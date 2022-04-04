دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت شركة 3M (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MMM) في اجتماع "شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي" الذي انعقد خلال الدورة الأولى من "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وإفريقيا 2022"، والتي نظمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، حيث أكدت الشركة على أهمية التعاون متعدد الأطراف للتصدي للتحديات المناخية واغتنام الفرص التي توفرها.

وفي إطار الاستعدادات للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27)، قدم اسماعيل مابارا، المدير الإقليمي لوحدة السلامة والأعمال الصناعية لدى شركة 3M في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مجموعة من التوصيات بشأن التعاون متعدد الأطراف لمكافحة تغيّر المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بالتعاون مع كل من الدكتور يوسف ناصف، منسّق ملف التكيّف مع آثار تغير المناخ لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ؛ والسيدة ماريا ميسوفيكوفا، رئيس قسم حشد الموارد والشراكات لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

وشهد الاجتماع تقديم النسخة المحسنة من شراكة مراكش بهدف تعزيز الطموحات وتسهيل النقاشات الموسعة حول أولويات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بهدف تشجيع أصحاب المصلحة من غير الأطراف على توسيع نطاق العمل المناخي من أجل تنفيذ اتفاقية باريس.

وفي هذا السياق، قال اسماعيل مابارا، المدير الإقليمي لوحدة السلامة والأعمال الصناعية لدى شركة 3M في منطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يأتي التعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وشبكة شركائها ليتيح لنا مشاركة رؤانا الموسعة وتسليط الضوء على التحديات التي تعترض طريقنا، تأكيداً على عدم وجود منهجية واحدة للتصدي لظاهرة تغيّر المناخ وسعياً لتشجيع المزيد من الشركاء على مشاركتنا جهودنا الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة".

وتستند الفعالية إلى النتائج التي توصلت إليها الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP26)، وتهدف إلى استكشاف عدد من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز العمل المناخي في المنطقة مثل المرونة في مواجهة المخاطر والتحديات المناخية والانتقال نحو اقتصادات منخفضة البصمة الكربونية والتعاون لحل المسائل والتحديات الملحة.

من جانبه، قال لازلو سفينجر، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 3M: "تسعدنا المشاركة في أول نسخة تستضيفها المنطقة من أسبوع المناخ، والتي تركز على دفع عجلة التعاون في سبيل تعزيز العمل المناخي. وتأتي شراكتنا مع ’اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ‘ لتساعدنا على تسريع وتيرة العمل الجماعي على المستوى الإقليمي في سبيل تحقيق طموحاتنا على صعيد الاستدامة".

وبموجب الشراكة القائمة بين الطرفين، ستتعاون شركة 3M مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وشبكة شركائها بهدف دفع عجلة التعاون متعدد الأطراف لمكافحة ظاهرة تغيّر المناخ، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وأهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى جانب التعاون للمشاركة في أبرز الفعاليات المناخية الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويوفر "أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وإفريقيا"، الذي ركّز على تسريع وتيرة الجهود التعاونية ودمج العمل المناخي في جهود التعافي من الجائحة العالمية، منبراً متميزاً للحكومات والمدن وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة فرص المضي قدماً في عصر ما بعد الجائحة من خلال تحديد الفرص المتاحة لتعزيز العمل المناخي.

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من أبرز أصحاب المصلحة لمناقشة سبل تعزيز العمل المناخي في المنطقة واستكشاف التحديات المناخية والفرص، إضافة إلى استعراض الحلول الطموحة.

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