الدوحة، قطر : أعلنت شركة ميزة ذ.م.م (“ميزة”)، المزود الرائد لخدمات مراكز البيانات و تكنولوجيا المعلومات المدارة في دولة قطر، عن تسليم مشروع توسعة احد مراكز بياناتها بقدرة 4 ميجاواط. وقد تم التسليم الرسمي للمنشأة إلى إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية (hyper-scaler) بتاريخ 21 يونيو 2026، وذلك عقب توقيع شهادة الجاهزية للخدمة (ready For Service - Rfs)، في خطوة تمثل اكتمال أحد أهم مشاريع البنية التحتية الرقمية الاستراتيجية التي نفذتها الشركة.

وقد تم إنجاز المشروع وتسليمه قبل الموعد التعاقدي بتسعة أشهر، بما يعكس القدرات التنفيذية المتميزة لشركة ميزة في إتمام هذه المشاريع والتزامها بتوفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تلبي أعلى المعايير الدولية.

وكانت ميزة قد أعلنت عن مشروع التوسعة بقدرة 4 ميجاواط في مطلع عام 2025، قبل أن يتم توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية Hyper-scaler ، تتجاوز قيمتها 350 مليون ريال قطري وتمتد لأكثر من عشر سنوات. ويتيح التسليم المبكر للمشروع تسريع البدء بتقديم الخدمات السحابية والرقمية، مع تعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي متقدم للبنية التحتية الرقمية.

كما حقق المشروع إنجازًا متميزًا في مجال السلامة، مسجلًا أكثر من 871,000 ساعة عمل دون وقوع أي إصابة تؤدي إلى فقدان وقت العمل (lti)، أو حالة علاج طبي (mtc)، أو أي حادث بيئي. ويعكس هذا الإنجاز التزام ميزة الراسخ بتنفيذ المشاريع المعقدة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتميز التشغيلي.

وبهذه المناسبة، قال السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة:

"يعكس إنجاز وتسليم هذا المشروع قبل الموعد المحدد قدرة ميزة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية الضخمة بكفاءة وجودة ودقة عالية ووفق أعلى معايير السلامة. كما يؤكد إنجاز المشروع قبل الموعد بتسعة أشهر التزام فرق العمل لدينا، ويعزز الثقة التي تضعها كبرى شركات التكنولوجيا العالمية باعتبار ميزة شريكاً موثوقاً للبنية التحتية الرقمية."

وأضاف: "مع استمرار النمو المتسارع في الطلب على الخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، نواصل العمل في ميزة على الاستثمار في بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تدعم الأجندة الرقمية لدولة قطر 2030، وتعزز مكانة الدولة كوجهة موثوقة لاستثمارات الحوسبة السحابية واسعة النطاق."

وقد تم دمج السعة الجديدة ضمن منظومة مراكز البيانات المتطورة التابعة لشركة ميزة ، والتي صُممت لتوفير أعلى مستويات التوافر والمرونة وقابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة.

كما تم تجهيز المنشأة لتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم أحمال العمل الحرجة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحوسبة عالية الأداء، بما يضمن أعلى مستويات الأداء والاعتمادية للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة تعزز مكانة ميزة بصفتها المزود الرائد للبنية التحتية الرقمية في دولة قطر، ويؤكد دورها المستمر في تمكين التحول الرقمي ودعم نمو منظومة الحوسبة السحابية على مستوى المنطقة.

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نُبذة عن شركة ميزة:

تأسست شركة ميزة كيو اس تي بي-ذ.م.م. (عامة) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة.

تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري.

تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-vaults، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر.

تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي.

حصلت شركة ميزة على العديد من الجوائز العالمية المرموقة، من بينها جائزة أفضل مزود خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لثلاثة أعوام متتالية (2023 و2024 و2025)، وجائزة أفضل حل سحابي لعام 2022 في جوائز قطر للأعمال الرقمية المقدَّمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأكيدًا على ريادتها وتميّزها في مجال خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، كما فازت الشركة بـ جائزة مزود خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر ابتكارًا في قطر لعام 2023 من جلوبال بزنس أوتلوك.

وتؤكد هذه الإنجازات المرموقة على التزام ميزة الراسخ بالتميّز والابتكار وتقديم خدمات استثنائية لعملائها.

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