوفر لشاغليه مسكناً هادئاً مزوداً بأساليب حياة لا مثيل لها، تتناغم فيها الأناقة مع الخصوصية.

يمتاز المشروع الفخم بأسلوب حياة راقٍ ووحدات مصممة حسب الطلب، متضمناً مجموعة من 135 شقة، تنقسم إلى 64 شقة بغرفة نوم واحدة، و61 شقة بغرفتي نوم، و10 شقق بثلاث غرف نوم، يظهر فيها الرقي جلياً من خلال البراعة المعمارية والفخامة؛ حيث تتناثر التشطيبات المطلية بالذهب في جميع أنحاء المجمع.

وأعرب خالد السويدي ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نبني للتطوير العقاري، عن سعادته بالإعلان عن نجاح اكتمال مشروع أفينيو ريزيدنس 4، قائلاً إن المشروع "يعكس الالتزام الراسخ لشركة نبني للتطوير العقاري بطرح مفهوم جديد للحياة الرغيدة في دبي، إذ يمثل هذا المشروع ذروة جهودنا في توفير منازل تمتزج فيها الفخامة والراحة والابتكار، وتفخر شركتنا بتقديم تجربة معيشة مميزة تضيف معنى جديداً للرفاهية والاسترخاء في الإمارة".

يقع مشروع أفينيو ريزيدنس 4 على مسافة قريبة جداً من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ويعد مثالاً للحياة المتكاملة من حيث الشكل والوظيفة والتصميم، إذ ترتفع أسقف الشقق لـ3.20 متر، وتتزين بثريات من ماركة Nemo العصرية، مع شرفات زجاجية تتيح إطلالة خلابة على أشهر معالم دبي.

صُممت الشقق بعناية فائقة من الداخل، حيث الديكورات الداخلية والتشطيبات الأنيقة والأثاث والمفروشات الإيطالية، والمطبخ الإيطالي المزود بالكامل بالأجهزة الكهربائية من ماركة سيمينز والخزائن الواسعة. ويمنح المجمع الفخم للمقيمين فيه مجموعة متنوعة من المرافق الخدمية الخاصة، مثل مركز حديث للياقة البدنية بمعدات من ماركة Technogym، وحوض سباحة يمكن التحكم بدرجة حرارته، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحراسة على مدار الساعة، ومواقف سيارات مخصصة في الطوابق الأرضي والأول والثاني لينعم السكان من أصحاب المركبات بالراحة القصوى.

يوفر مشروع أفينيو ريزيدنس 4 للمقيمين العزلة والهدوء والخصوصية، مع سهولة الاتصال بحياة مدينة دبي الصاخبة أو الانفصال عنها، حسب الرغبة، نظراً لما يتمتع به من موقع قريب من المناطق والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة، بما في ذلك ابن بطوطة مول، ذا بيتش، دبي مارينا، جزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ناهيك عن سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ما يمكّن السكان من التنقل بسهولة إلى دبي مول ووسط مدينة دبي ومطار آل مكتوم الدولي DWC.

يقدِّم "أفينيو ريزيدنس 4" من شركة نبني للتطوير العقاري أسلوب حياة فريد من نوعه، مع وسائل الراحة المميزة والخصوصية والفخامة الواضحة في كل تفاصيل المشروع؛ الذي يعدكم بمكان هادئ تستمتعون فيه بطعم الخصوصية والفخامة والخدمات الفريدة.

نبذة عن نبني للتطوير العقاري

تعتبر "نبني" للتطوير العقاري واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية التي تهدف إلى تقديم معايير عالمية في دبي. حيث تتميز الشركة بتاريخها البارز كمُطور عقاري، تحظى بسمعة لا تشوبها شائبة وذلك بفضل الجودة الاستثنائية التي تقدمها الشركة في التصاميم والمواد المستخدمة في البناء.

تأسست "نبني" للتطوير العقاري قبل 25 عامًا تحت اسم "الجزيري للتطوير العقاري"، بهدف توفير خيارات فريدة غير مسبوقة للمشترين. وتشمل في محفظتها المذهلة مشاريع بارزة تضم مبنى "بزنس أفنيو" في منطقة بور سعيد، ومبنى "لامبورغيني" على شارع الشيخ زايد.

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