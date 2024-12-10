أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "سبيس 42" عن وصول قمر الاتصالات "الثريا 4" التابع لها إلى وجهته في مركز كينيدي الفضائي بولاية فلوريدا، تمهيداً لإطلاقه إلى المدار. وكانت شركة ايرباص المُصنعة للقمر الصناعي "الثريا "4 قد تولت شحنه من تولوز بفرنسا على متن طائرة إيرباص "بيلوغا إس تي" (A300-600ST). ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي "الثريا 4" خلال شهر ديسمبر الجاري بواسطة صاروخ فالكون 9 التابع لشركة "سبيس إكس".

يوفّر القمر الصناعي الجديد قدراتٍ فائقة تتيح توسعة نطاق التغطية ليشمل أوروبا وأفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، مما يمكّن العملاء من الاستفادة من الجيل الجديد لحلول الاتصالات الفضائية المتنقّلة .

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيرباص" اختيرت في العام 2020 لبناء قمر "الثريا 4" لصالح شركة "الياه سات"، التي أصبحت الآن جزءاً من "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع حضور عالمي ملموس.

بهذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي للياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة "سبيس 42": "يسعدنا الإعلان عن وصول قمر 'الثريا 4' إلى وجهته النهائية استعداداً لإطلاقه إلى مداره. سيمثّل هذا القمر الصناعي القلب النابض لحلولنا من الجيل الجديد من الاتصالات المتنقّلة، ويعكس التزامنا بتسخير تقنيات الفضاء المتقدّمة لإطلاق خدمات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقاعدة عملائنا العالمية. سيساهم 'الثريا 4' في توسعة نطاق منتجاتنا بشكل كبير، مع إضافة أكثر من 15 منتجاً جديداً عند تشغيله الكامل."

من جانبه، قال آلان فوري، رئيس أنظمة الفضاء في شركة إيرباص للدفاع والفضاء: "إن شحن قمر "الثريا 4" إلى موقع الإطلاق يمثّل إنجازاً كبيراً ويعزز شراكتنا الطويلة الأمد مع الياه سات للخدمات الفضائية التابعة لشركة سبيس 42 التي تمتد لأكثر من 10 سنوات. يتميز القمر الصناعي "الثريا 4" بكونه كهربائياً بالكامل بالإضافة إلى اعتماده على أحدث تقنيات معالجة الحمولة من إيرباص، مما يوفر مرونة أكبر وقدرة عالية على التكيّف لتلبية احتياجات عملاء سبيس 42 في البر والبحر والجو."

تم تصنيع قمر "الثريا 4" وفق منصة "إيرباص يوروستار نيو" المتطورة والكهربائية بالكامل، وهو مجهز بهوائي بطول 12 متراً يعمل على النطاق الترددي (L-band)، بالإضافة إلى حمولة مزودة بنظام معالجة يتيح مرونة كبيرة في توجيه الإشارات عبر ما يصل إلى 3200 قناة، مع تخصيص ديناميكي للطاقة من خلال عدد كبير من الحزم النقطية.

ويعدّ "الثريا 4" أيضاً أحد أكبر أقمار الاتصالات المتنقلة، مما يتيح تقديم المزيد من الخدمات بسرعات أعلى وأداء أكثر أماناً. كما تتيح المنظومة المتطورة للمنصات الفضائية والأرضية ذات الصلة بالقمر الصناعي الجديد القدرة على توسيع نطاق التغطية ودعم العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي، والدفاع، والمؤسسات والقطاعات التجارية.

انطلقت طائرة "بيلوغا إس تي" من مطار تولوز- بلانياك يوم السبت 23 نوفمبر، وبعد توقّف في جزر الأزور ونيوفاوندلاند، وصلت إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في 25 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن مجموعة "يوروستار نيو" من أقمار الاتصالات التابعة لشركة إيرباص تعتمد على منصة وتقنيات الجيل الجديد، التي تم تطويرها بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وغيرها من الجهات، بما في ذلك المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) التابع للحكومة الفرنسية ووكالة الفضاء البريطانية (UKSA).

نبذة عن "سبيس 42"

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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