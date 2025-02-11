الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت لاهنت، الشركة المتخصصة في أتمتة الخدمات الحكومية، عن إغلاقها جولة استثمارية لمرحلة ما قبل البذرة بقيمة 4 ملايين ريال سعودي، وذلك خلال اليوم الثاني من مشاركتها في المؤتمر العالمي ليب 2025 في الرياض.

وأكدت لاهنت أن استراتيجيتها تهدف إلى الوصول إلى 50 خدمة حكومية مؤتمتة بالكامل بحلول عام 2027، لتصبح الخيار الأول للأفراد والشركات في تسهيل التعاملات الحكومية. كما تسعى الشركة لتعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية، بما يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويدعم الرؤية الاقتصادية والرقمية للمملكة العربية السعودية 2030.

تتميز منصة لاهنت بتقديم نظام تحقق متطور قائم على قواعد بيانات القوانين واللوائح السعودية، مما يمكن المستخدمين من الحصول على استشارات مؤتمتة فورية مجانية بنتيجة امكانية الحصول على الخدمة من عدمها دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات الخدمة. كما توفر المنصة خاصية تنفيذ الخدمة بشكل مؤتمت بالكامل للمستخدم النهائي عبر البوابات الحكومية المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية، مما يعزز من سرعة وكفاءة العمليات الحكومية الرقمية للمستخدم النهائي.

وقد حظيت لاهنت بتقدير محلي ودولي، حيث تم إدراجها في التقرير السنوي لدى شركة رأس المال الجريء السعودية لعام 2024 كإحدى الشركات الناشئة الواعدة في المملكة، كما توجت بجائزة أفضل شركة ناشئة في السعودية لعام 2024، مما يعكس تأثيرها المتنامي في قطاع التقنية والابتكار.

يتألف مجلس إدارة لاهنت من نخبة من الخبرات القيادية في القطاعات الحكومية والخاصة، ويضم في عضويته:

محمد إبراهيم - الرئيس التنفيذي

خالد السلمي - الرئيس الاستراتيجي

أحمد صابر - الرئيس التقني

طارق الجبر - رئيس تطوير الأعمال

زياد السليس - الرئيس التجاري.

يمتلك الفريق خبرات متنوعة في القطاعات الحكومية والخاصة، مما يعزز قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها في إعادة تعريف تجربة الخدمات الحكومية من خلال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة المتقدمة.

كانت لاهنت قد تخرجت من مسك (مؤسسة محمد بن سلمان) في أكتوبر 2023، واكملت برنامجSanabil Startup Unlocked by 500 Global في ديسمبر 2024.

نبذة عن لاهنت

لاهنت هي منصة ثورية مصممة لتبسيط الوصول إلى الخدمات الحكومية والعامة في المملكة العربية السعودية. تعتمد المنصة على نهج يركز على المستخدم، مستفيدًا من أحدث التقنيات مثل المؤتمرات الصوتية، ومشاركة الشاشة، وحلول الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سلسة وآمنة. تهدف لاهنت إلى ربط المستخدمين بمقدمي خدمات موثوقين، مما يزيل التعقيدات المرتبطة بالتنقل في المواقع الحكومية. مع التركيز على الكفاءة وسهولة الوصول والشفافية، تسعى لاهنت إلى إحداث تحول في قطاع الخدمات وصياغة مستقبل أكثر فعالية.

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