الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري الرائدة في الشارقة، عن إطلاق مبنى نما 4 ضمن مشروعها المتميز "الممشى رسيل" الواقع في المنطقة 3 من مشروع الممشى، أول مجتمع خال بالكامل من السيارات بإمارة الشارقة.

يتكون مجمع نما من 1029 وحدة موزعة على 6 مبان، ويضم نما 4 198 وحدة، مصممة بشكل هندسي متميز، ويتكون من شقق متنوعة (من 1 إلى 3 غرف نوم)، وتتمتع كل وحدة بأسقف عالية وأرضيات أنيقة من البلاط ونوافذ كبيرة، تسمح بدخول الضوء الطبيعي، مما يخلق جواً فسيحاً وإطلالة خارجية مفتوحة على المنتزه.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "نحن سعداء بالإعلان عن الإطلاق الناجح لنما 4 ضمن الممشى رسيل. وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في الشارقة، كرست مجموعة ألف جهودا مكثفة لتوفير آفاق استثمارية استثنائية مع هذا المشروع"، مؤكداً على التزام المجموعة في تعزيز التجارب المجتمعية من خلال العروض السكنية والتجزئة الراقية".

يتميز نما 4 بمميزات وتجهيزات مبتكرة، بما في ذلك عزل الجدران الفائق لمنع الضوضاء، والنوافذ ذات الزجاج المزدوج ما يقلل تدفق درجة الحرارة الواردة والصادرة، والأسقف العالية، وأنظمة تكييف الهواء والإضاءة الموفرة للطاقة، والخزائن عالية الجودة، إلى جانب تركيبات شبكات السباكة الحديثة والمتطورة.

وبالإضافة إلى ذلك سيستمتع المقيمون في نما 4 أيضا بمجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك أحواض السباحة المتعددة، ومناطق لعب الأطفال، والحدائق، وسهولة الوصول إلى منافذ البيع بالتجزئة، والمناظر الخلابة للمعالم المائية.

والجدير بالذكر أن قيمة مشروع الممشى رسيل تبلغ 1.6 مليار درهم إماراتي، وقد تم التخطيط له بعناية ليشمل ممرات واسعة ومناظر طبيعية خلابة ومميزات مائية. وتم وضع المباني بشكل استراتيجي وبناؤها بشكل مستدام لتحسين تدفق الهواء والتهوية، باستخدام ضغط الهواء لتقليل استخدام الطاقة.

نبذة عن مجموعة "ألِف":

تعدّ مجموعة "ألِف" التي أسّسها المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي في عام 2013، اليوم، دليلا على استمرار مآثره الرائدة في مجال توفير تجارب أسلوب الحياة. وتعمل المجموعة من مركزها بالشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد نجحت في إنشاء مكانة ريادية لها في إنشاء مجتمعات ووجهات وتجارب نمط حياة متميزة. وترتكز استراتيجية المجموعة على خيارات استثمارية فريدة وتنمية المشاريع المشتركة الاستراتيجية، مما يُمهّد الطريق للابتكار والتميز في هذا القطاع.

وبفضل حضورها القوي الذي يعكس قاعدة أصولها الثابتة، والبالغة12 مليارات درهم إماراتي، والتي تشمل مجموعة واسعة من الأراضي والمشاريع التطويرية المتميزة استطاعت المجموعة أن تحتل الصدارة في القطاع العقاري بالدولة، مما يدفع التقدم في مبادرات الأعمال والترفيه على حدٍ سواء، وتكتمل هذه التطورات بتفاني المجموعة في بناء مجتمعات سكنية عالية الجودة والرفاهية.

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