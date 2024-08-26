- إطار موثوق يحفز القدرة على دعم الكفاءة التشغيلية

- تنفذ استراتيجية لتعزيز حضورها في السوق العماني

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن شركة فلاق اللوجستية التابعة والمملوكة لها بالكامل حصدت أربعة من شهادات الآيزو الدولية المرموقة في تأكيد جديد على تبني أفضل معايير الجودة واتباع أفضل الممارسات العالمية .

وحصلت شركة فلاق اللوجستية على شهادة الآيزو 28000:2022 لنظام إدارة الأمن إلى جانب حصولها على ثلاثة شهادات أيزو لنظام الإدارة المتكامل تتوزع على شهادة أيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة وشهادة أيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية وشهادة أيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة المهنية وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع متطلبات وشروط التدقيق الخارجي.

وتعتبر شهادات الأيزو أكثر المعايير الدولية المعترف بها عالميا في أنظمة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والأمن كما تمثل إطارا موثوقا يحفز قدرة الشركة على ضمان الحفاظ على أفضل المعايير العالمية وذلك من خلال إجراءات موحدة ومتكاملة فضلاً عن تعزيز إدارة العمليات لدعم الكفاءة التشغيلية.

تُعد شهادة الأيزو 28000:2022 معيارًا مُعترف به دوليًا يوفر إطار عمل لأفضل الممارسات الأمنية العالمية، مما يضمن تطبيق الشركة للضوابط العمليّة وإجراءات الأمن المناسبة لإزالة أو التقليل من المخاطر على كافة المستويات فيما يخص عمليات سلاسل الإمداد والتوريد بالإضافة إلى مُختلف العمليات والأنشطة التي تؤثر على إدارة الأمن داخل المؤسسات.

وبدوره يتضمن نظام الإدارة المتكامل الامتثال لمعايير الجودة ومتطلبات المواصفات القياسية الدولية لشهادة الأيزو “9001:2015” بما يضمن اعتماد نظام فعال يواكب أفضل الممارسات العالمية لإدارة الجودة كما أن الشهادة تمثل تأكيدا على قدرة "فلاق اللوجستية" على تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تلبي طموحات وتطلعات العملاء وتستوفي المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكذلك يشتمل نظام الإدارة المتكامل على شهادة أيزو "14001:2015"، التي تؤكد على التزام شركة فلاق اللوجستية بمواصلة تطوير نظام إدارة البيئة الخاص بها مع العمل على إدارة مسؤولياتها البيئية بصورة فعالة. فمن خلال تحديد الفرص والمخاطر، يضمن إطار العمل وضع آلية لتحسين كفاءة الموارد مع إعادة تدوير النفايات وترشيد استهلاك المياة والطاقة أما شهادة الأيزو"45001:2018" فتمثل إطارا لتطبيق أعلى المعايير العالمية للصحة والسلامة المهنية بما يضمن رفاهية الكوادر البشرية العاملة في الشركة وادائهم المستدام مع الحرص على تعزيز الإدارة الفعالة لجوانب الصحة والسلامة والأمن المحيطة بالعمليات التشغيلية.

وتنفذ شركة فلاق اللوجستية استراتيجية بهدف تعزيز حضورها في السوق العماني حيث تعتبر أول شركة يتم إطلاقها في مدينة خزائن الاقتصادية، والتي تتميّز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من خطوط النقل والمنافذ الحدودية، وعلى بعد ساعتين فقط بالسيارة من 80% من سكان السلطنة وتمارس الشركة أنشطة أعمالها انطلاقًا من بنية تحتية حديثة تمتد على مساحة 50.000 متر مربع في مدينة خزائن الاقتصادية. وهي مقسمة إلى مناطق متخصصة، تم تصميم كل منها لتلبية الاحتياجات اللوجستية المختلفة بما في ذلك التخزين الجاف والمكيّف والمبرّد والمجمّد والتخزين السائب وإدارة السجلات ومناطق التنظيم. وتبلغ مساحة المستودع ومركز التوزيع 27.500 متر مربع.

وتستفيد فلاق اللوجستية من خبرة في السوق تزيد على 20 عامًا اكتسبتها شركة جي دبليو سي، في الوقت الذي تستهدف فيه توفير حلول لوجستية موثوقة وفعالة للعملاء تشتمل على التخزين وشحن البضائع وإدارة سلسلة التوريد، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية للمشاريع، والخدمات اللوجستية الرياضية، والخدمات اللوجستية للأحداث، والخدمات اللوجستية للأعمال الفنية وغيرها من الحلول اللوجستية المتطورة إلى جانب خدمات تخزين وتوزيع وإدارة السجلات الفعالة.

وتمتلك شركة فلاق للخدمات اللوجستية أيضًا مكاتب ومستودعات في المواقع الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة، مما يسمح لها بتزويد عملائها بالحلول اللوجستية الأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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