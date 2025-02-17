القاهرة: في تقريره المالي عن العام المنتهي فى 31 ديسمبر 2024، أعلن بنك البركة مصر عن أداء مالي متميز على كافة الأصعدة ، وفقًا للبيانات المالية المستقلة. ويُعتبر هذا الأداء دليلاً على قدرة البنك ومرونته في تطبيق استراتيجيات فعّالة استجابة لمتطلبات السوق والعملاء. كما أن البنك يُواصل تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تعزيز مكانته بين البنوك الرائدة في مصر.

فعلى صعيد الأداء المالي، أعلن البنك عن تسجيل أرباح قبل الضريبة 4،295 مليون جنيه، وصافي أرباح 3،012 مليون جنيه بعد الضريبة محققًا بذلك نموًا بنسبة 35% مقارنة بعام 2023. يرجع هذا الأداء القوي إلى زيادة ملحوظة في صافي الدخل من العائد، الذي وصل إلى 5,977 مليون جنيه، محققاً نمواً بنسبة 36.7%، بالإضافة إلى ذلك، سجل إجمالي العمولات والإيرادات الأخرى 1،1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 78%، ليسجل 15.8% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه في توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد.

أما عن المؤشرات المالية المستقلة للبنك، فقد بلغ معدل العائد على متوسط الأصول(ROAA) 2.5%، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية(ROAE) 27%، كما ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 127.8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 27.2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 12.6 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 29%.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، لتصل إلى 60.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 38.6% مقارنة بنهاية عام 2023. بينما سجل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 106.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25.4% مقارنة بنهاية عام 2023. وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع 57%.

ففي إطار استراتيجية البنك لتعزيز محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، حققت إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات مبلغ 48.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بنهاية عام 2023، حيث سجلت محفظة التمويلات للشركات الكبرى والمشتركة ارتفاعاً بقيمة 10 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 33%، لتصل إلى 39.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وفي نفس السياق، حققت إجمالي محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال العام، حيث سجلت 12.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 وبنسبة نمو بلغت 65% ، كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد مبلغ 243 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 305% مقارنة بنهاية عام 2023. في حين سجلت محفظة التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 8.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 33%.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع الأفراد فقد شهدت نمواً ملحوظاً لتسجل 62.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2024، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 50.4%، والتي تمثل 58.9% من إجمالي ودائع عملاء البنك. بينما حققت ودائع الشركات زيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1.3%، لتصل إلى 43.9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

من جانبه، علق الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، على هذا الإنجاز: "تشكل نتائج العام المالي 2024 تتويجًا لعام كامل من الإنجازات المستدامة والنمو المدروس في مختلف الأنشطة المصرفية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ملحوظة. لقد ركزنا على تنويع خدماتنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات جميع الفئات من العملاء، إلى جانب تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي. ومع دخولنا عام 2025، نواصل العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز قدراتنا التنافسية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا. كما سنواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا البشرية وتقديم حلول مالية تلبي تطلعات السوق المصرفي."

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