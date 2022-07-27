شروق بنت منصور بن سلطان تنضم لفريق القيادة العليا في شركة 3M للقطاع العام لتدعم صناع السياسات ضمن مسائل تنظيمية حيوية

الرياض، المملكة العربية السعودية : تماشياً مع الخطط الاستراتيجية لأعمالها، أعلنت 3M المسجلة في بورصة نيويورك بالرمز MMM اليوم عن تعيين شروق بنت منصور بن سلطان في منصب رئيسة الشؤون الحكومية في المملكة العربية السعودية. وستتولى شروق مهمة الإشراف على مبادرات السياسات العامة لشركة 3M بما يشمل فرص التفاعل والتواصل مع الجهات الحكومية دعماً لصناع السياسات في المملكة ضمن المسائل التنظيمية.

وبالتعاون مع فريق القيادة العليا في 3M، ستدعم شروق أعمال الشركة على مستوى المناقشات الحكومية المرتبطة بالشؤون المؤسسية وسترسخ ازدهار الشركة ضمن مشهد الأعمال الذي يسجل وتيرة تطور متسارعة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، قال لازلو سفينجر نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "3M": "يسعدنا تعيين شروق في منصب رئيسة الشؤون الحكومية لشركتنا في المملكة العربية السعودية. ولاشك أن خبراتها الواسعة وعلاقاتها الوثيقة مع نخبة من أبرز الأطراف المعنية من الجهات الحكومية ستدعم مسيرة نمو 3M في المملكة، وستمد جميع صناع السياسات في المسائل التنظيمية بالمشورة اللازمة، لاسيما مع تصاعد الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة في المملكة العربية السعودية".

ويأتي هذا التعيين الجديد في مرحلة هامة في المملكة العربية السعودية، مع مضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها رؤية السعودية 2030. وصعدت أهمية تمكين المرأة في إطار تركيز أوسع على ترسيخ المساواة وزيادة مشاركتها في الكوادر البشرية، وهو أحد الأهداف الرئيسية المنضوية ضمن ركيزة "اقتصاد مزدهر" لرؤية 2030. ومن خلال تعيين شروق، تؤكد 3M على مسار التحول الاجتماعي الإيجابي في المملكة عبر اختيار أحد المواهب المحلية لتولي منصب قيادي ضمن أعمالها، وهو أمر يرسخ أهمية الشركات متعددة الجنسيات ودورها الفاعل في تطور وازدهار المملكة. ويتميز منصب شروق ببعده الاستراتيجي الواسع وأثره العميق في سير أعمال الشركة، لاسيما وأنه يتطلب مجموعة متميزة من المهارات ومعرفة واسعة بماهية سوق العمل والتشريعات الناظمة له في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ الشركاء وجميع أفراد فرق العمل لدى الشركة برؤية فوائد استحداث هذا المنصب الهام.

من جانبها قالت شروق بنت منصور بن سلطان، رئيسة الشؤون الحكومية في شركة 3M: "يسعدني الانضمام إلى 3M، الشركة العالمية التي نجحت بضخ استثمارات كبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية. وفي ضوء التحول اللافت الذي تشهده المملكة العربية السعودية، تقف 3M أمام فرصة فريدة لتسخير خبراتها الواسعة ودعم الأسواق وتحقيق رؤيتها من خلال شراكاتها الاستراتيجية التي أتطلع قدماً لإثرائها ودعمها من منصبي الجديد. ولاشك أن هذه الفرصة القيمة التي حظيت بها ستمكنني من دعم شركة 3M وترسيخ دورها البناء في مسيرة نجاح المملكة وازدهارها".

وقبل انضمامها إلى 3M، شغلت شروق منصب مديرة العلاقات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي في الخطوط الجوية القطرية، حيث تولت قيادة عمليات الناقلة التي مهدت الطريق لإعادة افتتاح مكاتبها في المملكة العربية السعودية، في حين تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" على عمليات الشركة في سلطنة عمان.

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