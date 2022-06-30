المنامة، مملكة البحرين : أعلنت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – أنه اعتباراً من غداً الأول من يوليو 2022، سيتم إعادة عمليات الناقلة الوطنية إلى المبنى رقم 4 في مطار هيثرو الدولي؛ حيث أن جميع رحلات طيران الخليج بين البحرين ولندن – بمعدل رحلتين يوميتين – ستصل وتغادر العاصمة البريطانية من المبنى رقم 4.

وقد علّق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي على هذا التطور بقوله "نحن سعداء لنقل عملياتنا من وإلى مطار هيثرو الدولي الى المبنى رقم 4 لتسهيل وتعزيز حركة المسافرين. يمكن لجميع عملاء طيران الخليج التمتع بخدمات عصرية وفعالة في المبنى رقم 4 لما يتميز به هذا المبنى الحديث من العديد من المرافق المصممة لتسهيل عملية السفر."

الجدير بالذكر أن بعض مرافق المبنى رقم 4 لا تعمل مؤقتاً نظراً لبعض العقبات التنظيمية بمطار هيثرو الدولي، وبالتالي فإن قاعة الصقر الذهبي التابعة لطيران الخليج في المبنى المذكور لن تكون متاحة الآن وحتى إشعار آخر.

وكانت طيران الخليج قد بدأت بتسيير رحلاتها الى مدينة لندن في العام 1970، وهي تسيّر حالياً رحلتين يوميتين إلى مطار هيثرو الدولي، مع إعطاء المسافرين خيار السفر إلى العاصمة البريطانية صباحاً او مساءاً. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول عمليات طيران الخليج إلى لندن عبر زيارة الموقع الإلكتروني للناقلة gulfair.com.

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