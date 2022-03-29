دبي، الإمارات العربية المتحدة: رسخت شركة 3M موقعها مؤخراً على "قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم" الصادرة عن معهد "إثيسفير" للعام التاسع على التوالي، ويأتي هذا التكريم تقديراً لما تتمتع به الشركة من أخلاقيات ونزاهة على صعيد ممارسات الأعمال والامتثال، وهي واحدة من 7 شركات تنشط في قطاع التصنيع يتم تكريمها هذا العام.

وبهذه المناسبة، قال مايكل دوران، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الأخلاقيات والامتثال لدى شركة 3M: "طوال تاريخها الممتد على مدار 120 عاماً، نجحت 3M في ترسيخ مكانتها كشركة ملتزمة بمزاولة أعمالها وفقاً لأرقى الممارسات الأخلاقية. وتأتي أهداف الشركة والتزامها الراسخ بالنزاهة لتساعدها على توفير القيمة للعملاء وتعزيز موقعها كوجهة عمل مفضلة. ونفخر اليوم بفريق عملنا الذي يضم أكثر من 90 ألف موظفٍ يبذلون يومياً قصارى جهدهم لحماية سمعة 3M".

من جانبه، قال لازلو سفينجر، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة 3M: "تواصل 3M ترسيخ أرقى الممارسات المهنية والأخلاقية كركيزة أساسية لشركتنا عاماً تلو الآخر، ونفخر اليوم بتكريمنا كإحدى الشركات الأكثر أخلاقية في العالم للعام التاسع على التوالي. ونحن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حريصون على مواصلة تطبيق أرقى ممارسات الأعمال الأخلاقية تأكيداً على التزامنا الراسخ بثقافة الشركة ودوره في قصة نجاحنا".

وتعود السمعة الأخلاقية القوية التي تحظى بها 3M بين المستهلكين وفي العديد من القطاعات إلى مدونة قواعد السلوك التي تطبقها الشركة، إذ تعمل قياداتها على توفير بيئة عمل تشجع الموظفين على الامتثال وسلوكيات العمل الأخلاقية عبر القيادة بالقدوة.

وتعد 3M إحدى 136 شركة حول العالم تندرج على قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2022. وتشمل عملية التقييم أكثر من 200 سؤال حول الثقافة والممارسات البيئية والاجتماعية والأنشطة المتعلقة بأخلاقيات العمل والامتثال والحوكمة والتنوع.

وبدوره، قال تيموثي إربليش، الرئيس التنفيذي لمعهد "إثيسفير": "تدرك الشركات المدرجة على قائمة الشركات الأكثر أخلاقية في العالم ضرورة تحلي شركات اليوم بالأخلاقية والمساءلة والموثوقية لتتمكن من إحداث التغيير الإيجابي. وأغتنم هذه الفرصة لتهنئة شركة 3M على فوزها بهذا التكريم للعام التاسع على التوالي، والذي يجسّد دلالة واضحة على التزامها باتخاذ الخيارات الصحيحة واهتمامها البالغ بالنزاهة والحوكمة والمجتمع".

وتشتمل عملية تقييم الشركات الأكثر أخلاقية في العالم على مجموعة من الأسئلة حول العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة والسلامة والمساواة والشمول والعدالة الاجتماعية، وتعد بمثابة إطار عمل تشغيلي يسلط الضوء على الممارسات الرائدة التي تنتهجها المؤسسات في مختلف القطاعات حول العالم. ويعتبر معهد "إثيسفير" مؤسسة رائدة على مستوى العالم في مجال رصد وتطوير معايير ممارسات الأعمال الأخلاقية التي تدعم بناء الشخصية المؤسسية والثقة في السوق ونجاح الأعمال.

ولمعرفة المزيد حول مدونة قواعد السلوك والأخلاقيات والامتثال لدى شركة 3M، يرجى النقر هنا. وللاطلاع على القائمة الكاملة للشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2022، يرجى النقر هنا.

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