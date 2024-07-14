المشروعات المقرر إقامتها تمثل جزءًا من خطط إنفنيتي باور المستقبلية لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030

بافوسام، الكاميرون : وقعت شركة إنفنيتي باور، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون، لتطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة بتقنيات متنوعة في دولة الكاميرون بقدرات إجمالية تبلغ 4 جيجاوات حتى عام 2035.

تأتي المشروعات المقرر إقامتها في الكاميرون ضمن الخطط المستقبلية لإنفنيتي باور والتي تتضمن إقامة مشروعات للطاقة المتجددة في كل من مصر والسنغال وجنوب أفريقيا وغانا وموريتانيا. لقد تمكنت الشركة حتى الآن من تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة تصل قدراتها الإجمالية إلى 1.3 جيجاوات، وتستهدف تنفيذ مشروعات جديدة بقدرات تصل إلى 10 جيجاوات حتى عام 2030.

ستقام هذه المشروعات في منطقة غرب الكاميرون، وسيتم تنفيذها على مراحل، حيث تتضمن مشروعات للطاقة الشمسية طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية وتوليد الطاقة من النفايات الحيوية، بالإضافة لحلول بطاريات تخزين الطاقة. هذه المبادرات تستهدف توليد طاقة نظيفة ومتجددة لأغراض الاستهلاك المنزلي في الكاميرون، وسد الاحتياجات الملحة للطاقة هناك.

شهدت الكاميرون زيادة في الاستهلاك الفردي للكهرباء بنسبة 27% على مدار العشرين عامًا الأخيرة، ويتم حاليًا تلبية الطلب على الطاقة في البلاد اعتمادًا على الغاز الطبيعي والطاقة المائية بصورة رئيسية¹

وقّع مذكرة التفاهم كل من السيد/أحمد مله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور، والدكتور/جولس هيلير فوكا فوكا، رئيس المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون، بحضور الدكتور/فينسنت كيتيو، رئيس قطاع حلول الطاقة الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat .

وفي إطار هذه المذكرة، يلعب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat دورًا رئيسًيا في تطوير هذه المشروعات، عن طريق تقديم الدعم الفني والمشاركة في دراسات الجدوى ووضع نظام الحوكمة المتعلق بتوليد وتوزيع الطاقة، وصياغة برامج مجتمعية للاستخدامات المفيدة والمنتجة للطاقة، لضمان استفادة المجتمعات المحلية في الكاميرون من الطاقة المولدة في تحسين مستواهم المعيشي.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال السيد/محمد إسماعيل منصور، رئيس مجلس إدارة إنفنيتي باور: "يسعدنا الإعلان عن إقامة هذه المشروعات الجديدة بقدرة 4 جيجاوات في الكاميرون، حيث تمثل هذه المذكرة إنجازًا هامًا لإنفنيتي باور التي تستثمر في تطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة في بلد أفريقي آخر، وهو ما يتوافق مع خططنا الطموحة طويلة الأجل لتوثيق التعاون مع كل الدول الأفريقية خاصة في مشروعات بهذا الحجم، وبالاعتماد على حلول تكنولوجية متنوعة للطاقة المتجددة".

يضيف المهندس/ناير فؤاد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "تبحث إنفنيتي باور دائمًا عن فرص جديدة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في دول أفريقية نتعاون معها للمرة الأولى. إنّ هذه المشروع العملاق الذي يتضمن منشآت لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة لعدد من الحلول التكنولوجية الأخرى، سيحقق نقلة نوعية لمنظومة الطاقة في هذه المنطقة، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الكاميروني، مع توفير مزايا عديدة للمجتمعات المحلية هناك."

من جانبه، قال السيد/أحمد مله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي باور: "إنّ شراكتنا مع المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat يمثل خطوة محورية من شأنها المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة في الكاميرون من خلال حلول مستدامة ومتجددة. إننا نلتزم بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة طبقًا لأرقى المعايير العالمية، وهو ما يساهم في توليد طاقة نظيفة ومستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي نخدمها. يأتي ذلك في إطار هدفنا الرئيسي لتوفير الطاقة لجميع دول أفريقيا، لذا يسعدنا إضافة هذه المشروعات الجديدة في الكاميرون لمشروعاتنا وخططنا المستقبلية في العديد من دول القارة."

يضيف الدكتور جولس هيلير فوكا فوكا، رئيس المجلس الإقليمي لغرب الكاميرون: "خلال إعدادنا لخطة التنمية الاستراتيجية لمنطقة غرب الكاميرون، طالب مجتمع الأعمال أن يكون توليد الطاقة في مقدمة أولويات هذه الخطة، لأنه سيحفز التنمية الصناعية في المنطقة التي تعاني من انقطاع وتقنين يومي للكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في الوقت الذي تتمتع فيه منطقة غرب الكاميرون بموارد بشرية وطبيعية هائلة بما في ذلك موارد الطاقة التي يمكن استغلالها في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة. وتتضمن خطتنا الاستراتيجية للمنطقة إقامة ميناء جاف وشبكة للسكك الحديدية تربط المنطقة بالميناء. ولذلك نحن في حاجة ملحة للطاقة لكي نتمكن من تشغيل القطار الكهربائي وإمداد القطاع الصناعي بالطاقة اللازمة لتشغيله. وبمناسبة توقيع مذكرة التفاهم اليوم، نتوجه بالشكر لإنفنيتي باور على مساهمتها في تحقيق هذا الحلم."

ويختتم الدكتور/فنسنت كيتيو، رئيس حلول الطاقة الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat: "تتمتع منطقة غرب الكاميرون بإمكانيات هائلة لتوليد الطاقة المتجددة بقدرات تتجاوز 6 جيجاوات. وعلى الرغم من ذلك، لا يصل للمنطقة التي يبلغ تعدادها 2 مليون نسمة، سوى 100 ميجاوات فقط من الكهرباء عبر الشبكة الوطنية في الكاميرون، وهو ما يتسبب في عجز كبير في الطاقة بتلك المنطقة. لذا يرحب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهذا المشروع العملاق الذي سيقود المنطقة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة، وسيمتد تأثيره ليشمل أكثر من 5 ملايين كاميروني. إنّ مشاركة إنفنيتي باور في تطوير منشآت توليد الطاقة المتجددة يمثل تغييرًا كبيرًا من شأنه تحويل الموارد الطبيعية في غرب الكاميرون إلى ثروة من الطاقة، مع مساهمته في مكافحة الفقر المنتشر بين 40٪ من سكان الكاميرون، هذا بالإضافة لمساهمته المباشرة في مكافحة التغير المناخي. يشارك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في هذه المبادرة بخبراته الواسعة في تخطيط المستوطنات البشرية الجديدة التي سيتم تطويرها حول محطات توليد الطاقة الجديدة، وضمان توفير الخدمات الحضرية الأساسية للسكان. من ناحية أخرى

سيعمل البرنامج أيضًا على التأكد من استخدام الطاقة التي سيتم إنتاجها بطريقة فعالة ومفيدة."

تمثل مذكرة التفاهم إنجازًا هامًا لترسيخ مكانة إنفنيتي باور في سوق الطاقة المتجددة في أفريقيا، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

يأتي الإعلان عن مذكرة التفاهم الأخيرة بعد توقيع إنفنيتي باور على اتفاقية الوصول إلى الأرض الخاصة بمشروع طاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات والتي وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية مؤخرًا، حيث من المنتظر أن يصبح هذا المشروع أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم بمجرد الانتهاء من إقامته.

1 طبقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة حتى عام 2021:

https://www.iea.org/countries/cameroon

نبذة عن «إنفنيتي باور»

«إنفنيتي باور»، أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة. ثمرة الشراكة بين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تستهدف مشاريع توليد الطاقة في أفريقيا من خلال مصادر وتكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فضلاً عن عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه بالطاقة الكهربائية وتطوير التكنولوجيا المكمَلة لتعزيز ازدهار هذه القطاعات، مثل تخزين البطاريات، وتطوير شبكات الربط والتوزيع. وبالتالي، الاستجابة إلى تحديات إمدادات الطاقة وانعدام أمنها في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

كما تعتزم الشركة تحقيق إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. تهدف إنفنيتي باور إلى تقوية نفوذها من خلال السجل الحافل لشركائها المؤسسين إنفنيتي المصرية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" في مجال تطوير وتشغيل أصول الطاقة المتجددة.

ولديها حاليًا محفظة تشغيلية ضخمة وقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر من 1.3 جيجاوات في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على مستوى البنية التحتية في مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، وهو ما يعادل خفض الانبعاثات الكربونية الى أكثر من 3 ملايين طن سنويًا من خلال الاعتماد على أساليب توليد الطاقة التقليدية.

تتعهد إنفنيتي باور بإنارة القارة ودعم استدامة الطاقة المتجددة في جميع أرجاء أفريقيا. فضلاً عن منح فرص عمل لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الاجتماعية وضمان الحماية البيئية في المجتمعات المحلية.

للمزيد من المعلومات حول «إنفنيتي باور» ومحفظة مشاريع الشركة في قطاع الطاقة المتجددة يرجى زيارة www.weareinfinitypower.com

نبذة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو وكالة تابعة للأمم المتحدة وتتخصص في تعزيز التحضر المستدام وتوفير المأوى الملائم للجميع ودعم الدول في تحويل المدن إلى بيئات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

لمزيد من المعلومات عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.unhabitat.org.

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إنجي عماد

رئيس العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة- مصر

بريد إلكتروني: engy.emad@traccs.net

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