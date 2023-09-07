عمان – الأردن، أعلنت شركة "نوبلز العقارية" عن اكتمال بيع المرحلتين الأولى والثانية في مشروع "مدينة الشهد (4)” وافتتاح البيع في المرحلة الثالثة والأخيرة.

"مدينة الشهد (4)" هي مدينة سكنية مغلقة على الطريق التنموي يتم تطويرها بطريقة عصرية ومميزات تقدم لأول مرة في المملكة، حيث يتميز المشروع بحراسة أمنية على مدار الساعة وحدائق ومتنزهات عائلية وملاعب متنوعة ومراكز بدنية خارجية وجلسات ومسارات رياضية مصممة بأعلى المواصفات، إضافةً إلى البنية التحتية المتكاملة والتي تشمل شبكة طرق حديثة وشبكة كهرباء وإنارة وشبكة مياه وصرف صحي، وسور محيط بالمدينة.

و قال مدير عام شركة "نوبلز العقارية"، المهندس وائل قاسم، أن الشركة طرحت المشروع بسعر منافس ونظام سداد مريح، يتيح للعملاء إمكانية التقسيط لمدة تصل إلى (3) سنوات دون فوائد.

من جانبه صرّح المهندس “عمر عايش” رئيس مجلس إدارة مجموعة “نوبلز” إن مشروع “مدينة الشهد (4)” يتمتع بخدمات متكاملة ونمط حياة فريد ويمثل نقلة نوعية للمجمعات السكنية في السوق الأردني ، مضيفاً أن الشركة تستعد لإطلاق حزمة مشاريع في كل من القطاع العقاري والسياحي والصناعي ضمن رؤيتها لتطوير مدن مستدامة وصديقة للبيئة وبخدمات مميزة.

وكانت الشركة قد أطلقت المشروع على الطريق التنموي وبالقرب من طريق المطار حيث يقع المشروع على مساحة (200,000م2) ويحتوي على (200) قطعة أرض سكنية وتجارية بمساحات مختلفة، جاء ذلك تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الشركة في مشاريعها مدينة الشهد (1،2،3).

يذكر أن شركة "نوبلز العقارية" تأسست سنة 2008 في مدينة دبي على يد رجل الأعمال عمر عايش، ولها العديد من المشاريع العقارية في كل من الولايات الأميركية المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، تركيا وشمال أفريقيا، حيث يشمل عملها تملك وتطوير المشاريع العقاري التجارية والسكنية ومتعددة الاستعمال ضمن نهج فريد يهتم بأدق التفاصيل، ويواكب المستجدات والاتجاهات المبتكرة في التطوير العقاري.

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