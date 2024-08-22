كوالالمبور، ماليزيا: حققت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) إنجازا جديدا بإصدارها الناجح لثلاثة صكوك جديدة بقيمة إجمالية بلغت 490 مليون دولار أمريكي. وبهذا الإصدار، يصل إجمالي الصكوك القائمة لدى الهيئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4 مليارات دولار أمريكي.

يعكس هذا الإصدار، الذي يمتد لفترات شهر وثلاثة اشهر وستة أشهر، التزام الهيئة المستمر بتوفير أصول سائلة عالية الجودة للسوق المالية الإسلامية العالمية.

تم تسعير المجموعات الثلاث بشكل تنافسي كالآتي:

5.40% مقابل 240 مليون دولار أمريكي لمدة شهر واحد ؛ 5.20% مقابل 150 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أشهر ؛ و 5.00 % مقابل 100 مليون دولار لمدة 6 أشهر .

يشكل هذا الإصدار الجديد للصكوك، المزاد التاسع للهيئة لهذا العام وكذلك الثاني في شهر أغسطس.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حامد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "يمثل إصدار الصكوك الجديد اليوم إنجازًا مهمًا للهيئة، حيث نقوم بتوسيع محفظتنا لتشمل أصلا جديدا عالي التصنيف لأول مرة منذ عام 2020 (مصنف AA- دوليًا). وهذا يرفع إجمالي الصكوك القائمة للهيئة إلى 4 مليارات دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ إنشاء برنامج صكوك الهيئة في عام 2013.

"بلغ إجمالي إصدارات الصكوك الصادرة عن الهيئة في أغسطس 2024 نحو 1.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكبر إجمالي إصدار شهري تسجله الهيئة في عام 2024. وهذا يؤكد بشكل أكبر على الثقة القوية والمتنامية في السوق في أوراق الهيئة عالية الجودة، كما يتضح من الزيادة المطردة في عدد المستثمرين الجدد، بما في ذلك من حساب إسلامي جديد من إندونيسيا لإصدار اليوم."

وعلى الرغم من بيئة السوق المتقلبة، التي تتسم بعدم اليقين المحيط بقرارات أسعار الفائدة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد اجتذب مزاد اليوم اهتمامًا قويًا من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وتجاوز دفتر الطلبات المجمع 1.06 مليار دولار أمريكي، مما أنتج إلى تحقيق نسبة عرض متوسط مبهر ​​​​بلغت 217٪.

وقد أصدرت الهيئة حتى تاريخه، مبلغًا تراكميًا قدره 8.38 مليار دولار أمريكي عبر 27 سلسلة من الصكوك. ويصنف برنامج صكوك الهيئة قصيرة الأجل ب تصنيفات قوية من قبل مؤسسة التصنيف العالمية (ستاندارد آند بورز) (S&P) بـ(A-1) و"F1" من قبل وكالة فيتش Fitchللتصنيف الائتماني.

تصدر الهيئة بانتظام صكوكًا قصيرة الأجل على مدى فترات مختلفة وهي: شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهرًا لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية.

يتم توزيع الصكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من 11 وكلاء أساسيين على مستوى العالم، وهذه الشبكة هي: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أفين الإسلامي، وبنك البركة ترك، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وماي بنك الإسلامي. بيرهاد، ومصرف قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

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