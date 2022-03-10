بمشاركة Visa و"فيديكس" وكليات التقنية العليا، شهدت الندوة مناقشة مستنيرة حول بناء مستقبل منصف للمؤسسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع التزامها الراسخ بإرساء الأسس لمستقبل منصف للجميع، عقدت شركة "3M الشرق الأوسط وإفريقيا" وبالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية في دبي، ندوة حوار تناولت قيم التنوع والمساواة والشمول تحت عنوان "تصميم الشمول" على أرض جناح الولايات المتحدة في منطقة الفرص في إكسبو 2020 دبي.

وركزت الفعالية التي شهدت حضور مجموعة من كبار قادة الأعمال من المؤسسات المحلية والدولية بما في ذلك Visa و"فيديكس" وكليات التقنية العليا، على دور الحكومة والشركات في إطار النهوض بمعايير التنوع والمساواة والشمول في المنطقة.

وخلال كلمتها الرئيسية حول أهمية قيم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل والمجتمع عموماً، والتحديات والفرص التي يطرحها تحقيق المساواة، قالت ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي: "تهدف نقاشاتنا اليوم لمساعدة القادة، وخاصة القيادات النسائية، على صياغة ملامح بيئات عمل المستقبل. فمن شأن التعاون بين القطاعين العام والخاص أن يتيح توفير المزيد من الفرص المتكافئة والشمولية للجميع في سبيل بناء مجتمعات تزدهر فيها المؤسسات والأفراد"

وفي كلمته الافتتاحية، قال لازلو سفينجر، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 3M: "نحن في شركة 3M ملتزمون بإرساء الأسس لبيئات عمل أكثر شمولية وتنافسية ويشعر فيها الناس بالأمان والاحترام والتقدير. وبينما ندرك أهمية عدم التقليل من قيمة التنوع والمساواة والشمول، ندرك أننا قادرون وملزمون أيضاً ببذل المزيد من الجهود في هذا الصدد. ومن هنا تأتي ضرورة الجمع بين قادة مختلف المؤسسات المحلية والدولية للتفاعل وابتكار حلول كفيلة بإحراز تقدم أكبر يتجاوز حدود بيئة العمل ليشمل المجتمع الأوسع في إطار المساعي الرامية للوصول إلى مستقبل منصف بحق".

من جهتها، قالت كارا نازاري، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في دبي: "ينطوي التعاون بين القطاعين العام والخاص على أهمية بالغة ويلعب دوراً أساسياً في تعزيز قيم التنوع والمساواة والشمول. ونحن في دولة الإمارات محظوظون لتمكننا من العمل وممارسة الأعمال في بيئة متكافئة، وندرك أيضاً ضرورة التعاون المركز لتحقيق المزيد معاً والتطلع إلى غدٍ أكثر إنصافاً ومساواة انطلاقاً من اليوم".

ومن جانبه، قال سامي بوسابا، المدير الإداري للمبيعات في شركة "فيديكس" ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في دبي: "تعمل ’فيديكس‘ في إطار التزام راسخ تجاه الابتكار والجودة، مدفوعة بثقافتها الشمولية التي توفر لموظفيها بيئة عمل تتيح لهم التعبير عن أنفسهم بمنتهى الأمان والطمأنينة. وتسهم كوادرنا البشرية وقاعدة موردينا المتنوعتين وثقافتنا الداعمة في تمكين ’فيديكس‘ من الارتقاء بطريقة تقديم خدماتها لعملائها والمنافسة في السوق العالمية".

وشهدت الندوة جلسة أدارتها كارا نازاري، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في دبي، وتناولت مستقبل الشمول والدور التعاوني المنوط بالحكومات والشركات على صعيد النهوض بمعايير التنوع والمساواة والشمول، إلى جانب حوار شيّق حول بيئة العمل الشاملة في المستقبل. وتضمنت قائمة المتحدثين عدداُ من أبرز قادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي، بما في ذلك:

سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي المدير والرئيس التنفيذي لكليات التقنية العليا.

المدير والرئيس التنفيذي لكليات التقنية العليا. الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي .

. سامي بوسابا ، العضو المنتدب للمبيعات في "فيديكس" ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بدبي.

، العضو المنتدب للمبيعات في "فيديكس" ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بدبي. أوريل لوينغز، مستشار التنوع والشمول ومدير الموارد البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيديكس"

وغطت النقاشات مجموعة واسعة من القضايا، بداية من دور التآزر في بيئة العمل وصولاً إلى الفرق بين الإنصاف والمساواة، ودور التنوع والمساواة والشمول على صعيد المساهمة في تحقيق النجاح للشركات. وخلال الفعالية، عرضت شركة 3M فيلماً وثائقياً من إنتاجها بعنوان (Not the Science Type) يسلط الضوء على شخصيات نسائية نجحت بتجاوز العقبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال تحدي الصور النمطية ومواجهة ممارسات التمييز على أساس الجنس والعرق والعمر.

وقال سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي المدير والرئيس التنفيذي لكليات التقنية العليا :"تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ من التنوع الثقافي والشمولية الذي يعكس نهجا وطنيا قائما على التسامح والمحبة واجواء العيش المشترك، ونحن في كليات التقنية العليا نعمل على ضمان ترجمة هذه القيم الوطنية ضمن اسسنا الاستراتيجية وفي ممارساتنا العملية بما يدعم إعداد قوة عاملة من الكفاءات التي تتمتع بقيم المواطنة العالمية والتسامح والتعايش الانساني."

وفي الآونة الأخيرة، شددت شركة 3M على التزامها الراسخ بإحداث نقلة نوعية على مستوى ثقافتها وأعرافها وسلوكياتها بهدف تحقيق نتائج منصفة للجميع، كما حددت الشركة أهدافاً تتسم بالشفافية والوضوح من أجل إرساء الأسس لبيئة عمل تتبنى قيم التنوع والمساواة والشمول على الصعيد العالمي.

وعلاوة على ذلك، تتخذ شركة 3M في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إجراءات تهدف لتعزيز أهداف التنوع والمساواة والشمول الخاصة بها. في شهر ديسمبر 2021، طبقت شركة 3M نموذج Work Your Way في دولة الإمارات، وهي واحدة من أوائل الدول التي تشهد تطبيق نموذج العمل الجديد. ويمكن هذا النموذج الموظفين من العمل بمرونة واختيار ساعات ومكان العمل بهدف تحقيق مستويات أعلى من الابتكار والشمول ورفاهية الموظفين.

ووفر جناح الولايات المتحدة الأمريكية المتواجد في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020 دبي منصة مفيدة لقادة الأعمال من أجل مناقشة قيم التنوع والمساواة والشمول. وستواصل شركة 3M البناء على الأفكار والرؤى المستمدة من هذه الفعالية وتعزيز أهداف التنوع والمساواة والشمول بما ينسجم مع رسالة الشركة التي تتمحور حول تحسين حياة الناس.

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