القاهرة : أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، حصوله على حقوق الرعاية للنادي الأهلي، أحد أعرق الكيانات الرياضية في مصر، لمدة أربع سنوات قادمة، بدايةً من الموسم الحالي، حيث تعتبر الرياضة أحد الركائز الرئيسية التي يهتم البنك بالاستثمار والتوسع بها.

ويأمل البنك من خلال الرعاية المساهمة في دعم نادي القرن في مواصلة تحقيق البطولات ومزيد من الإنجازات الرياضية الهائلة، مقابل الاستفادة من تاريخ النادي العريق وشعبيته الضخمة التي تقدر بالملايين، لتعزيز انتشار البنك والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء. إذ تأتي تلك الشراكة المثمرة بين الكيانين في إطار استراتيجية "نادي القرن" الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي و استراتيجية البنك في الانتشار عن طريق الشراكة مع أكبر وأنجح الكيانات العاملة في السوق المصري في شتى المجالات ومن ضمنها المجال الرياضي الذي يجذب شريحة كبيرة من الشباب.

وأعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، عن سعادته بالتعاون الجديد مع النادي الأهلي، مصرحًا:" نسعد ونفتخر اليوم ببداية رعاية البنك الرسمية للنادي الأهلي، النادي الأكثر شعبية وتحقيقًا للبطولات في مصر وأفريقيا، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البنك عقب اكتمال كيانه الجديد ليصبح رابع أكبر بنك خاص عامل من حيث حجم الأصول في مصر. وقد وجدنا في النادي الأهلي المصري شريكاً يجسد شعارنا وهو النجاح بيبني نجاح لتحقيق أعلى مستويات التميز "

يذكر ان استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر تقوم على مشاركة عملائه والتواصل معهم من خلال الرياضة ورعاية الشباب بالتزامه بدعم النادي الأهلي أهم وأكبر وأنجح مصدر لصناعة الأبطال مما يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية وعلى تمثيل مصر بالشكل اللائق والمشَرِف في كافة المحافل الدولية .

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول - مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 69 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، ويحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين. ويقدم بنك أبوظبي الأول - مصر مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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