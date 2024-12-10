م. شادي عبدالله: مبيعات "NOI" تؤكد نجاح فلسفة الشركة في التصميم والموقع المتميز

(القاهرة) : أعلنت شركة "أربن لينز الكويتية" للتطوير العقاري بيع المراحل الأولى والثانية والثالثة من مشروع "NOI Residence" أحدث مشروعاتها السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة، خلال 24 ساعة فقط.

جاءت تلك الأرقام القياسية رغم حالة من هدوء المبيعات بالسوق، ما يؤكد الثقة الكبيرة في مجموعة "إميل عبدالله" ذات التاريخ الطويل الممتد لثلاثة عقود في الخليج العربي، والتي أكملت أكثر من 100 مشروع بينها 60 مشروعا عملاقًا، و20 برجًا و3 مدن.

وبهذه المناسبة، قال المهندس فادي عبدالله، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع استطاع تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال ٢٤ ساعة فقط، ما يؤكد على الثقة الكبيرة في اسم الشركة، ومصداقيتها لدى العملاء.

أضاف "فادي" أن المشروع استطاع خطف الأنظار بالسوق رغم تنوع المشروعات في القاهرة الجديدة، عبر تصميمه الفريد المعتمد على نمط "الفورونوي" المستوحى من توازن الطبيعة وتناغمها، ويمثل تحفة معمارية تعكس فلسفة عميقة في تصميم المجتمعات السكنية مع وجود مساحات بنائية لا تتجاوز 18% ومساحة مفتوحة 82%.

يقع المشروع على مساحة ٤٦ فدانًا بأفضل مواقع التجمع الخامس بقلب الجولدن سكوير وعلى المحور الأساسي الرابط ما بين التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة والجامعة الأمريكية، ودقائق من الأماكن الرئيسية بالقاهرة الجديدة.

أشار فادي إلى أن المشروع يتضمن شقا تجاريًا - إدارياً بنسبة ٢٠٪ و٨٠٪ للشق السكني، بمبيعات مستهدفة ٤٠ مليار جنيه، تم تحقيق ١٠٪ منها في ٢٤ ساعة فقط.، مضيفا: "للمرة الثانية، تحقق الشركة مبيعات قياسية في زمن غير مسبوق. إذ سبق أن باعت مول "Eastlane " بالتجمع الخامس بالكامل في أقل من 4 ساعات".

أوضح أن مشروعات الشركة بمصر تتماشى مع نهج الشركة الأم التي تمتلك ٣٠ عامًا من الخبرة بالسوق الخليجية، ودشنت عشرات المشروعات التي تتسم بمعايير الجودة والدقة والالتزام بمواعيد التسليم والصيانة، وهو أمر ينعكس على الإقبال على مشروعات الشركة.

لفت فادي إلى أن "اربن لينز" لديها خلال عامين فقط من دخولها السوق المصرية 6 مشروعات بإجمالي استثمارات تناهز 46 مليار جنيه، وتتوزع تلك المشروعات بين مشروعات قيد التصميم والطرح وأخرى تحت الإنشاء.

من جهته، أعرب المهندس شادي عبدالله، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أربن لينز الكويتية، عن سعادته بالمبيعات التي حققها «NOI Residence»، قائلاً: "الأرقام التي تم تسجيلها تشير إلى دراستها الجيدة للسوق، وإجادة الشركة اختيار مواقع مشروعاتها بعناية فائقة".

أضاف أن المبيعات القياسية التي سجلتها NOI Residence تشير إلى نجاح فلسفتها في الاهتمام بالتصميم الجيد، واعتباره أحد العناصر الأساسية لصناعة العقار إذ تعكس ثقافة وفكر وموقع، وهذا ما قدمته الشركة في مشروعها الجديد الذي يتضمن مساحات طبيعية مفتوحة، تتنوع بين الحدائق الخضراء والمساحات المائية التي تضفي جمالًا وحيوية على المكان، ما يجعله تجربة حياة متكاملة تجمع بين الفن والهندسة والإبداع الراقي".

أكد أن الشركة وضعت عناصر فريدة في التصميم أيضا تجعله يلبي جميع احتياجات العملاء بمساحات إدارية وتجارية، ممرات خاصة للدراجات والمشي، وحدائق للفواكه تتيح للسكان قطف الثمار، فضلاً عن منطقة يوجا، نادٍ رياضي، صالة سيجار، سبا، وملاعب البادل والتنس والاسكواش والفنون القتالية.

أضاف أن «NOI Residence» يتضمن وحدات سكنية متنوعة بين التاون هاوس، والتوين هاوس، بمساحات تتراوح من 150 إلى 350 مترًا مربعًا، وعناصره التصميمية تؤكد أنه ليس مكاناً فقط للإقامة، لكنه مجتمع متكامل يوفر لسكانه نمط حياة غني ومليء بالتجارب، إذ تمت دراسة كل جانب من جوانب التصميم بعناية، ابتداءً من المرافق الإدارية والتجارية التي تلبي احتياجات السكان اليومية، وصولًا إلى مجموعة من المسارات المخصصة للنشاطات الخارجية، مثل مسار الدراجات الهوائية ومسار المشي.

وقال شادي: "ملتزمون بتقديم منتج عقاري مبتكر ومتنوع يلبي احتياجات العملاء المختلفة بجودة عالية فضلاً عن التسليم قبل المواعيد المقررة في العقود .. فهندفنا هو بناء حياة متكاملة لعملائنا".

عن أربن لينز الكويتية

إربن لينز الكويتية هي شركة تطوير عقاري من ضمن مجموعة شركات إميل عبد الله للاستثمار في دولة الكويت، وتمتد جذورها إلى عام 1994، وأكملت أكثر من 100 مشروع بينها 60 مشروعا عملاقًا، و20 برجًا و3 مدن وتوظف قوة عاملة تضم أكثر من 10 آلاف شخص.

ومن أشهر أعمال الشركة برج ليفيلز، وبرج باناسونيك، وبرج الخالد، ومدينة المطلاع، ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومدينة شرق صباح الأحمد، ومجمع دلال، وجامعتي الشدادية والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط.

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