القاهرة : اتخذت شركة "ذا مارك" - إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات السكنية والوجهات التجارية الفاخرة - عدة خطوات استراتيجية لتسريع وتيرة الإنشاءات والتسليمات في مشروعاتها السكنية، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الإنجاز وضمان تنفيذ مشروعاتها بأعلى مستويات الكفاءة والجودة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ضخ استثمارات إضافية بقيمة 4 مليارات جنيه ، ليصل إجمالي استثمارات الشركة إلى 12 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وتستعد " ذا مارك" لتسليم أكثر من 1500 وحدة سكنية خلال المتبقي من العام الجاري والعام المقبل ، ضمن عدد من مشروعاتها الرئيسية في شرق القاهرة التي تشهد تقدمًا كبيرًا في مراحل التنفيذ، وهو ما يعكس التزامها بتحويل رؤيتها إلى واقع ملموس من خلال تكثيف طاقتها التشغيلية، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الكيانات المتخصصة في مجالات المقاولات، والإشراف، والاستشارات الهندسية.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تتعاون "ذا مارك" في الوقت الحالي مع أكثر من 20 شركة مقاولات من أبرز الكيانات العاملة في السوق المصري، من بينهما الشركة العربية للصناعة والتجارة السويدي ، شركة إيماك ، كراس للإنشاءات والتعمير ، كوني مصر، هيلز للإنشائات المتكاملة والإستثمار العقاري، وكونكريت للإسكان والتعمير. وتشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية، والتزام صارم بالجداول الزمنية المعلنة.

كما تتعاون الشركة مع أكثر من 15 شركة من الشركات الرائدة في مجالات التصميم والاستشارات الهندسية والإشراف علي التنفيذ، من ضمنهم، محرم باخوم، EDSA، WATG، DMA، Alchemy، وغيرهم.... واللذين يتميزون بتقديم حلول تصميمية متكاملة توازن بين البُعد الجمالي والوظيفي، وتُسهم في بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة، وتُعزز من تجربة العملاء وترفع من القيمة الاستثمارية للمشروعات.

لا تقتصر جهود الشركة على تسريع وتيرة الإنشاءات خلال الفترة المقبلة فحسب، بل تستعد أيضًا لتنفيذ خطة توسعية مدروسة، تعكس حضور ذا مارك القوي في السوق المصرية ورؤيتها الطموحة لبناء مجتمعات حية تستجيب لتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

جدير بالذكر أنه منذ تأسيسها في عام 2019، تمكنت شركة "ذا مارك" أنها تكون واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في السوق المصري، من خلال تقديم مجتمعات سكنية متميزة تتركز في شرق القاهرة. وتضم محفظة أراضي الشركة نحو 1300 فدانًا، موزعة على اربع مجتمعات سكنية رئيسية هم: "ذا مارك جاردنز، ذا ووتر مارك ، ذا مارك فيل ، ذا وندر مارك" ، بالإضافة إلى وجهة تجارية "ماركيت" .

