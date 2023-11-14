دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آرك التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن خطط طموحة لإطلاق مشاريع سكنية وضيافة مرموقة بقيمة تزيد عن 4 مليار درهم في مواقع رئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى الشهور الأربعة المقبلة.

وتشمل خطة مشاريع الشركة مجمعات سكنية راقية في منطقتي أرجان ودبي لاند، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر في جزيرة المرجان.

ويضم المشروع القادم للشركة والذي يحمل اسم آرك ريزيدنسز، 100 شقة ذات تصميم أنيق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في دبي لاند بأسعار تبدأ من680 ألف درهم مع خطة سداد لمدة ثلاث سنوات بعد التسليم. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع السكني في أكتوبر 2024، وسيوفر العديد من وسائل الراحة بما فيها بركة سباحة كبيرة الحجم على السطح، ومركز لياقة بدنية حديث، ومنطقة لعب للأطفال، والتي تقع داخل مجتمع متكامل.

ويسهم الالتزام بتسليم المشاريع في الوقت المحدد، والعدد المتزايد من المقيمين المغتربين في دبي الباحثين عن خيارات سكن ملائمة، في جعل آرك ريزيدنسز فرصة مربحة للمستثمرين الذين يبحثون عن عقارات يتم تجهيزها خلال وقت قصير مع عوائد محتملة قوية. أما بالنسبة للمستخدمين النهائيين، توفر آرك ريزيدنسز فرصة لامتلاك منزل استثنائي في حي راقي.

كما ستطلق الشركة مشاريع سكنية فاخرة إضافية في أرجان ودبي لاند، تتضمن 232 وحدة إضافية، لتلبية الطلب المتزايد على مساحات المعيشة الراقية في اثنتين من أكثر المناطق حيوية في دبي.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال راهول كومار جوبتا، رئيس آرك للتطوير العقاري: "نفخر بتقديم هذا المشروع المرموق لتعزيز المشهد العقاري الديناميكي في دبي، والذي نوفر من خلاله رؤيتنا للمعيشة الفاخرة. إن مشاريعنا تتعدى مجرد مبنى سكني، بل تمثل تجسيداً للابتكار والتفرد، وهي مصممة لتتناسب مع طموح مدينة دبي."

وأضاف أن آرك للتطوير العقاري عيّنت ديكا العقارية لتكون الشريك التسويقي الحصري لآرك ريزيدنسز، حيث تمتلك ثروة من الخبرة وشبكة عالمية تضم أكثر من 2500 شريك في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.

وتابع جوبتا: "لا شك أن السجل الحافل الذي تتمتع به ديكا العقارية الحافل والمعرفة العميقة بالسوق المحليةـ، يسهمان في تسريع وتيرة المبيعات وعزيز نطاق انتشارنا، ما يدعم من حضور آرك للتطوير العقاري في المنطقة."

وسيتم إطلاق المشروع المميز لـ آرك للتطوير العقاري في جزيرة المرجان في الربع الأول من عام 2024، ومن المقرر أن يعيد تعريف الفخامة بمشروع يمتد على مساحة 1.7 مليون قدم مربع، من ضمنه مساكن فاخرة ذات علامات تجارية مجاورة لمنتجع كازينو وين. وتولت مهمة تصميم المشروع شركة الهندسة المعمارية اليابانية المرموقة نيكين سيكي الشهيرة عالمياً، التي سبق لها تصميم مباني مميزة مثل وان زعبيل في دبي. ويجمع التصميم الجديد بسلاسة بين عناصر التصميم الشرق أوسطية واليابانية، ما يوفر مزيجاً لا مثيل له من الفخامة والرقي والهدوء مع خلفية مذهلة لمياه الخليج العربي.

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