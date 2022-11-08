· وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أن شركة "إيليا" قد زاولت أعمال خدمات الائتمان بدون أن يتم ترخيضها لذلك، كما قامت بادعاءات خاطئة حول حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية، كما نشرت بيانات مضللة وخاطئة فيما يخص أنشطتها.

· وجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أيضًا أن المالك الوحيد لشركة إيليا والمدير السابق لها السيد بابار عباس، قام بإدارة ممارسات شركة "إيليا"، كما قام بتقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية أثناء التحقيقات.

أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، الانتهاء من الإجراءات المتخذة ضد شركة "إيليا للاستثمارات المحدودة" و السيد بابر عباس، المالك الوحيد والمدير السابق لها.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة "إيليا":

· واصلت إدعاءاتها المضللة بكونها شركة مرخصة لتقديم خدمات ائتمان في سوق أبوظبي العالمي، خلال الفترة الممتدة تقريباً من شهر يوليو 2019 إلى شهر يونيو 2021 من دون حصولها على ترخيض لذلك.

· نشرت الشركة بيانات مضللة وخاطئة بشأن أنشطتها، و

· ادعت أنها تمتلك تصريحًا يخوّلها تقديم الخدمات المالية.

والواقع هو، أن شركة "إيليا" ليست مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ولم يتم منحها تصريح ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وأفادت التحقيقات أن شركة "إيليا" قامت بممارسة أنشطة غير مصرح بها وقامت بعمل اتفاقيات ائتمان مع أربعة عملاء على الأقل. كما أن الشركة لم تلتزم بتقديم الائتمان الذي زعمت أنها قادرة على منحه بموجب كل من هذه الاتفاقيات. رغم ذلك، طلبت شركة "إيليا" الحصول على دفعات مقدمة من العملاء بموجب هذه الاتفاقيات، ثم أخفقت في إعادة غالبية تلك المبالغ مما تسبب في وقوع خسائر مالية والتي ألحقت بعملائها المتضررين.

وبناءً على ذلك، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية على شركة "إيليا للاستثمارات المحدودة"، عقوبة مالية بقيمة 2,381,798 دولار أمريكي، تتضمن 1,881,798 دولار أمريكي على سبيل التعويض، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 500,000 دولار أمريكي.

كما وجدت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن السيد عباس قام بإدارة ممارسات شركة "إيليا"، وتبين أنه قام باستخدام الأموال التي جمعتها شركة "إيليا" لمصالحه الشخصية.

وبالإضافة إلى ما سبق، لقد تبين أن السيد بابار عباس قام بتقديم معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال التحقيقات.

و عليه، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية عقوبة مالية على السيد عباس، بقيمة 2,381,798 دولار أمريكي، تتضمن 1,881,798 دولار أمريكي على سبيل التعويض وغرامة مالية بقيمة 500,000 دولار أمريكي. واختتمت نتائج تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن السيد بابار عباس لا يعد شخصًا لائقًا ومناسبًا لممارسة أي أنشطة في القطاع ومنعته من ممارسة أية أنشطة في سوق أبوظبي العالمي إلى أجل غير مسمى.

وتعقيبًا على ذلك، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي كل الإجراءات اللازمة والمناسبة ضد الكيانات والأفراد الذين ينتهكون اللوائح والقواعد التنظيمية. ويشمل ذلك الذين ينخرطون في أنشطة غير مرخصة في سوق أبوظبي العالمي أو الذين يزعمون بشكل مضلل أنهم مرخصين بهدف تضليل العملاء.

يعتبر هذا السلوك خطير للغاية، وقد انخرط كل من الشركة ومالكها في أنشطة غير مرخصة، حيث قام بجمع دفعات مالية مسبقة من العملاء المتضررين، و أخفق في رد معظمها. كما تبين أن السيد عباس قد تقدم بمعلومات خاطئة لسلطة تنظيم الخدمات المالية خلال مراحل استجوابه وأثناء سير التحقيقات، والتي تعتبر ممارسات خطيرة تستدعي فرض غرامات صارمة بالإضافة إلى الحظر المفروض على السيد عباس لمنعه من ممارسة أي نشاط في سوق أبوظبي العالمي."

تتوجه سلطة تنظيم الخدمات المالية بالشكر والتقدير إلى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي على تعاونها في هذه المسألة.

يمكن الإطلاع على الإشعارات الصادرة ضد كل من شركة "إيليا" وبابار عباس هنا

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نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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