تم تسعير الشرائح بشكل تنافسي، حيث حققت ثلاث منها علاوة إصدار سالبة، مما يعكس الجودة الائتمانية الفريدة لأرامكو السعودية

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي عبر أربع شرائح، وذلك من خلال برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

وتتضمن الشرائح:

500 مليون دولار أمريكي من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2029، بعائد قدره 4.0 %؛

1.5 مليار دولار أمريكي من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2031، بعائد قدره 4.375%؛

1.25 مليار دولار أمريكي من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2036، بعائد قدره 5.0%؛

750 مليون دولار أمريكي من سندات ذات أولوية، مستحقة في عام 2056، بعائد قدره 6.0%.

وتم تسعير السندات في 7 شعبان 1447هـ (26 يناير 2026م)، وإدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، الأستاذ زياد المرشد: "يُعد هذا الإصدار جزءًا من الإستراتيجية المدروسة التي تتبعها أرامكو السعودية لتحسين هيكل رأس المال وتعزيز خلق القيمة للمساهمين. إن التسعير التنافسي الذي تم تحقيقه في هذه الصفقة يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون على المستوى العالمي للقوة المالية للشركة ومتانة مركزها المالي. ونؤكد التزامنا الراسخ بإدارة رأس المال بانضباط وتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا".

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

علاقات المستثمرين: investor.relations@aramco.com

@saudi_aramco

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

