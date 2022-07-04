تعيين أعضاء المكتب التنفيذي واللجان التنفيذية

الجيزة : انعقدت الجمعية العمومية للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) يوم الثلاثاء، الموافق 28 يونيو 2022 في مقر الجمعية حيث اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بعد الاجتماع الثاني الساعة السابعة مساءً، وتم انتخاب مجلس إدارة الجمعية المكون من سبعة أعضاء لدورة جديدة مدتها أربعة أعوام. كما تم الموافقة على اعتماد اللائحة الداخلية للجمعية.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخبين هم (حسب الترتيب الأبجدي):

1. أحمد أبو السعد

CFA. 2. أشرف الخطيب

CFA. 3. أيمن أبو هند

CFA. 4. دعاء الغندور

CFA. 5. عمرو حسين الألفي

CFA. 6. محمود أشرف

CFA. 7. نور الدين شريف، CFA

بعد انقضاء الجمعية العمومية، قام مجلس إدارة الجمعية بعقد أول اجتماع له حيث تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي، كما يلي:

1. أحمد أبو السعد، CFA – رئيساً. 2. أشرف الخطيب، CFA – نائباً للرئيس. 1. 3. أيمن أبو هند، CFA – أميناً للصندوق. 4. دعاء الغندور، CFA – أميناً عاماً. 2.

أعضاء مجلس الإدارة المنتخب

من اليمين إلى اليسار: محمود أشرف، عمرو حسين الألفي، أشرف الخطيب، أحمد أبو السعد، دعاء الغندور، أيمن أبو هند، ونور الدين شريف.

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عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)

تم تأسيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) في عام 2005 كجمعية لا تهدف للربح ثم أصبحت الجمعية عضو لمعهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute) في عام 2006. تهدف جمعية CFA مصر إلى تلبية الاحتياجات المستمرة لقطاع الاستثمار وتشجيع النزاهة والتوعية الاستثمارية والتنمية المهنية داخل سوق الاستثمار المحلي من خلال:

• التعريف والتوعية بشهادة الـ CFA.

• نشر معايير CFA Institute المهنية والأخلاقية.

• تنمية وتطوير وسائل الإتصال بين أعضاء الجمعية ومجتمع الاستثمار.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع: www.cfaegypt.org.

عن معهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute)

يعتبر معهد المحلل المالي المعتمد (CFA Institute) الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار. وهي التي تقوم بتقديم مناهج واختبارات شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) وشهادة قياس أداء الاستثمار (CIPM) في العالم وشهادات أخرى كما تقوم بنشر أبحاث وتقيم برامج تنمية مهنية وتحدد معايير مهنية وأخلاقية وتقارير الأداء لقطاع الاستثمار. لدى CFA Institute أكثر من 190 ألف عضو حول العالم في 160 سوق و160 جمعية مهنية. تتألف عضوية المعهد من مديري محافظ استثمار ومستشارين استثمار ومعلمين وغيرهم من محترفي الاستثمار.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع: www.cfainstitute.org.

لمزيد من المعلومات info@cfaegypt.org