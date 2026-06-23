- معايير عالمية لتعزيز مشاركة الموظفين والشفافية المؤسسية

- توظيف واستقطاب الكفاءات وفق أفضل الممارسات العالمية

- الوطني يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في إدارة رأس المال البشري

- الاستدامة في صميم استراتيجية "الوطني" لتنمية الكفاءات

- البنك يعتمد أفضل الممارسات في التدريب وقياس الأثر

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيق إنجاز نوعي بارز تمثّل في حصول الموارد البشرية للمجموعة على أربع شهادات عالمية في مواصفات الجودة "آيزو" (ISO)، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة رأس المال البشري وتطوير الكفاءات.

ويُعد "الوطني" البنك الأول والوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الذي ينجح في الحصول على هذه الحزمة المتكاملة من شهادات "آيزو" المتخصصة في الموارد البشرية، ما يعكس نضج منظومته المؤسسية واعتماده أفضل الممارسات العالمية.

ويجسد هذا الإنجاز كفاءة وموثوقية السياسات والأنظمة المعتمدة لدى البنك في إدارة وتطوير رأس المال البشري، حيث تغطي هذه الشهادات مختلف مراحل دورة حياة الموظف، بدءاً من استقطاب الكفاءات، مروراً بتعزيز المشاركة الوظيفية، ووصولاً إلى تطوير القدرات وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتتضمن الشهادات التي حصل عليها البنك:

ISO 23326:2022 - إدارة الموارد البشرية (مشاركة الموظفين)

- إدارة الموارد البشرية (مشاركة الموظفين) ISO 30414:2025 - تقارير رأس المال البشري والإفصاح

- تقارير رأس المال البشري والإفصاح ISO 30405:2023 - الإرشادات التوجيهية للتوظيف

- الإرشادات التوجيهية للتوظيف ISO 10015:2019 - إدارة الكفاءات والتدريب وقياس الفعالية

وتعكس شهادةISO 23326:2022 نجاح البنك في بناء بيئة عمل محفزة تعزز تفاعل الموظفين وترسّخ ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والالتزام، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والاستدامة.

كما تؤكد شهادةISO 30414:2025 التزام "الوطني" بتبني أعلى معايير الشفافية والحوكمة، من خلال تطوير منهجيات متقدمة لقياس وتحليل والإفصاح عن مؤشرات رأس المال البشري وفق أطر عالمية معتمدة.

وفي مجال استقطاب الكفاءات، تبرز شهادةISO 30405:2023 كدليل على كفاءة واحترافية عمليات التوظيف، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز جودة الكفاءات البشرية ويدعم الأهداف الاستراتيجية للبنك.

أما شهادة ISO 10015:2019، فتعكس النهج المتكامل الذي يتبعه "الوطني" في تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم برامج تطوير متقدمة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى المؤسسة.

وتغطي هذه الشهادات مجتمعة منظومة متكاملة من وظائف واستراتيجيات الموارد البشرية، تشمل: استقطاب الكفاءات والتوظيف، تقارير رأس المال البشري والإفصاح، التعليم والتطوير وإدارة الكفاءات، إدارة الأداء وعلاقات الموظفين، التعويضات والمزايا، وحوكمة الموارد البشرية.

ويؤكد هذا النطاق الشامل نجاح البنك في مواءمة كافة سياساته وإجراءاته مع أرقى المعايير العالمية، بما يعزز مكانته كجهة عمل مفضلة في المنطقة، ويكرّس ريادته في تبني نماذج تشغيلية حديثة تدعم الاستدامة المؤسسية وترتقي بجودة الأداء.

ويجسد هذا الإنجاز التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بالاستثمار في كوادره البشرية، ويعكس ريادته في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بما يساهم في تقديم تجربة متقدمة ومتكاملة للموظفين.

ويؤكد هذا التقدير الدولي نجاح الرؤية الاستراتيجية للبنك في بناء مؤسسة مستقبلية قائمة على كفاءات مؤهلة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، ودعم مسيرة النمو المستدام بكفاءة وثبات.

ومن خلال مواءمة سياسات وممارسات الموارد البشرية مع أعلى المعايير العالمية، يواصل البنك تطوير قدراته المؤسسية وتعزيز نهجه القائم على الابتكار والتميز، بما يحقق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة.

كما تعزز هذه الشهادات مكانة بنك الكويت الوطني كمؤسسة رائدة في مجال رأس المال البشري على مستوى القطاع المصرفي الخليجي، وتؤكد التزامه المستمر بتبني مبادئ الاستدامة والتطوير والتحسين المتواصل.

ويواصل البنك جهوده في ترسيخ بيئة عمل متكاملة ومحفزة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية تركز على رفاه الموظفين، وتعزيز الشمولية، والاستثمار في تطوير المهارات، بما يدعم تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما يسهم هذا التوجه في تعزيز جاهزية البنك لمواكبة متطلبات المستقبل، وضمان استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة عالية.

ويؤكد "الوطني" استمراره في الاستثمار في تطوير الكفاءات وتوفير بيئة عمل متطورة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة ويكرّس قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل

-انتهى-

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