من بينها جائزة أفضل مشغل اتصال في الشرق الأوسط

تم تكريم دو بالجوائز الأربع تقديراً لتميزها في تقديم خدمات وحلول اتصال مبتكرةـ، إضافة إلى دورها في تمكين الجهات الحكومية بحلول حوسبة سحابية آمنة ومتطورة، ومساهمتها في تعزيز التحول الرقمي لقطاع الحدائق والمرافق الترفيهية، وتنفيذها حلولاً متقدمة لإدارة البنية التحتية الذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أربع جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز التميز من مجلة "تيليكوم ريفيو". وتم تكريم دو بهذه الجوائز تقديراً للإنجازات التي حققتها على مدار العام والتي ساهمت في تعزيز تطور قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، إلى جانب توفيرها مجموعة متنوعة التقنيات الثورية التي كان لها تأثير إيجابي ملموس في ازدهار المشهد الرقمي عموماً في الدولة. إضافة إلى ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في صافي أرباحها وتسجيل زيادة ملحوظة في قاعدة عملائها.

وتسلّم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، جائزة "أفضل مشغل اتصال" في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته المجلة. ونالت دو ثلاث جوائز أخرى، حيث تسلّم كريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، جائزة "أفضل حل ذكي لإدارة البنية التحتية"، والتي عكست حجم الإمكانات التي تمتلكها دو في توفير الحلول الذكية والخاصة في تحسين البنية التحتية الرقمية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. إضافة إلى ذلك، تسلّم جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة)، جائزتي "أفضل مزود إقليمي للخدمات السحابية" و"أفضل مبادرة حكومية رقمية"، واللتين سلّطتا الضوء على التزام دو في توفير أحدث الحلول التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

ويعكس تكريم دو بالجوائز الأربع من "تيليكوم ريفيو" التزام الشركة بتقديم خدمات وحلول اتصال استثنائية لعملائها. وفي معرض حديثه عن الفوز بالجوائز، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "نفخر بحصولنا على هذه الجوائز المرموقة في حفل توزيع جوائز التميز الذي نظمته "تيليكوم ريفيو"، والتي تمثل دليلاً على التزامنا بتقديم خدمات وحلول متميزة وفائقة الجودة لعملائنا في دولة الإمارات. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على دفع عجلة الابتكار وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات والهيئات الحكومية من مواكبة متطلبات التحول الرقمي".

ويوفر الحل المبتكر للإدارة الذكية للبنية التحتية الذي طورته دو للمؤسسات إمكانية الانتقال إلى السحابة بكل ثقة، وتسريع اعتماد الحلول والخدمات السحابية، وضمان مستوى أعلى من الأداء. ونظراً لنهجها الشامل وشراكاتها الناجحة مع كبار مزودي الخدمات السحابية، كانت دو أحد أبرز المنافسين على جائزة أفضل مزود لحلول الإدارة الذكية للبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تكريم دو بجائزة "أفضل مزوّد للخدمات السحابية" في الشرق الأوسط بعد الإنجاز الذي حققته الشركة مؤخراً بتمكين الجهات الحكومية في دبي عبر تزويدها بخدمات حوسبة سحابية آمنة ومتطورة من خلال منصة "سُحُب دبي الرقمية". وكانت دو قد اطلقت بالشراكة مع هيئة دبي الرقمية منصة دو السحابية المتقدمة ضمن مشروع "سُحُب دبي الرقمية"، والتي تعمل على توفير وظائف محسّنة وأداء أفضل ووفورات في التكاليف للهيئات الحكومية في دبي.

وتقدم منصة دو السحابية المتقدمة خدمات وحلول مؤتمتة ومنسّقة، وتوفر سوقاً ببوابة رقمية سلسة للخدمة الذاتية، إضافة إلى تقنيات لأتمتة إدارة الخدمات وإعداد التقارير. وتتوافق المنصة مع سياسات ومعايير الامتثال لإدارة بيئــات الحوســبة الســحابية للجهات الحكومية، كما أنها تتميز بإمكانات كبيرة لاستيعاب الزيادة والنمو في متطلبات الأعمال.

إضافة إلى ذلك، سلّط فوز دو بجائزة "أفضل حل ذكي لإدارة البنية التحتية" في الشرق الأوسط، الضوء على الشراكة المتميزة بين دو ومايكروسوفت آزور، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم حلول متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني.

وتم تكريم دو بجائزة "أفضل مبادرة حكومية رقمية" في الشرق الأوسط تقديراً لجهودها في تطوير حلول مبتكرة من خلال تعاونها مع بلدية دبي لإحداث تحولات إيجابية في قطاع الحدائق والترفيه، حيث ساهمت دو بتطوير منصة رقمية لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مصممة خصيصاً لدعم الجهات المعنية بتحسين التجارب في قطاع الترفيه وجودة الحياة. وتوفر هذه المنصة المتقدمة، التي ابتكرتها بلدية دبي، تذاكر رقمية، وإمكانية التحقق من هويات الزوار بسلاسة، ما يساهم في تعزيز تجارب زوار قطاع الحدائق والمرافق الترفيهية في دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -