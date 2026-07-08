دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "أنكس للتطوير" عن إطلاق مشروع "كيومي ريزيدنسز"، المصمم ليصبح وجهة سكنية عصرية والذي يقع في منطقة تشهد نموًا سريعًا وهي الورسان 4. تم تصميم "كيومي ريزيدنسز" لتلبية الطلب المتزايد على المنازل العملية والمتصلة بشبكة بنى تحتية متطورة، حيث يقدم وحدات سكنية تم تخطيطها بدقة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة والمساحات العملية والراحة اليومية.

في هذا المجال، يقع "كيومي ريزيدنسز" في منطقة سكنية راقية، ويُتوقع أن يكون مجتمعًا متكاملًا يدمج بين الحياة الهادئة والوصول السهل إلى الخدمات العصرية. يعكس هذا المشروع التزام شركة "أنكس للتطوير" بتقديم مشاريع بأسعار مقبولة تلبي احتياجات السوق بشكل مباشر، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتصميم وتضمن إمكانات الاستثمار طويلة الأمد. وبفضل وجود مشاريع قيد البناء وأخرى تشهد أعمال إنشاء جارية، تُظهر الشركة التزامًا قويًا بعمليات التنفيذ والتسليم في الوقت المحدد وتقدِّم جودة بناء عالية.

في هذا السياق، من المقرر تسليم مشروع "كيومي ريزيدنسز" في الربع الرابع من عام 2027، ويضم المشروع مجموعة حصرية من 121 وحدة سكنية فقط، تشمل استوديوهات وشققاً من غرفة نوم واحدة وعدداً محدوداً من الشقق المكونة من غرفتي نوم، بأسعار تبدأ من 560,000 درهم إماراتي (152,000 دولار أمريكي). كما يقدم خطة سداد مميزة بنسبة 30/70، إذ يتم دفع 30% من القيمة خلال فترة الإنشاء، و70% عند إنجاز المشروع، مما يجعله خيارًا جذابًا للمستخدمين النهائيين والمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستدامة.

يضم المشروع مجموعة متكاملة من المرافق المصممة خصيصًا لنمط حياة عصري، لتأمين الرفاهية وتعزيز الحياة المجتمعية. سيتمتع سكان المشروع بإمكانية الوصول إلى مسابح للكبار والصغار، وصالات رياضية داخلية وخارجية، ومنطقة لعب للأطفال في الهواء الطلق، وسينما مفتوحة، بالإضافة إلى مساحات خضراء مُنسقة، ومسار للجري، ومنطقة مخصصة للتأمل، مما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين الاحتياجات اليومية والتجارب الترفيهية بشكل سلس.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، قال رجا علم الدين، الرئيس التنفيذي لشركة "أنكس للتطوير": إننا حريصون على تصميم منازل بأعلى المعايير، لكن يهمنا أيضاً أن تمنح هذه المنازل أصحابها أعلى مستويات الراحة وتجربة سكنية استثنائية. مشاريعنا تحمل بصمة مختلفة، ومنازلنا صُممت لتجعل من الحياة اليومية تجربة تلامس جميع أفراد الأسرة على اختلاف أجيالهم."

ومن جهته، أشار رافي بهيراني، المدير العام لشركة "أنكس للتطوير" قائلًا: "يعكس مشروع "كيومي ريزيدنسز" تركيزنا على إنشاء منازل عملية، ومتصلة بشبكة مواصلات ممتازة، وتواكب متطلبات الحياة العصرية. تتميز منطقة الورسان 4 بموقعها الاستراتيجي وإمكانات نموها المستقبلية، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمشروع يلبي احتياجات العائلات والمستثمرين على حد سواء. بفضل تصاميمه العملية، ومرافقه المتكاملة، وخطة تمويل مُيَسَّرة، يتمتع "كيومي" بمكانة تؤهله لتقديم قيمة مستدامة في سوق دبي السكني المتنامي."

تعتبر الورسان 4 منطقة استراتيجية، إذ تقع بين شارعيّ الشيخ محمد بن زايد ورأس الخور، مما يوفر سهولة الوصول إلى مواقع رئيسية مثل "دراغون مارت"، و"سيتي سنتر مردف"، ومطار دبي الدولي، والقرية العالمية. وتتصل المنطقة بشبكة مواصلات عامة متكاملة، بالإضافة إلى جميع الخدمات الأساسية، حيث من المتوقع أن يُعزز خط مترو دبي الأزرق المزمع إنشاؤه سهولة الوصول إلى المشروع بشكل أكبر. يستمر التوسع السكني وتطوير البنية التحتية المتواصل في تعزيز مكانة منطقة الورسان كخيار عملي للعائلات والمستثمرين على المدى الطويل، إذ يدعم هذا التوجه وجود فرص واعدة لنمو رأس المال واستقرار قيمة الإيجارات.

يدعم مشروع "كيومي ريزيدنسز" أسلوب حياة يجمع بين الراحة وسهولة الوصول ويقدم قيمة مستدامة، مع تركيزه على ميزة الربط والتصميم الفعال والمرافق المتكاملة. يأتي هذا الطرح ليعزز المحفظة المتنامية ل"أنكس للتطوير"، حيث تواصل الشركة توسيع نطاق عملها في أهم الوجهات السكنية الناشئة والمعروفة في دبي.

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