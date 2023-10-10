دبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقاري لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن تعيين "الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة ذ م م " كمقاول البناء الرئيسي لمشروع "399 هيلز بارك" الذي تبلغ قيمته مليار درهم.

ويقع مشروع "399 هيلز بارك" المكون من برجين سكنيين في منطقة "دبي هيلز"، ومن المقرر إنجازه في الربع الأخير من العام 2025، وسيوفر وحدات فسيحة بمواصفات فاخرة ومساحات متنوعة، بما في ذلك الشقق من غرفة واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "نحن ملتزمون بالعمل مع أفضل الشركاء لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تطوير مشاريع سكنية استثنائية لمستثمرينا . يسعدنا أن نعلن عن تعيين الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة كمقاول رئيسي للقيام بأعمال البناء في مشروع "399 هيلز بارك". وانطلاقاً من أهدافنا الاستراتيجية المشتركة، تتمثل مهمتنا في ضمان انجاز المشروع بجودة و كفاءة عالية وحسب الجدول الزمني المحدد بأعلى المعايير."

وقال المهندس احمد سعيد الرقباني، المدير التنفيذي للساحل الشرقي للمقاولات والتجارة: "نحن فخورون و سعداء على تعيين "الساحل الشرقي للمقاولات والتجارة" كمقاول البناء الرئيسي لمشروع "399 هيلز بارك" ونأكد حرصنا و التزامنا بإنجاز المشروع بأفضل المواصفات والمعايير المطلوبة لتلبية احتياجات جمع شركائنا. يقع مشروع "399 هيلز بارك في موقع متميز بالاضافة إلى كونه مشروع يتمتع بالعديد من المواصفات الجمالية والمساحات المتميزة، ونحن نتطلع للعمل سويا مع الوطنية العقارية لإنجاز المشروع بنجاح."

تم إطلاق مشروع "399 هيلز بارك" خلال مايو 2023، وهو يقع داخل مجمع "دبي هيلز" الذي يتسم بمواصفات جمالية خلابة، يحظى هذا المشروع بموقع متميز في قلب تلك المنطقة، ويعني ذلك سهولة الوصول إلى أفضل المناطق ومعالم الجذب السياحي في المدينة. ويمثل المشروع نقطة انطلاق مثالية، سواء لاستكشاف الجمال الطبيعي في أرجاء "دبي هيلز"، أو القيام بنزهة سيرا على الأقدام في دبي هيلز بوليفارد القادم.

ويرتقي مشروع "399 هيلز بارك" بنمط حياة سكانه عبر توفير مجموعة من أحدث المرافق، بما في ذلك محطات شحن السيارات الكهربائية، مناطق لعب آمنة للأطفال داخلية وخارجية، فضلاً عن حمامات السباحة المناسبة للكبار والأطفال وتراس فخم على السطح مع مناطق مخصصة لحفلات الشواء ومناطق للتجمعات والحفلات العائلية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بالمرافق الرياضية الخارجية، بما في ذلك ملعب البادل تنس وحديقة التدرب الخارجي والصالات الرياضية المجهزة بالكامل. كما يقع المشروع قرب مركز التسوق "دبي هيلز مول" الذي يضم 750 متجرا متنوعا، مع وجود المتنزهات والمدارس والمستشفيات على مقربة من موقع المشروع، ليكون "399 هيلز بارك" الملاذ الأفضل للباحثين عن الراحة والمعيشة الفاخرة.

يشار إلى أن الوطنية العقارية تتمتع بسجل حافل من الإنجازات المرموقة، حيث تمكنت من تسليم ما يزيد على 3,200 شقة سكنية وفيلا فاخرة وعدد من مساحات التجزئة. ونجحت أيضاً في تطوير العديد من المشاريع المتميزة، بما في ذلك "كاسا فاميليا" و"كازا فلوريس" والأندلس.

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نبذة حول شركة الوطنية العقارية

شركة الوطنية العقارية، هي شركة تابعة لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. تساهم الوطنية العقارية بشكل أساسي في تطوير المشاريع العقارية السكنية في جميع أنحاء مدينة دبي. وتشتهر الشركة بمشاريعها السكنية الراقية والفريدة من نوعها. وهي تمتلك بعض أبرز المشاريع العقارية في دبي مثل كاسا فاميليا وكازا فلوريس وشقق إيدن في موتور سيتي وأبراج سكاي كورتس وفيلات الأندلس والعديد من الأصول الأخرى.

يتمثل هدف الشركة في إنشاء مشاريع عقارية مبتكرة توفر أعلى مستوى من المعيشة في أهم المواقع في المدينة.