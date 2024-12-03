الرياض: حصلت مستشفى أستر سند، وهي مستشفى متعددة التخصصات ومعروفة في الرياض، وجزء من إحدى أبرز مزودي الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، أستر دي إم للرعاية الصحية، على تصنيف 4 نجوم في استبيان تصنيفات المستشفيات العالمي المرموق من صحيفة نيوزويك. يبرز هذا التصنيف التزام مستشفى أستر دائمًا بالابتكار والتميز في الرعاية الصحية، مما يجعلها واحدة من قلة قليلة من المستشفيات المرموقة في الرياض والمملكة العربية السعودية التي حققت هذا المستوى من الخدمة.

ويرجع تصنيف المستشفيات العالمي، الذي أُعد من خلال تعاون بارز بين نيوزويك وستاتيستا، كمرجع شامل يقيم المستشفيات في جميع أنحاء العالم بناءً على أربعة معايير حاسمة تشمل: توفير الرعاية الملائمة، سرعة تقديم الرعاية، تجربة المريض والسلامة، تكنولوجيا المعلومات والابتكارات الصحية، وجاذبية صاحب العمل. يعكس تميز مستشفى أستر سند التزامها بتطوير رعاية المرضى من خلال التميز السريري، والكفاءة التشغيلية، وسلامة المريض، وثقافة تعزز جذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها. ويؤكد تصنيف الـ 4 نجوم التزام المستشفى بتحديد معايير عالية الدقة والجودة والحفاظ عليها، مما يجعل رفاهية المرضى والموظفين دائمًا في المقدمة.

ومن أجل تحسين تجربة المرضى في المستشفى، افتتحت أستر سند مؤخرًا جناحًا كبيرًا يضم 50 سريرًا، صُمم خصيصًا لتقديم رحلة رعاية صحية راقية ومتميزة. ويُضيف الجناح الجديد، الذي يضم غرفًا لكبار الشخصيات وغرفًا فردية مصممة بعناية لتوفير الراحة والخصوصية، للمرضى فرصة للتعافي في بيئة هادئة ومتطورة، مما يضع معيارًا جديدًا لتقديم الرعاية الصحية في المملكة.

وعلقت أليشا موبين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، على هذا التكريم، قائلة: "إن حصول مستشفى أستر سند على تصنيف 4 نجوم في تصنيف المستشفيات العالمي المرموق من مجلة نيوزويك لا يعزز مكانتنا كواحدة من المستشفيات الرائدة في المملكة فحسب، بل يؤكد أيضًا على التزامنا بأعلى معايير التميز السريري ورعاية المرضى. ويُلهمنا هذا التكريم على مواصلة تجاوز الحدود وتحدي معاييرنا الخاصة، حيث نسعى جاهدين لوضع معايير جديدة للتميز للمستشفيات في جميع أنحاء المنطقة. ونظل دائمًا ملتزمين بتطوير خدماتنا لتلبية احتياجات الرياض والمجتمع الأوسع الذي نخدمه."

وقال محمد الشمري، الرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات أستر في المملكة العربية السعودية: "إنه شرفٌ عظيم لمستشفى أستر سند أن يتم تكريمها من بين المستشفيات القليلة في المملكة التي حصلت على تصنيف 4 نجوم وما فوق. ويعكس هذا الإنجاز تفاني فريقنا الدؤوب في التميز السريري والرعاية التي تركز على المريض، والممارسات المبتكرة التي تعيد تعريف ما هو ممكن في مجال الرعاية الصحية، لأننا نسعى كل يوم إلى وضع معايير جديدة، وهذا التقدير هو شهادة قوية على عملهم الجاد والتزامهم ورؤيتهم لرفع معايير الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.”

بفضل إرثها الذي يمتد إلى 37 عامًا، تعد شركة أستر دي إم للرعاية الصحية واحدة من أكثر مقدمي الرعاية الصحية ثقةً وإعجابًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشتهر بالتزامها بالتميز السريري والخدمي. وتسعى مستشفى أستر سند في المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على هذا الإرث من خلال تقديم رعاية صحية عالية الجودة والسعي إلى أن تكون المزود المفضل في المملكة.

نُبذة عن أستر دي إم للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي

تأسست أستر دي إم للرعاية الصحية عام 1987 على يد الدكتور آزاد موبين، وهي تُعدّ واحدة من أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، مع حضور قوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. تلتزم أستر برؤيتها المتمثلة في تقديم رعاية صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، من خدمات الرعاية الأولية إلى الرعاية المتقدمة، تحت شعارها "سنعتني بك جيدًا". يشمل نموذج الرعاية الصحية المتكامل للشركة 16 مستشفى، و121 عيادة، و306 صيدلية في دول مجلس التعاون، حيث تخدم جميع شرائح المجتمع من خلال ثلاث علامات تجارية مميزة: أستر، ميدكير، وأكسس. وتعمل أستر باستمرار على التكيف مع احتياجات المرضى المتغيرة، مما يضمن الوصول إلى الرعاية الصحية ذات الجودة عبر القنوات التقليدية والرقمية، ويتجلى ذلك في إطلاق أول تطبيق متكامل للرعاية الصحية في المنطقة، "myAster". مع تركيز ثابت على الابتكار ونهج يتمحور حول المريض، تلتزم فرق العمل في أستر، التي تضم 1673 طبيبًا و 3692 ممرضًا، بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية.

-انتهى-

#بياناتشركات